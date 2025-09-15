Белые флаги как символ протеста. Жители бурятских сел бьются за малую родину и не хотят на войну

Летом 2025 года жители бурятских сел Ошурково и Сотниково случайно узнали о проведении общественных слушаний по вопросу освоения месторождения апатитов в горном массиве Хамар-Дабана, у подножия которого стоят села. На заседании люди поняли, что обсуждать уже нечего – о добыче минералов открытым способом, грозящей уничтожить экосистемы реки Селенга и озера Байкал, чиновники и горнодобытчики говорили как о решенном деле. Ближайший к котловану жилой дом будет находиться всего в 200 метрах.

Люди отказались подписывать протокол общественных слушаний и сейчас собирают подписи против разработки месторождения. Они намерены жаловаться во все инстанции, но боятся не успеть – власти Бурятии уже вовсю обсуждают "перспективы разработки Ошурковского месторождения" и планируют начать работы уже в декабре этого года.

"Срежут гору, замусорят Селенгу и Байкал!"

19 августа вдоль трассы Р-258 "Байкал" появились белые флаги с надписью "SOS". Их развесили возмущенные жители Ошурково и Сотниково "Как знак протеста, а не капитуляции", – говорят они.

"Мы продолжаем защищать свой Байкал, свою родину, свою деревню и свою реку Селенга – говорит местная жительница на видео с флагами. – Мы продолжаем проявлять свою гражданскую позицию. – Это [флаги] – крик в тишину. Мольба, обращенная в пустоту. Помогите нам. Остановите это безумие – Ошурковское апатитовое месторождение".

Ранее такие же черные флаги с надписями "SOS" сняли и сломали неизвестные. Вывешивая флаги, люди протестуют против добычи апатитов у Байкала, хотя даже одиночный экопикет сегодня может привести к аресту.

– После акции и первого нормального резонанса полиция по домам пока не ходит. Хотя мы ждали. Но(!) в сети нас тут же обвинили в желании "устроить Майдан", а тем, кто работает в бюджетных учреждениях, пригрозили "проблемами" на работе, – говорит жительница Сотниково Надежда (фамилию которой, как и фамилии остальных наших собеседников, мы не указываем из соображений безопасности). – Не исключаем, что будут давить и посерьезнее. Но мы готовы бороться. На кону – наши дома. Вы представляете, что будет с ними, если в нескольких сотнях метров начнется добыча апатитов?! Скважины ведь делают взрывчаткой – потом породу собирают экскаваторами в грузовики. От вибраций наши дома просто разнесет. Потом грузовики раздолбят все дороги в районе. Это разработка открытым способом – они на этапе рытья котлованов уничтожат и Ошурково, и Сотниково! Они не только воду загрязнят своей добычей, но и воздух – это же открытый способ, пылевые облака на километры вокруг!

В селе Ошурково всего одна большая улица, с одной стороны его огибает Селенга, с другой, почти впритык, горы Хамар-Дабана. В 10 километрах от Ошурково – село Сотниково.

– У нас 183 улицы! – гордо говорит Надежда про Сотниково. – Но точно так же с одной стороны нас огибает Селенга, с другой – прижимает гора. Когда начнутся работы на горе, никуда жителям не деться.

Проект стоимостью 63 млрд рублей продвигает компания "АпатитАгро" микропредприятие с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и 1 зарегистрированным сотрудником, на налоговый учет в селе Сотниково поставлена 5 августа 2025 года; является учредителем нескольких добывающих компаний – к примеру, в 2004 году предприятие учредило в Северной Осетии ООО "Разрез Баин-Зурхе", лицензированную компанию по добыче бурого угля, которая на данный момент выступает ответчиком по 9 арбитражным делам.

– Мы уже выяснили, что такое ООО "АпатитАгро". Это тот же ООО "ДАКСИ ЛТД" (переименовали 7 мая 2025 года), созданное еще 19 июля 1997 года. В Сотниково зарегистрировались лишь в этом году, 1 человек в численности, 0 рублей – выручки, 0 – налогов в бюджет, убытки – 1,8 миллиона рублей! Согласно данным Генпрокуратуры, в 66% случаях проверки выявили нарушения. Директор – Баранов Александр Юрьевич, он же гендиректор ООО "ВОСТОЧНЫЙ БАЗИС" из челябинского села Чесма, которое учреждалось "АпатитАгро", а потом "прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения". И так еще несколько убыточных предприятий, – приводят итоги своего расследования жители "Сотниковское". – Вся информация из открытых источников! Итог – у этих компаний нет дохода, нет прибыли. За чей счет банкет, включая слушания по разработке месторождения и сам грандиозный проект на десятки миллиардов? На слушании мы узнали, что их партнер – АО "РМК" (Русская медная компания). Но к чему предприятию-"миллиарднику" такой посредник – пустая компания? Не для ухода ли от ответственности? Ведь отвечать "АпатитАгро" будут уставным капиталом в 10 тысяч рублей. А может, финансирование все-таки будет из бюджета? Так много вопросов и так мало ответов. Нам не нужны мутные схемы и проекты, где нет ценности жизни и здоровью людей!

"Русская медная компания" – крупный металлургский холдинг, в состав которого входит 40 предприятий в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, Хабаровском крае и Казахстане. РМК и ее основатель, а также основной акционер Игорь Алтушкин находятся под санкциями ЕС, США и Великобритании за поддержку войны России против Украины.

В 2023 году The Moscow Times, ссылаясь на свои источники, сообщило, что батальон "Урал" полностью спонсируется Алтушкиным. "Обеспечивает снаряжением и прочим. Это его батальон", – сказал один из собеседников издания. Президент фонда "Ветераны Урала" Виктор Ярков уточнил, что фонд, софинансируемый бизнесменом, ведет набор добровольцев в батальон "Урал" среди бывших спецназовцев и ветеранов боевых действий. Боевое подразделение воюет в Луганской области, уточняет издание со ссылкой на сюжет Russia Today. Несмотря на это компания попыталась дистанцироваться от военного вторжения, опубликовав опровержение: "В связи с появлением публикаций в средствах массовой информации официально заявляем, что Русская медная компания и её руководство не имеют отношения к созданию и финансированию формирований, которые участвуют в СВО", – говорится в официальном заявлении.

Жена Алтушкина и как минимум один из его сыновей имеют гражданство Великобритании. Семье Алтушкиных принадлежит особняк в Лондоне и несколько квартир, писала "Новая газета".

Между тем в презентации ООО "АпатитАгро" на странице "Горные работы" жители сел увидели предварительные размеры карьера при завершении эксплуатации.

– Длина в 2750 метров, ширина – 1350 метров, а глубина – в 200 метров. Устоит ли хоть один дом, если гора находится ровно за спинами домов. До центра села – 600 метров! До ближайшего к будущему разрезу дома – 200! – возмущается Александр из Ошурково. – При этом площадь лицензионного участка – 546 гектаров! Где наши дети буду играть?! В карьере?? Не просто так проект разработки дважды(!) отклоняли во времена СССР. Недалеко и залежи урана разведали. Но отклонили все попытки, потому что это не только села разрушит. Это всю экосистему рек порушит, Байкал будет под угрозой.

Эксперты отмечают, что катастрофичные прогнозы жителей вовсе не безосновательны.

– Я смотрел трансляцию этих "слушаний". Разработка открытым способом, когда делают котлованы, может навредить всему, что связано с водными ресурсами, со всеми водоносными горизонтами не только Иволгинского района, а всей республики, и соседней, – рассуждает кандидат геолого-минералогических наук и ведущий научный сотрудник одного из профильных НИИ Антон Шевцов (имя изменено). – Может начаться проблема с колодцами в селах всего района и дальше. В ситуации, когда с одной стороны месторождения апатитов находится Селенга, а с другой – Байкал, разработка месторождения может нарушить всю гидросеть.

Жители бурятских сел собираются сейчас писать жалобы в природоохранную прокуратуру, Роснедра, которые ответственны за выдачу лицензии на разработку, и в другие ведомства. При этом они признаются, что "не сильно верят" в эффективность обращений в ведомства, поскольку, несмотря на уверения провести еще одни слушания о "перспективах разработки Ошурковского месторождения", власти Бурятии не перенесли старт работ – они начнутся уже в декабре 2025 года.

"Немножко изменили"

Комментарии представителей компании после акции жители Сотниковского называют не иначе как издевательством.

"Мы услышали опасения жителей, что достаточно близко. У нас лицензионный контур подходит к населенному пункту, особенно Ошурково. Мы немножко изменили контур карьера. И пока, по тем данным, которые у нас есть – 333 метра до ближайшего населенного пункта, – заявляла Наталия Гончар, представитель компании-партнера "Апатитагро". – Представители компании внесли все предложения в протокол и уже меняют планы потенциального проекта с учетом пожеланий местных жителей".

В компании также заявили, что проект "не предусматривает буровзрывные работы" и применит для добычи руды фрезерные комбайны, а распространение пыли будет заблокировано работой специальных установок, создающих водную завесу.

Сотниковцы при упоминании "изменения контура карьера" с 200 метров до 333 метров до ближайшего дома только разводят руками.

– Они издеваются, правда ведь? Давайте эту представительницу переселим из ее, вероятно, московской квартиры на 333 метра от их карьера! Я посмотрю, как она воспримет это изменение "с учетом пожеланий местных жителей", – негодует Елена.

