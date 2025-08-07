Ветер века. Юрий Дракохруст - о Тихановских и других

9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы, после которых произошли самые маштабные протесты в истории страны. По оценкам некоторых наблюдателей Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на тех выборах, выиграла эти выборы. Пятую годовщину тех событий белорусская оппозиция встречает чередой скандалов и неудач.



Самый недавний — с фондом солидарности BySol. Фонд – самая крупная общественная институция, которая оказывает помощь репрессированным белорусам — политзаключенным, их семьям, вышедшим на волю политзаключенным. Одно из направлений деятельности BySol — эвакуация из Беларуси людей, находящихся под угрозой ареста. Фонд помог сотням людей. Его основатель и руководитель Андрей Стрижак был обвинен в рассылке по электронной почте нескольким женщинам фотографий своего полового члена. Стрижак признал вину, объяснил свое поведение "сексуальной зависимостью". "Стрижакгейт" бурно обсуждался в обществе, BySol временно, до завершения разбирательства, отстранил Стрижака от руководящей должности и представительских функций в фонде.



Ранее Норвежский Хельсинский комитет (НХК) опубликовал отчет о деятельности своего партнера, еще одного крупного белорусского фонда солидарности ByHelp. НХК обвинил ByHelp в непрозрачности финансовой деятельности: наличии поддельных фактур, двойном финансировании, подделке внутренних документов. Кроме того, НХК сообщил об утечке персональных данных из ByHelp, в результате чего подверглись преследованию в Беларуси несколько бывших политзаключенных и их родственников, которым фонд помогал.



В марте пропала Анжелика Мельникова — спикер Координационного Совета (КС), представительного органа оппозиции. Поначалу предполагалось, что она была похищена белорусскими спецслужбами. Но потом выяснилось, что со счета, который контролировала Мельникова, исчезли крупные суммы, предназначенные для деятельности КС. Кроме того, появилась информация о ее совместном отдыхе с офицером белорусских спецслужб. Что в действительности произошло с Мельниковой, неизвестно до сих пор, она так и не объявилась. Но в любом случае и эта история авторитета оппозиции, демократическим силам Беларуси, мягко говоря, не прибавляет.

Некоторый энтузиазм породило в оппозиции освобождение многолетнего политузника, одного из символов протестов 2020 года, мужа Светланы Тихановской Сергея. Были ожидания и надежды, что герой 2020 года сможет каким-то чудом вдохнуть новые силы в оппозицию. Однако первые шаги и заявления Тихановского к успеху не привели, скорее наоборот. По крайней мере пока. Вскоре после освобождения в конце июня он заявил, что через три недели нанесет "мощный удар" по режиму Лукашенко. Он призвал белорусов пожертвовать ему 200 тысяч евро, чтобы он осуществил задуманный удар. Но выяснилось, что белорусы в 2025 году — иные, чем были в 2020 году. Со сбором средств не заладилось. Обещанный удар не воспоследовал ни в через три недели, ни позже.



Каждая из этих историй имеет свои причины. Но можно усмотреть и общие. Белорусские спецслужбы свой хлеб едят не даром. И по крайней мере некоторые неудачи оппозиции объясняются кипучей работой белорусских чекистов.



Но представляется, что дело не только в спецслужбах. Советский поэт Александр Твардовский некогда писал "Ветер века — он в наши дует паруса". А сейчас ветер века дует совсем не в паруса белорусской оппозиции. Ее деятельность теперь происходит фактически исключительно в эмиграции. В Беларуси нет и намеков на публичные протесты и вообще на неподконтрольную общественную деятельность. Возможно, под спудом, в тени, некая деятельность такого рода там и происходит, но в публичной сфере это никак не проявляется.



Преследование любого инакомыслия в Беларуси не прекращается. Многочисленные приговоры "за политику", которые продолжает штамповать правосудие — главным образом за участие в протестах пятилетней давности и за более поздние критические по отношению к власти высказывания в соцсетях. Отсутствие приговоров за недавние массовые проявления общественной активности — косвенное подтверждение того, что их нет. Ну а возможности заниматься политикой в эмиграции ограничены по определению. И особенно ограничены возможности из эмиграции влиять на события в "метрополии".



Можно упрекать Сергея Тихановского в неловких шагах и заявлениях. Но привнесли ли новое дыхание в российскую оппозицию (тоже в основном эмигрантскую) освобожденные по обмену политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза? Скорее нет, чем да. И представляется, что дело по крайней мере не только масштабе их политических талантов. А в том самом "ветре века".



