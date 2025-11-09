"Власть боится проявления всего национального". Кому помешала царица Сузге

Бронзовая скульптура царице Сузге весом 850 килограмм и высотой 2,75 метра стоимостью 4,2 млн рублей исчезла 30 июля под Тобольском практически под покровом ночи: замок на металлических воротах оказался вскрыт, а сама Сузге, стоявшая на участке, похищена. 61-летняя Луиза Шамсутдинова, одна из инициаторов увековечивания памяти любимой жены грозного сибирского хана Кучума, своими глазами видела, как увозили скульптуру, записала номера машин похитителей и вызвала полицию. Сотрудники остановили воров на посту ДПС и отпустили. А потом проверяли документы самой Шамсутдиновой до тех пор, пока похитители не скрылись в неизвестном направлении.

Текст: проект "Окно"

Луиза Шамсутдинова, руководитель региональной татарской общественной организации "Наследие" по Тюменской области, сразу же подала заявление о похищении в полицию, приложив фото машин, на которых увезли бронзовую царицу, но за прошедшие три месяца не получила ни одного ответа по существу. Куда делся памятник она до сих пор не знает. После этого ее обвинили в его незаконной установке и оскорблении казачьего атамана Ермака, который прославился как покоритель Сибири, и оштрафовали на 17,5 тыс. рублей. По решению суда скульптура Сузге, созданная полностью на волонтерские средства, должна быть изъята и обращена в доход государства.

"Памятник просто взяли и подло выкрали"

По словам Шамсутдиновой, скульптура не была установлена, а стояла на арендованном участке просто на хранении. Она уже подала в суд на Администрацию Тобольского района о незаконном изьятии скульптуры царицы Сузге, в котором требует ее вернуть. Так же она обжалует решение об "оскорблении" Ермака.

– Нам не удалось обнаружить в публикациях моих ни призывов к насилию, ненависти или дискриминации, ни унижения достоинства чьих-либо, – поясняет Шамсутдинова "Окну". – Ермак и его сподвижники, о возбуждении ненависти к которым заявила прокуратура, – это исторические личности, а не уязвимая группа лиц в современном российском обществе, которая могла бы нуждаться в специальной защите от проявлений ненависти. Тем более невозможно говорить о каком-либо возбуждении ненависти "к процессу вхождения Сибири в состав Российского государства". Что касается памятника царице Сузге, то, как мы полагаем, в самом факте установки такого памятника средневековой исторической личности невозможно усмотреть признаков возбуждения ненависти; вопрос о том, были ли соблюдены все процедуры его установки, не имеет отношения к антиэкстремистскому регулированию.

Царица Сузге Ханым – дочь казахского хана Шигая от одной из его жен. По преданию, Сузге была любимой женой грозного и знаменитого хана Сибирского ханства Кучума. "С ее красотой может спорить лишь утренняя звезда Шолпан", "на всей земле Сибирской, нет прекраснее Сузге Ханум", – писали о ней в поэмах и легендах. Для любимой юной жены Кучум рядом с Искером, тогдашней столицей Сибирского ханства, построил городок, где было много прислуги и охраны, местные жители называли его "Сузге-тура", находится он сейчас недалеко от Тобольска. По преданию, каждую пятницу хан Кучум приезжал к любимой жене, привозил с собой для Сузге дорогие восточные одежды, украшения и сладости. Во время похода Ермака казаки осадили Сузге-туру. При взятии города, гласит легенда, Сузге покончила собой, вонзив в себя кинжал, подаренный ей Кучумом, но не покорилась завоевателям.

Установка памятника на территории Тобольска царице Сузге входила в Программу развития монументального искусства (2006-2022 гг), в списке из 20 памятников она была в первой десятке, говорят жители города. В 2007 году в Тобольске появился памятник писателю Петру Ершову, написавшему сказку о Коньке-Горбунке и поэму "Сузге", там поставили памятники чудо-юдо-рыбе-кит, жар-птице и царю, прыгающему в котел.

