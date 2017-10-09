Путину – 65, битве при Лепанто – 446

Доброе утро!

В субботу десятки тысяч польских католиков выехали на границы страны (в том числе в международный аэропорт Варшавы), чтобы массово помолиться за “спасение Польши и всего христианского мира”. День молитв был приурочен к годовщине победы над турками в битве при Лепанто в 1571 году. Архиепископ Краковский в субботней проповеди призвал молиться, чтобы “Европа осталась Европой”. Впрочем, открыто эту акцию антиисламской никто не называл – просто просвещенные граждане одной устремленной в будущее европейской страны постояли на границах с четками.

В 80 городах России 7 октября проходили акции сторонников Навального. Крупнейшие получились в Москве (700 участников по данным полиции или 3 тысячи по данным организаторов) и Петербурге (1800 участников). В Москве на дневной акции задержали всего одного человека, однако вечером, когда сторонники Навального решили устроить sit-in на Манежной площади, произошел жесткий разгон. В воскресенье еще 14 человек задержали у Госдумы и 9 человек – на Манежной площади.

В Петербурге собравшихся на Марсовом поле завлекали бесплатным показом фильма “Крым” в кинотеатре неподалеку, но они вместо этого прошли маршем по Литейному в надежде прорваться на Невский – там полиция их и задерживала (в отделениях оказались около 40 человек, некоторых при задержании сильно избили). Появились сведения об уголовном деле за причинение смерти по неосторожности: протестующие якобы заблокировали скорую, которая не смогла вовремя добраться по вызову, пациентка умерла. Кого будут обвинять по этому делу, пока неясно. К вечеру субботы группа энтузиастов дошла до Дворцовой. Повторная акция на Дворцовой в воскресенье закончилась задержанием 20 человек.

Всего по России были задержаны, по подсчетам “ОВД-инфо”, 290 человек. В Краснодаре и Смоленске заблаговременно арестовали координаторов штабов Навального. В Петербурге, Твери и Пскове задерживали координаторов “Открытой России”. В Тамбове координатору “Открытки” облили дверь квартиры горючей жидкостью.

Если не считать всего этого, то можно сказать, что 65-летие Путина отмечалось скромно. Какие его годы!

Петр Порошенко в субботу подписал закон об особом статусе Донбасса, принятый накануне Верховной Радой. В пресс-службе президента Украины подчеркнули, что новый закон создает условия для развертывания в Донецкой и Луганской областях миротворческих сил ООН. Служба безопасности Украины заявила, что в конфликте в Донбассе на стороне сепаратистов воевали около пяти тысяч наемников частной российской военной компании Вагнера. Личности полутора тысяч из них уже установлены. В субботу ситуацию в Донбассе обсуждали помощник Путина Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Встречались они в Белграде, о чем договорились – неизвестно.

В Кыргызстане за неделю до президентских выборов в автомобильной аварии погиб вице-премьер Темир Джумакадыров, возглавлявший республиканский штаб по проведению выборов.

В Барселоне в воскресенье прошел митинг за единство Испании, участников было около миллиона человек.

Ким Чен Ын назначил свою сестру кандидатом в члены политбюро – вроде бы вместо тети. Что это значит, сказать наверняка нельзя, но южнокорейские СМИ считают, что Ын двигает вперед молодое поколение, чтобы они нашли “прорыв”. Президент США опять напомнил читателям своего твиттера, что 25 лет разные американские президенты вели переговоры с северокорейскими лидерами, и все впустую. Помочь, по мнению Трампа, может “только одна вещь”, но он не пояснил, какая именно.

Полиция Дании нашла голову и ноги шведской журналистки, пропавшей с частной подводной лодки “Наутилус”. Голова находилась в одном пакете, ноги и руки – в другом. Череп оказался неповрежденным.

Сегодня Шведский банк объявит лауреата своей премии по экономическим наукам, которую часто для простоты называют Нобелевской премией по экономике.

Радостное известие: президент Чехии Милош Земан опроверг сообщения прессы о том, что он бросил пить. “Я по-прежнему употребляю алкогольные напитки с неизменным удовольствием”, – сказал 73-летний Земан.

А печальная новость в том, что умер академик Вячеслав Всеволодович Иванов, формально – лингвист, на самом деле – почти универсальный ученый.

Три ссылки с него и начнем.

Здесь короткий некролог Александра Гениса, тут – некролог Григория Ревзина, здесь – статья самого Вяч.Вс. о раннем Пастернаке, здесь – его воспоминания о Романе Якобсоне.

Профессор Института истории науки Макса Планка в Берлине Маттео Валлериани рассказывает, как изменялась в истории роль технологий, кто придумал колесо, верил ли Коперник, что Земля обращается вокруг Солнца, и что можно узнать, если внимательно проследить судьбу одной книги.

Отрывок из книги петербургского историка Евгения Анисимова о Петре I. Книга построена в виде диалога, и вот как Анисимов реконструирует доводы сторонника петровских реформ.

Искренне ваши,

Семь-сорок