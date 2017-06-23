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Карикатура дня
23 июня
19 минут(ы) назад
Russia -- Cartoon of the day by Sergey Elkin
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Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.