– Памятник царице Сузге сибирские татары хотят поставить уже много лет, так же как и сделать историко-мемориальный комплекс "Сузге" вблизи сопки, где стоял ее городок. – говорит собеседник в Тобольске, попросивший не указывать его фамилию. – "Городище Сузгунская" еще в 1960-м году был признан памятником археологии федерального значения, там проводятся фестивали историко-культурного наследия сибирских татар и коренных народов евразийского пространства. Основные мероприятия обычно проходят в историко-мемориальном комплексе "Искер", где стоит мечеть, музей истории и быта сибирских татар, чайхана, арт-объект в виде большого Кучумова шлема, мемориал с могилами шейхов. Еще недавно про эти праздники охотно писали в местных газетах, а чиновники и общественники их поддерживали, цитируя президента Владимира Путина, который говорил, что "сила России в её многонациональном народе, поэтому интерес к национальной культуре, традициям, языку – это тот краеугольный камень, который лежит в основе могущества нашего государства". Но как началась война в Украине все стало ужесточаться, про финансирование памятника царице Сузге даже не вспоминали, поэтому татары и решили его отлить за свои деньги. И его ведь даже еще никуда не установили! А памятник просто взяли и подло выкрали, и даже расследовать это дело не хотят. Понятно, что сделано все это при полной поддержке местных властей.

"Идеологическая диверсия"

До того, как Луизе Шамсутдиновой присудили штраф, на тему "сепаратизма" в Сибири высказался член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Кирилл Кабанов. "Национальными героями хотят представить тех, кто был врагом Руси, Российской империи или Советского Союза и подается это все через призму национально-освободительной (!) борьбы", – написал он в своем телеграм-канале. Наиболее активно этот процесс наблюдается в истории тюркских народов и выстраивания их отношений с Россией, считает он. По мнению Кабанова, все происходяее – это "явная идеологическая диверсия", и "именно с таких намеренных фальсификаций истории – исторического экстремизма – и начался процесс развала СССР".

Не прошел мимо темы установки памятника царице Сузге и главный "бесогон" российского ТВ режиссер Никита Михалков, который обвинил Шамсутдинову в "разжигании национальной ненависти" и показал в своей программе "Бесогон"запись ее выступления 12-летней давности. "За многие столетия жизнь татар в Сибири изменилась не в лучшую сторону, – говорит на этой записи Шамсутдинова. – Сибирское ханство, присоединенное к Руси, пережило крещение, во время которого потеряло часть своего народа ввиду массовой ассимиляции. Кроме этого, я могу сказать смело, что в Искере, столице Сибирского ханства, компактно проживали 32 840 человек, из которых после нашествия Ивана Грозного остались 2 000 человек. Они были уничтожены полностью, можно сказать, детей топили в проруби".

Но не случайно в официальной российской историографии при описании любых колониальных походов царской России термину "завоевание" сейчас предпочитают термин "присоединение".

– Про завоевание Сибири открыто писали до 2010-х годов, сейчас об этом стараются умалчивать, а обсуждение конкретных исторических личностей считают или историческим экстремизмом или разжиганием межрегиональной розни, – говорит член правительства Независимого Татарстана в изгнании Аида Абдрахманова. – Власть боится проявления всего национального и старается изменить исторический нарратив, преподносит, что завоеваний не было, а народы добровольно входили в состав России.

По ее мнению, возведение памятника героям и выдающимся личностям, завоеванных (нерусских) народов проживающих на территории нынешней Российской Федерации воспринимается государством как "исторический экстремизм" и "разжигание межнациональной розни" только потому, что "представители этих народов не забывают истинную историю своих предков и хотят пронести достоверные предания новым поколениям. Но такая правда не устраивает российскую власть", считает Абдрахманова.

– При этом установка памятника Ивану Грозному в Астрахани и Вологде, Сталину, Дзержинскому во многих городах или взять возведенный в Казани храм-памятник воинам, павшим захватчикам при взятии Казани в 1552 году, не приравнивается российской властью к разжиганию какой либо розни между народами, к неуважению памяти потомков репрессированных людей и т.д. А памятника защитникам Казани, который татарское национальное движение и организации требуют на протяжении многих лет, как не было, так и нет, – констатирует она.

Историк Сергей Чернышов защитил кандидатскую диссертацию на тему присоединения Сибири и роли в этом Ермака.

– Большинство россиян представляют себе присоединение Сибири по известной картине Василия Сурикова "Покорение Сибири Ермаком", которая висит в Русском музее. Казаки на ней с ружьями, иконами и в шапках, с другой стороны – полудикие татары с какими-то палками. По ней и судят – что было такое примитивное Сибирское ханство и московское царство с ружьями, поэтому и завоевали, – говорит Чернышов. – Это было именно завоевание, этим термином пользовался и Николай Карамзин, который написал "Историю государства российского", и Владимир Ключевский, и Герхард Миллер, который дал нам основные знания и первоисточники о Сибири. Знаем мы все это из косвенных источников, историю написали победители, оригинальных документов Сибирского ханства ранних лет покорения Сибири не сохранилось, потому что в 1626 году сгорел архив казанского приказа казанского дворца, в котором тогда управляли Сибирью.

Первые так называемые сибирские летописи были написаны во второй половине 17 века, то есть через 50 лет после покорения Сибири, причем опубликованы они были еще через 200 лет, в середине 19 века, продолжает историк.

– Что-то имеется в русских летописях, которые написали победители, поэтому к ним надо относиться довольно скептически, – считает Чернышов. – Что-то мы знаем из воспоминаний путешественников, в том числе знаменитого Марко Поло, который в Сибири скорее всего не был, но был в Золотой Орде, которой тогда подчинялась Сибирь. У нас довольно скудные археологические данные, города сибирского ханства почти не раскопаны, ими долгое время никто не занимался. Есть знаменитый скандал, как стали раскапывать столицу Кучума город Искер, столицу сибирского ханства. А начали его раскапывать потому, что в 1889 году, через 300 лет после того, как русские стали завоевывать Сибирь, в газете "Московские ведомости" написали, что вот, дескать, рядом с Тобольском (а Искер рядом с Тобольском, там 20 км), есть развалины столицы сибирского ханства и ими никто не занимается, кроме мародеров. И губернатору пришлось публично оправдываться в прессе, что вот сейчас мы раскопаем.

Очевидно, что за таким пристальным вниманием властей к любым неофициальным трактовкам локальной истории кроется страх.

– Власти, по-видимому, боятся не просто установки памятника, а того, что за ней стоит попытка изменить исторический нарратив, поставить "другую" героическую фигуру, отличную от канонизированной версии российской истории, и таким образом – усилить этнические/региональные настроения, что может восприниматься как угроза стабильности российскому государству, – считает Аида Абдрахманова. – Российское государство сегодня жёстко контролирует исторический дискурс – особенно темы, касающиеся целостности страны и формирования Российской империи, СССР и современной РФ. С 2022 года приняты и ужесточены законы, которые карают за "дискредитацию России" и "искажение исторической правды" – прежде всего о Второй мировой войне, но на практике они применяются шире, в том числе к оценкам колониальной и имперской политики. Любые публичные заявления о том, что те или иные территории были завоёваны, колонизированы, насильственно присоединены, нередко трактуются как подрыв единства российского общества или "экстремизм".

Штраф за оскорбление памяти Ермака – это какое-то новое слово в российской региональной истории и юриспруденции, такого еще не было, замечает историк Чернышов.

– Что там дальше придумают, кого и за что накажут – за оскорбление Ерофея Хабарова (русский землепроходец, исследователь Приамурья, в честь которого назван город Хабаровск. – "Окно"), генерала Скобелева (герой Туркестанских походов и Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, который освободил Болгарию. – "Окно"), Муравьева-Амурского (губернатора восточной Сибири. – "Окно")? А в Калининграде, например, у детей школьный учебник называется "История западной России" – представляю, как философ Кант в гробу переворачивается, узнав, что он жил не в Пруссии, а в западной России. Но если это продвигают власти, то все типа нормально, так и было на самом деле, – поясняет он. – И это вполне естественная для любого государства, вроде России, центрированность истории на столице. Потому что если представить, что и до русских в той же Сибири была не дикая, а вполне нормальная жизнь, то ведь можно додуматься, что и без русских она тоже там может быть.

Между тем, появилась петиция Владимиру Путину в защиту памятника сибирской царице Сузге.

"Отдание памяти и уважение предкам, незабвенность истории – это то, что движет нами в этом важном деле. Сибирская царица Сузге, великая женщина в истории нашего региона, заслуживает быть увековеченной на территории Историко-мемориального комплекса Искер. Её вклад в развитие и защиту своей родной земли невозможно переоценить, – говорится в ней. – Сузге, жена Кучума и правительница Сибирского Ханства, была не только замечательной правительницей, но и символом сильной женской фигуры, которая отстаивала интересы своего народа в сложные эпохи. На протяжении многих лет её вклад в культурное наследие нашего региона оставался в тени. Настала пора исправить это несправедливое упущение".

Под петицией всего 126 подписей.

– Раньше бы не задумываясь поставил свою подпись, но теперь, если честно, боязно, – говорит собеседник в Тобольске. – Возьмут и тоже "пришьют" оскорбление Ермака или еще какого-то казака, который умер почти 400 лет назад. Ну или в экстремисты запишут. Вот и не подписывают.