"Использование вместо буровзрывных работ фрезерных комбайнов, снижает уровень пылеобразования в карьере, но он остается достаточно высоким (может достигать 3000 мг/м3). А учитывая, что взрывы на объекте предполагалось проводить 2 раза в месяц, а комбайны будут пылить каждый день, получим примерно сопоставимый результат, – пишут в петиции жители иволгинских сел. – Предусмотренное новым проектом водное орошение уступов карьеров создаст проблему грязеотвода. Кроме того, в последние годы в Ошурковских рудах выявили повышенную концентрацию сульфата кальция – он относится к числу компонентов, вредных для людей и окружающей среды. Это гибель для водных ресурсов, реки Селенга, а значит и озера Байкал! "АпатитАгро" планирует сделать циклопический карьер, тем самым убьет водоносный слой, что будет с водой? Вода уйдет, люди останутся без воды! Село Ошурково перестанет существовать. Куда пойдут люди? Отходы и хвостохранилище (в случае разгерметизации) загрязнят оставшуюся воду! Для обитателей реки Селенга, озера Байкал, ручьев это будет смерть! Роза ветров северо-западная, климат сухой, осадков мало, тонны токсичной пыли понесёт на город и близлежащие посёлки! "АпатиАгро" вырубит все деревья, в том числе кедр. А куда пойдут животные? И особенно исчезающие, красно-книжные виды? Это ястреб скопа и серые журавли, обитающие на территории, где планируют построить ГОК (горно-обогатительный комбинат) с карьером и хвостохранилищем? "АпатитАгро" намерено навсегда изменить ландшафт, срезать гору, и оставит после себя лунный пейзаж, на котором ничего, даже трава не будет расти! Этого нельзя допустить! Добыча апатита в Ошурковском месторождении это крах экосистемы Байкала, реки Селенга и живущим людям в поселениях на её берегах. Мы не хотим оставаться в стороне, наблюдая, как родная земля превращается в промышленную зону".

Спустя месяц после публикации петиции под ней подписались 822 человека.

"Белый флаг – это не капитуляция, а знак бессилия, сотканный из отчаяния перед лицом всепоглощающей власти и золотого тельца, вскормленного в недрах этого безумного проекта. Это крик: "Помогите нам! Услышьте нас!", – говорится в петиции жителей.

– Мы еще бумажные петиции делаем, собираем подписи среди местных жителей, чтобы отнести властям республики. Там уже несколько тысяч. Шутка ли – в одном Сотниково живет тысяч 12 (по данным переписи 2021 года – 10,9 тысяч), а в Ошурково (396 человек в 2021 году) – еще человек 500. И 80% всех жителей против этого проекта – просто мы не всех еще обошли, сбор подписей продолжается, – говорит Надежда.

На вопрос не расчитывают ли оставшиеся 20% жителей, которые пока не подписали петицию, получить вакансии с открытием карьера, собеседники отвечают категорично.

– У нас в сельском поселении "Сотниковское" (состоит из "административного центра" – села Сотниково и второго села – Ошурково) такой проблемы нет! В Ошурково народ работает в школе, сельском клубе или идет в Сотниково – всего 10 километров. А там уже и амбулатория, и завод тротуарной плитки, и рыбзавод, и автомойки, и ремонтные мастерские, и вся социалка – школа, сельский клуб. А еще пилорам несколько! – рассказывает Елена (имя изменено для безопасности собеседницы) из Сотниково. – Вы не смотрите на 10 тысяч официальных жителей – там уже с 2021 года до 12 тысяч прописано. А к ним еще тысяч 5 прибавьте непрописанных – люди из ближайших деревень к нам переезжают, потому что здесь работа есть. Мы в школе это знаем лучше, чем органы статистики, они же детей к нам приводят.

Закончив перечислять точки притяжения для сельских жителей, сотниковцы отмечают, что в теории никто из местных не был бы против новых мест для работы.

– Но не какой попало работы. Вы думаете, на карьер возьмут местных? Да они завезут бессловесных мигрантов, те будут за гроши и похлебку тут вклалывать. Кроме того, местные и не пойдут туда. Это ж себя не уважать – работать там, где уничтожают твою родину! А потом зальют все химией и уедут дальше грабить какое-нибудь поселение. А на местных – наплевать. Наплевать, что с насиженных мест нас выселят в никуда. Не успели мы порадоваться тому, что у нас два завода приличных работает, что местным всем работы в достаток. Так, что не приходится мужикам бросать семьи и вербоваться на эту СВО, – говорит Александр.

В поселении Сотниковское действительно один из самых низких показателей смертности на войне против Украины. 14 погибших на оба села.

– И это все мобилизованные. В сентябре 2022 года многих похватали. С нарушениями – многодетных, старых, больных. Нескольких удалось выцарапать обратно. Но не всех. В 2023 году погиб мобилизованный Толя Налётов. 20 дней до своего 45-летия не дожил. Остались жена, трое сыновей, мама старенькая. В том году погиб совсем молодой Коля Кокорин, 29 лет. Сиротой сам рос, старшая сестра вырастила, переехал к нам, женился. Сейчас без отца сын и дочь маленькие остались. Конечно, никуда он добровольно не пошел бы – работал бы себе на лесе, как раньше, и горя бы не знал. Ни он, ни семья. Он еще долго продержался – с сентября 2022 по март 2024 года, – сокрушается Елена. – Добровольно я никого у нас не знаю, чтобы сам пошел. У нас дела не так плохи, видимо, как во всей Бурятии (Бурятия входит в список регионов с рекордными показателями гибели на войне против Украины, в 2023 году власти республики перестали публиковать статистику по погибшим военным). Работа есть, мозги на месте.