Зал ожидания. Галина Сидорова - о конце политики

08-08-08. 8 августа 2008 года. Владимир Путин послал сигнал всему миру, что отныне он вне политики, точнее вне, принятых международным сообществом правил.

На рассвете того дня российские самолёты вылетели бомбить Грузию. Формально в качестве помощи Южной Осетии, мятежному грузинскому региону, ставшему непризнанной республикой. Бомбардировки, по версии российских властей, были ответом на попытку Тбилиси силой восстановить контроль над своей территорией в зоне конфликта.

Кто кого спровоцировал на первый акт пятидневной войны - впоследствии живо обсуждали журналисты и дипломаты. Хотя было очевидно: кремлевская власть хорошо подготовилась, в попытке сохранить своё влияние в Грузии она методично подогревала конфликты на ее территории. С одной стороны, в Абхазии и Южной Осетии присутствовали так называемые российские миротворцы, "помогавшие остановить кровопролитие", с другой – непризнанным республикам поставлялось оружие, а местным жителям раздавались российские паспорта. Российские военные, к моменту начала "грузинской операции" уже сконцентрировались на границе, а по другим данным, даже успели пройти через Рокский тоннель и только и ждали повода, чтобы напасть. Путинский рейд в Грузию международное сообщество, конечно, не одобрило. Но и мер принимать не стало.

В России в те дни творилась настоящая антигрузинская вакханалия. Помню, в Москве начались массовые проверки ресторанов, магазинов, казино, гостиниц, принадлежащих уроженцам Грузии – якобы, они контролировались "грузинскими криминальными авторитетами". Московское управление по налоговым преступлениям ГУВД внезапно заинтересовалось доходами писателя Григория Чхартишвили (Бориса Акунина). Счетная палата РФ спешно выявила нецелевое расходование бюджетных средств Российской академией художеств под руководством Зураба Церетели. Московские школы получали телефонограммы из особо "креативных" районных отделений милиции с требованием представить списки учащихся с кавказскими фамилиями, дабы милиция могла выявлять среди родителей незаконных мигрантов из Грузии. Сотни грузинских граждан подверглись депортации. Из всех щелей лезла позорная ксенофобия в отношении грузинской диаспоры, многие члены которой к тому моменту занимали заметные позиции в мэрии и связанных с ней бизнесах. Ничего не напоминает?

А ещё помню очередной Валдайский форум, собранный по горячим следам тех событий, второй и последний, на который меня приглашали в числе других экспертов. Моё незапланированное выступление с осуждением войны против Грузии прозвучало гласом вопиющего в пустыне. "Мы вам не дадим просрать нашу победу", - буквально прошипел мне в ухо сидевший по соседству политолог Вячеслав Никонов, едва я вернулась на место после своего выступления. Удивило меня не только это неожиданное хамство со стороны внешне интеллигентного внука Вячеслава Молотова, всё-таки тогда ещё в экспертных кругах в ходу были более парламентские выражения. Поразило спокойное, даже какое-то сонное, отношение к войне собравшихся маститых западных политологов, упорно избегавших самого этого слова и называвших те события либо "кризисом", либо "конфликтом". Для них попасть на грядущую встречу с Путиным, куда в тот момент приглашали после основной конференции именно иностранцев, да и то не всех, а "отборных", оказалось важнее, чем выразить своё мнение. При слишком "борзом" поведении могли и не позвать.

В реальности идёт жестокая война, и именно она определяет происходящее, а на периферии реальности происходит обмен политическими сигналами

Как ни парадоксально звучит, но специалисты по России уже тогда пытались быть как бы "вне политики" в надежде услышать какие-то откровения из уст "самого Путина". Похожим поведением отличались и тогдашние западные лидеры, словно не замечавшие, с какой скоростью летело в пропасть всё, что худо-бедно начиналось в России в конце 1980-х-начале 1990-х, - зачатки демократии, правовых институтов и свобод. 20 процентов территории Грузии тихо ушло под фактический контроль (читай, оккупацию) со стороны России и пребывает в этом состоянии до сих пор. А так называемая пятидневная война стала прологом к войне с Украиной, начавшейся с "зелёных человечков" в Крыму и военных "отпускников" в "нашем Донбассе" в 2014-м и продолжившейся полномасштабной агрессией 2022-м. Прологом к миру, перевёрнутому с ног на голову. В определённом смысле она ознаменовала начало конца политики.

Мир сегодня – словно гигантский зал ожидания. "Мы готовы ждать", - с присущей ему лёгкой издёвкой вещает Путин, сидя на скамеечке в саду Валаамского монастыря в компании Александра Лукашенко в то время, как российские бомбы падают на Киев. А несколько дней спустя посылает из Кремля привет Дональду Трампу: к встрече готов.

На официальном языке это формулируется так: "Путин передал "некоторые сигналы" по "украинскому вопросу", а представитель американского президента Стив Уиткофф передал "соответствующие сигналы" от Трампа". Забавно, как по "залу ожидания" в течение нескольких часов разносились эти сигналы, изменяясь буквально на глазах. От вроде бы чёткого "Путин хочет встретиться. Трамп готов". До "многое должно произойти, прежде чем Трамп встретится с Путиным", а также трамповского «Нельзя назвать прорывом встречу Путина и Уиткоффа, поскольку речь идет о постепенной работе".

Это и есть "конец политики": в реальности идёт жестокая война, и именно она определяет происходящее, а на периферии реальности происходит обмен политическими сигналами, явными и тайными. И, как убеждает Путин, сидя на той же лавочке: "ни одной напрасной потери". Я бы добавила: этих "ненапрасных потерь" среди военных, которых Путин посылает убивать украинцев, к 31 июля 2025 года уже накопилось 120.343 (это только те, имена которых установили журналисты BBC и "Медиазоны"). Российских пленных солдат возвращают, чтобы снова отправить их на фронт, не давая даже встретиться с близкими. Согласно данным волонтёров проекта Conflict Intelligence Team, только за июль 2025 года в результате ударов по гражданской инфраструктуре по обе стороны от линии фронта погибли как минимум 355 мирных жителей. Это почти на 20 процентов больше, чем в июне, и это максимальное число жертв среди мирного населения с января 2024 года; ещё не менее 2228 получили ранения различной степени тяжести.

Путь от пятидневной к почти четырёхлетней войне в центре "благополучной Европы", унесшей, вероятно, уже более миллиона жертв, занял не так уж много времени. Путь, который фактически завёл международную политику в тупик. Мы привыкли посмеиваться "дедушки на лавочке" – хотя, надо признать, Путин с Лукашенко во время своего валаамского общения дали для такой шутки повод. Ужас в том, что преступник и диктатор Путин по "меркам дожития" в развитой стране скорее молод. И он, в отличие от Трампа или Владимира Зеленского, готов ждать. "Ближайшие дни" для него – понятие растяжимое.



Галина Сидорова - московский журналист и внешнеполитический обозреватель



Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции