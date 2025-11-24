В двух метрах от мира?

После переговоров в Женеве Украина и США подготовили доработанный документ по заключению мира.

Обе стороны признали консультации продуктивными: "Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир". Полностью документ пока не опубликован.

Среди основных положений первоначального плана, разработанного в США — отвод украинской армии из остающихся под контролем ВСУ районов Донецкой области, обязательство сократить численность украинской армии до 600 тысяч человек, отказ России от вторжения в соседние страны, НАТО — от расширения, а Украины — от стремления вступать в этот альянс.

Важнейший для Украины вопрос о гарантиях безопасности упомянут, но не описан в проекте США подробно.

Мирный план США по прекращению российско-украинской войны представляет собой рамочный документ, который еще нуждается в обсуждении, но это хороший план, заявил спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог: "В армии мы говорим: последние 10 метров до цели всегда самые трудные. Сейчас мы примерно на последних двух. Мы почти пришли".

Одно из ключевых отличий европейского плана от плана США — требование не сокращать численность ВСУ до 600 тысяч человек. Кроме того, он не запрещает Украине вступать в НАТО.

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на то, что Украина согласует документ до 27 ноября — Дня благодарения.

Новый мирный план по Украине и ситуацию на поле боя обсуждаем в программе "Лицом к событию".















