А был ли референдум?

Доброе утро!

В Каталонии прошел референдум о независимости – по крайне мере, так считают власти Каталонии. Президент Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон сказал, что Каталония завоевала право стать независимым государством. По данным правительства региона, за независимость высказались больше 90% участвовавших в голосовании. Премьер Испании Марино Рахой заявил, что никакого референдума не было. Утром в воскресенье полиция пыталась предотвратить проведение голосования: не дала открыть некоторые участки, а с других конфисковала урны.

В столкновениях с полицией, по последним данным, пострадали 844 человека. МВД Испании сообщает о 12 раненых полицейских. Власти Каталонии обратились к Евросоюзу с призывом вмешаться в ситуацию. История вопроса о каталонской независимости неплохо изложена тут.

Совет Европы призвал Россию изменить законодательство о митингах: уведомительная процедура, по мнению комиссара Совета Европы по правам человека, на практике превращена в обязанность получать разрешение на проведение митинга. Яркое подтверждение – задержание в пятницу Алексея Навального (в Москве) и главы его федерального штаба Леонида Волкова (в Нижнем Новгороде). Митинг сторонников Навального в Нижнем не состоялся. На выходных Навальный провел встречи со своими сторонниками в Оренбурге и Архангельске. В Москве у офиса Google полиция задержала участников акции против цензуры в YouTube, в Петербурге на допрос в Следственный комитет привезли целый семинар по “личностному росту” – больше ста человек.

В субботу исполнилось два года российский военной операции в Сирии. В московской больнице умер российский полковник, тяжело раненый в этой стране. “ИГ” тем временем захватило город, находящийся в глубоком тылу сирийских правительственных войск, и взяло на себя ответственность за воскресный теракт в Марселе: от ножевых ранений погибли две женщины, военный патруль застрелил преступника. Субботнее нападение в Канаде тоже расследуется как теракт: в машине преступника, набросившегося на полицейских с ножом и наехавшего на нескольких прохожих, нашли символику “ИГ”. С Сирией – косвенным образом – связана гибель российского пограничника в Курской области: его, предположительно, убили боевики, воевавшие в Сирии на стороне террористов и возвращавшиеся оттуда через Украину.

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, отбывающий 20-летний срок в России, написал из Тюмени правозащитнице Зое Световой. Он считает, что его этапируют в самую северную российскую колонию в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, которая известна своими тяжелыми условиями содержания.

Киев обвинил Москву в том, что российские войска после учений “Запад–2017” так и остались на территории Беларуси, представитель Минобороны России эти обвинения отверг.

В Азербайджане, по данным правозащитников, начались массовые задержания ЛГБТ-людей, некоторые получили месячные тюремные сроки. По официальным данным, это происходит в рамках борьбы с проституцией; по данным правозащитников, задерживают всех подряд. В Кыргызстане по обвинению в подготовке государственного переворота задержан оппозиционный депутат парламента, а в Туркмению сегодня едет Путин.

В Германии вступил в силу закон о браке для всех, наделяющий однополые союзы тем же статусом, что и обычные семьи, в Австрии с 1 октября больше нельзя носить бурки и никабы (а также разного рода маски и респираторы – закон написан так, чтобы выглядеть религиозно нейтральным), а в Гетеборге в Швеции прошел марш неонацистов, который закончился драками с антифа и полицией.

В США в отставку ушел министр здравоохранения Том Прайс: он летал по делам на частных самолетах даже тогда, когда можно было доехать на поезде или на машине. Дональд Трамп был недоволен результатами его работы – отменить принятый при Обаме закон о медицинском страховании пока так и не удается. Есть у Трампа и разногласия с госсекретарем Рексом Тиллерсоном: Тиллерсон пытается разрешить северокорейскую проблему дипломатическими средствами, Трамп посоветовал ему (в твиттере, конечно) не терять на это времени.

Три ссылки начнем с Чили и закончим Аргентиной:

“Землетрясение в Чили” Генриха фон Клейста в России особой известностью не пользуется. А для немецкой литературы эта небольшая новелла – примерно то же, что “Капитанская дочка” – для русской. То есть своего рода кодовый текст. Или, если угодно, культовый. Почему, объясняется здесь.

Теперь про зло. Отрывок из новой книжки философа Валерия Подороги “Время после. Освенцим и ГУЛАГ: Мыслить абсолютное Зло” и разговор Евгения Когана с одним из организаторов первого митинга памяти в Бабьем Яре – в 1966 году.

Про искусство. Здесь петербургский искусствовед Екатерина Андреева рассказывает о любимых книжках и людях, с этими книжками связанных, а здесь Андрей Левкин занимательно рассуждает о картинках аргентинской художницы Ромины Рессии.

Искренне ваши,

Семь-сорок