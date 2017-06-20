Пришли за “Гоголь-центром” и восприняли как воздушную цель

Доброе утро!

Группа поддержки собирает подписи и проводит международный флешмоб в поддержку математика Дмитрия Богатова, который сидит за то, что был оператором узла Tor. Сбор подписей проходил в ГЗ МГУ, и охрана университета вызвала полицию, чтобы его прекратить. Ранее мехмат МГУ, выпускником которого является Богатов, запретил собирать подписи на своей территории.

В Петербурге полиция не стала отрицать, что в отделении, где сидели задержанные на акции 12 июня, сотрудники распылили газ. Более того, в ГУ МВД утверждают, что это делалось в строгом соответствии с законом. В городе Альметьевске (Татарстан) тоже в строгом соответствии с законом задержали организатора акции 12 июня, выломав у него дверь. В законную силу вступил первый приговор за нападение на полицейского в ходе акции 26 марта.

Иногда к закону прибегают не сразу, а стараются все решить “по-хорошему”. Фонд Ильи Елисеева, однокурсника Дмитрия Медведева, обратился к ФБК Навального с досудебными претензиями, чтобы ФБК “по-хорошему” удалил относящиеся к Илье Елисееву отрывки из фильма “Он вам не Димон”. Глава Роскомнадзора в ближайшие дни обратится лично к Павлу Дурову, чтобы тот “по-хорошему” зарегистрировал мессенджер Telegram в России. Правительство России поддержало законопроект о запрете анонимности в мессенджерах (зарегистрированных, естественно, в России). А в Госдуме даже прошел очередной слет блогеров, в ходе которого 22-летний депутат Власов призывал к диалогу, Лиза Пескова молчала, а Жириновский втолковывал собравшимся, что Госдума – это единственное место, куда “полиция не ворвется”.

Может, он и прав. В Москве задержан Алексей Малобродский, в 2013-2015 годах возглавлявший “Гоголь-центр”. Он пришел в этот театр вместе с Кириллом Серебренниковым.

18 июня прошлого года на Сямозере в Карелии утонули 14 человек. 19 июня этого года на Ладоге перевернулась лодка с пятью подростками, трое пропали. Но случаются и чудеса: страдающую раком жительницу Аппатит Дарью Старикову, которая в ходе “Прямой линии” рассказала Путину о недоступности качественной медицины в российской провинции, самолетом МЧС доставили в Москву, продемонстрировав таким образом ее доступность.





В США умер студент, которого неделю назад освободили из северокорейской тюрьмы в состоянии комы.

Россия объявила о прекращении взаимодействия с США в Сирии после того, как силы международной коалиции сбили самолет сирийских ВВС недалеко от Ракки. Теперь все летательные аппараты коалиции над территорией Сирии западнее реки Евфрат будут восприниматься как “воздушные цели”. Американские военные высказались за сохранение сотрудничества. Чем опасно противостояние между Россией и США в небе над Сирией, объясняется здесь.

Президент Украины Петр Порошенко уехал с рабочим визитом в США. Планы поездки не раскрываются (хотя пресса все знает) – в отличие от планов по реинтеграции Донбасса, который вскоре будет рассматривать Совет национальной безопасности и обороны Украины. План предусматривает прекращение “антитеррористической операции” на востоке Украины и введение там военного положения. Вот здесь описаны украинские ожидания от американской поездки Порошенко.

Евросоюз еще на год продлил санкции в отношении Крыма. Число россиян, интересующихся путевками на отдых в Крыму, упало на треть.

Британская полиция назвала имя человека, совершившего вчера теракт у мечети на севере Лондона, в результате которого погиб один человек и десять пострадали. Это житель Кардиффа, отец четверых детей 47-летний Даррен Осборн, и ему очень хотелось “убивать мусульман”. Минивэн, на котором он въехал в прохожих, был взят напрокат.

Вчера в Париже на Елисейских полях вооруженный водитель протаранил фургон жандармерии. Его застрелили, в машине обнаружилась взрывчатка, оружие, бутылки с зажигательной смесью. Больше никто не пострадал.

Правительство Франции ушло в техническую отставку после парламентских выборов, новый кабинет будет сформирован в течение недели, Макрон переназначил премьером Эдуара Филиппа.

В Брюсселе начались переговоры о выходе Великобритании из ЕС. Они пойдут по схеме, более предпочтительной для Евросоюза: сначала будет достигнута договоренность об условиях выхода, а уже потом – о дальнейшем сотрудничестве. Тереза Мэй первоначально хотела обсуждать эти вопросы вместе, но неудачные выборы, а затем и политический кризис, последовавший после катастрофического пожара в многоэтажке на западе Лондона, не дали ей возможности настоять на своем. Число жертв этого пожара выросло: теперь погибшими считаются 79 человек, и полиция предупреждает, что останки многих нельзя будет идентифицировать.

И только в Грузии полное благолепие: власти готовы обсудить возвращение монархии.

Три ссылки поэтому начнем с национальных мифов:

Тысячелетняя грузинская монархия здесь, правда, не обсуждается, но зато польские восстания, битва при Мохаче, американская Война за независимость и прочие события, легшие в основу созданных в XIX веке национальных историй, – очень даже.

Все привыкли, что “Медуза” – это такой замечательный сайт, где можно долго читать про фиджет спиннеры, но так и не понять, что это такое. Но в незапамятные девяностые “Медузой” называлось издательство Сергея Курехина. Там, в частности, вышла книжка Александра Эткинда “Эрос невозможного”. Здесь собраны воспоминания об издательском проекте Капитана.

Третья ссылка – о юридическом казусе. Николай Бобринский разбирает два приговора советским диссидентам, вынесенных 30 лет назад нынешним председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым, и пытается понять, можно ли привлечь к ответственности участников советских репрессий.

Бонус для любителей Мандельштама: аудиозапись Первых мандельштамовских чтений 1988 года. Можно услышать голос Лидии Яковлевны Гинзбург.

Искренне ваши,

Семь-сорок