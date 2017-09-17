Доброе утро!

В воскресенье в Петербурге группа клоунов-милитаристов захватила крейсер “Аврора”, требуя увеличить российский военный бюджет.

Путин, который сегодня поедет инспектировать военные учения “Запад-2017” на полигоне в Луге, возможно, прислушается к клоунам. Тем более что они, кроме того, обещали стоять на страже традиционных ценностей.

Их же, вероятно, будет защищать и человек с автоматом: в Москве на Садовом кольце установили памятник Михаилу Калашникову. Официальное открытие будет завтра, но автор памятника, скульптор Салават Щербаков, уже объяснил глубокий символизм своей композиции: рядом с постаментом, на котором стоит изобретатель АК-47, находится “фигура земного шара и образ Архангела Михаила, копьем загоняющего в преисподнюю дракона. Это копье является символом автомата. А вместе они — символы сохранения Мира и победы добра над силами зла”. Воот.

Но зло все равно не дремлет. В субботу продолжались эвакуации разных зданий – теперь и в Казани, в Москве эвакуировали восемь тысяч человек. В Петербурге по подозрению в применении пыток задержаны оперативники 70-го отдела полиции, в компании сына генпрокурора РФ обнаружено крупное хищение. Любопытный документ – интервью арестованного замначальника ФСИН Олега Коршунова, который уже почти неделю провел за решеткой. Рекомендует пребывание в “Лефортово” как эффективное средство для похудения.

В связи с нападением на главу московского штаба Навального Николая Ляскина заведено уголовное дело по статье “Хулиганство”. У него сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Защита будет пытаться переквалифицировать дело в покушение на жизнь общественного деятеля. Сам Навальный совершает поездки по регионам – он побывал в Мурманске, Екатеринбурге и Омске.

В “Гоголь-центре” состоялась премьера “Маленьких трагедий” в постановке сидящего под домашним арестом Кирилла Серебренникова. Евгений Миронов включил в план Театра Наций спектакль “Чайковский”, который должен ставить Серебренников. Неназванные источники в правоохранительных органов говорят, что по делу “Седьмой студии” потерпевшим признали Министерство культуры. Позиция защиты в том, что потерпевших быть не может, потому что проект “Платформа”, на который выделялись бюджетные средства, был полностью реализован.

Жертвами пожара в доме престарелых в Ивановской области стали два человека. В Одессе при пожаре в детском лагере погибли по меньшей мере двое детей. Возмущенные этим граждане устроили погром у одесской мэрии, но полиция их утихомирила.

Украинская армия сообщила, что в Донбассе упал российский беспилотник, который используется для разведки и корректировки огня. На конференции Yalta European Strategy, которая завершилась в Киеве, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер изложил свой план размещения миротворцев ООН в Донбассе (он близок к тому, что предлагает украинский МИД), а президент Украины Петр Порошенко призвал страны, несогласные с российской аннексией Крыма, объединить усилия и “мирно вытеснить” Россию. Как это сделать, не очень ясно: пока Украине не удалось даже получить от России разъяснений в связи с похищением Павла Гриба – а уж тем более освободить режиссера Олега Сенцова.

В Британии арестованы двое подозреваемых в причастности к пятничному теракту в метро. Ответственность за него взяло на себя ИГ. От ожогов пострадали 29 человек.

Вашингтон изучает “военные варианты” действий против КНДР и вяло препирается с Россией по поводу авиаудара в Сирии, поставившего под угрозу военнослужащих международной коалиции (они не пострадали).

В Чехии умер писатель Петр Шабах, в России совершенно неизвестный. Поэтому три ссылки начнем

Старинным интервью с ним. Там есть и фрагмент его текста. Если вам понравится, обязательно посмотрите вот этот фильм.

Здесь читайте пьесу Валерия Нугатова “Крым”. Там прекрасные действующие лица – Толстой, Чехов, Шевченко и далее весь пантеон. Выражаются они, правда, не очень цензурно, но по делу.

“Мама, какая ты теперь стала, старенькая наверное. я не представляю себе тебя. Уже забыла. Я ведь тогда была маленькая — всего 7 лет было, а теперь 15 лет. Я уже не представляю, как это жить с мамой”. Выдержки из писем детей, которые они отправляли своим матерям в ГУЛАГ.

Искренне ваши,

Семь-сорок