Эмигрантский статус оппозиции (что белорусской, что российской) корректируют их цели: это уже не только, а может, и не столько влияние на жителей "метрополии", сколько работа с диаспорой, отстаивание ее интересов. Но и с этим тоже есть свои проблемы. На манифестациях, которые белорусская оппозиция проводит в странах, где живет диаспора, многие участники закрывают лица. Белорусские спецслужбы следят за политической эмиграцией, активности фиксируются, личности идентифицируются. А потом у родни, которая осталась в Беларуси, возникают разнообразные проблемы,

что по крайней мере у части эмигрантов отбивает охоту заниматься политикой.

Мир в Украине, переговоры Лукашенко с американцами, "смена караула" в Минске и Москве могут изменить направление "ветра века"

Что касается лоббирования интересов диаспор, то попытки делать это сталкиваются с политическими установками и подходами стран пребывания. В первую очередь это касается войны. Россия — агрессор, Беларусь — соагрессор. Граждане этих стран если не виноваты в агресии, то причастны к ней самим фактом своего гражданства. Так в странах пребывания эмигрантов думают многие. К тому же есть и практическое измерение этого отношения, поскольку среди потока эмигрантов из этих стран может быть немало агентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, тех, кто подрывает оказание помощи Украине странами пребывания, кто, возможно, готовит гибридное или иное вторжение России в Европу. И делается вывод: чем меньше прав и возможностей будет у эмигрантов из России и Беларуси, тем оно спокойнее будет.



На это накладывается и общий антимигрантский тренд политики во многих странах Запада: чем меньше мигрантов откуда бы то ни было, тем лучше. Российские оппозиционеры говорят западным чиновникам и политикам: война Путина — это не война россиян. Белорусские оппозиционеры — что это уж точно не война белорусов, которые и не воюют. Кого-то эти аргументы убеждают, кого-то нет. В результате если что-то и удается, то в лучшем случае предотвратить или замедлить ухудшение условий жизни эмигрантов, а не улучшить эти условия. Так что и в деле объединения диаспоры и отстаивания ее интересов успехи оппозиции, в частности, белорусской, не очень впечатляющи.



Именно в связи с годовщиной президентских выборов 2020 года у белорусской оппозиции возникает дополнительная политическая проблема. Некая форма международного признания Светланы Тихановской зиждится на ее преполагаемой победе на тех президентских выборах. Однако оппоненты Тихановской в рядах оппозиции отмечают, что в 2020 году президента избирали на 5 лет. И что ее электоральный мандат на лидерство, если таковой и был, в любом случае заканчивается 9 августа 2025 года. Сторонники Тихановской на это возражают, что свободных выборов в Беларуси нет и не предвидится, поэтому действие этого политического мандата продолжится. Руководящие институты оппозиции еще в прошлом году приняли решение о том, что Тихановская и после 09.08.2025 остается "национальным лидером".



Не то чтобы Тихановской было заведомо уготовано поражение в этом споре. Но само по себе наличие этого спора уж точно не укрепляет ее позиции. И этот спор — лишь добавка к многочисленным иным обвинениям и упрекам в адрес Тихановской. Ответственность, пусть и косвенную, и за описанные выше неудачи и скандалы, и за ухудшающееся положение эмигрантов многие возлагают на нее.



Что касается существа спора о мандате, то представляется, что его разрешение — в руках западных партнеров белорусской оппозиции. Они и раньше не признавали Тихановскую формально президентом. Признавали, перефразируя формулу Генри Киссинджера, той, "кому можно позвонить, чтобы поговорить с белорусской оппозицией". В этом смысле понятна некоторая зависть российских оппозиционеров — среди них статусом такого "абонента" не обладает никто.



Тихановскую на Западе принимали на самом высоком уровне. Но происходило это, когда сохранялись в политической памяти картинки минских улиц, запруженных сотнями тысяч протестующих. Но уже довольно давно на минских улицах нет и тени протестов. Теперь Тихановскую принимают не на таком высоком уровне, как раньше. А после 9 августа 2020 года желание "позвонить ей, чтобы поговорить с белорусской оппозицией" может стать еще меньшим. Не по причине наступления переломной даты, а по совокупности причин.



Словом, картина довольно удручающая. Трудно даже указать на некие обнадеживающие факты и тенденции. Утешением может служить разве что мысль французского политолога ХХ века Раймона Арона: "Власти следует опасаться не оппозиции, а событий". Кстати, судьба Тихановской — очень яркое подтвержение этой мысли. Именно вихрь событий вынес на политический Олимп вчерашнюю домохозяйку, которая и думать не думала о политике. Мир в Украине, переговоры Лукашенко с американцами, "смена караула" в Минске и Москве могут распахнуть окно возможностей и изменить направление "ветра века".



Хотя, возвращаясь к "Стрижакгейту", можно заметить: от рассылки женщинам фотографий сокровенных частей своего тела стоит воздерживаться и в самые темные времена. И наверно, слишком банальна мысль о том, что подобные действия уж точно не способствуют приближению лучших времен.

Юрий Дракохруст – обозреватель Белорусской службы Радио Свобода

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции