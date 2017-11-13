AI напишет приговор. Трамп между Путиным и спецслужбами

Доброе утро!

В субботу Польша отметила 99-летие независимости маршем под лозунгом “Нам нужен Бог!”.

По словам организаторов патриотического шествия, Польша – последний бастион христианства в Европе, где, как гласил один из лозунгов, поляки чувствуют себя беженцами. Тут на эти красные огни можно посмотреть в движении. Затруднительно представить, что будет в столетие польской независимости.

В России же грядет новая революция. Премьеру Медведеву представили предложения о внедрении искусственного интеллекта в сферу нормотворчества и правоприменения (например, для генерации типовых судебных решений). Смущает только то, что внедрять AI будет естественный интеллект, возможны сбои.

В Кремле, по данным РБК, естественные интеллекты задумались о переносе президентского послания с декабря на февраль. Можно предположить, что это связано с президентской кампанией: в декабре, например, Путин объявит, что снова будет президентом, а в феврале объяснит, каким именно президентом он будет. Другие участники кампании провели выходные в регионах: Ксению Собчак освистали в Петербурге на митинге в защиту Европейского университета, Алексей Навальный в воскресенье провел митинг в Смоленске (где со школьниками опять проводили воспитательные беседы на тему не ходить туда), а в субботу – в Ижевске.

Число жертв обрушение жилого дома в этом самом Ижевске составило семь, предполагаемый виновник арестован на два месяца.

Еще суды. По делу о не состоявшейся революции Вячеслава Мальцева в Москве на полтора месяца арестован его сторонник Андрей Толкачев – его обвиняют в подготовке теракта. На самого Мальцева завели, по данным источников, еще одно уголовное дело – об организации террористического сообщества. Сегодня в суде над Алексеем Улюкаевым ожидается появление свидетеля Сечина (если он, конечно, придет).

Украина. Лидер так называемой ДНР Александр Захарченко наградил "за весомый личный вклад в становление и развитие ДНР" заместителя главы российского Генштаба Сергея Истракова, но через сутки это сообщение с сайта “ДНР” пропало. Сегодня советник Путина Сурков снова встречается в Белграде со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Будет что обсудить. В Киеве митингуют сторонники Михаила Саакашвили. Он пообещал “Новый год без Порошенко”.

Но главные события происходят в Азии, потому что там президент США все-таки встретился с президентом России Путиным по пути на фотографирование. Кремль быстро объявил, что президенты “подписали” совместное заявление по Сирии. Позже Трамп сказал, что этот документ спасет “колоссальное количество жизней”. В воскресенье Израиль заявил, что не считает себя связанным этими договоренностями. Из самой Сирии сообщают, что джихадисты восстановили контроль над городом Абу-Кемаль, в российском Минобороны эти сообщения назвали пропагандой.

Но вернемся к Трампу и Путину. Они очень нравятся друг другу. Путин назвал Трампа “воспитанным человеком”, который ведет себя “в высшей степени корректно”. Трамп, со своей стороны, сказал, что Путин страшно обижается на вопросы по поводу российского вмешательства в американские выборы (так что пора бы это расследование уже свернуть), но через несколько часов уточнил, что все-таки доверяет своим спецслужбам. Ветераны спецслужб нашли в этих заявлениях свидетельство того, что Путин манипулирует Трампом.

The Wall Street Journal утверждает, что представители турецких властей предлагали $15 млн бывшему советнику Трампа Майклу Флинну за помощь в экстрадицию проповедника Гюлена из США в Турцию, где его обвиняют в организации госпереворота. Посольство Турции в США заверяет, что ничего подобного не было. Сегодня президент Турции встретится в Сочи с Путиным.

Европа.

В Барселоне в субботу прошел митинг сторонников отделения Каталонии от Испании с требованием освобождения арестованных каталонских лидеров, а в воскресенье туда приехал премьер Испании Мариано Рахой и провел митинг противников отделения. Рахой призвал каталонцев прийти на выборы 21 декабря и вытеснить сепаратистов из парламента.

в субботу прошел митинг сторонников отделения Каталонии от Испании с требованием освобождения арестованных каталонских лидеров, а в воскресенье туда приехал премьер Испании Мариано Рахой и провел митинг противников отделения. Рахой призвал каталонцев прийти на выборы 21 декабря и вытеснить сепаратистов из парламента. На выборах в Словении побеждает действующий президент Борут Пахор – соцдемократ, бывший премьер и “король инстаграма”.

побеждает действующий президент Борут Пахор – соцдемократ, бывший премьер и “король инстаграма”. В Британии 40 депутатов-тори не доверяют действующему премьеру Терезе Мэй . Чтобы назначить перевыборы главы партии, таких не доверяющих должно быть 48. В ЕС, по данным Times, ждут отставки британского правительства до конца года.

. Чтобы назначить перевыборы главы партии, таких не доверяющих должно быть 48. В ЕС, по данным Times, ждут отставки британского правительства до конца года. В субботу в Британии и Западной Европе отмечали годовщину окончания Первой мировой войны. Главный символ дня памяти – красные маки и звон колоколов.

На ирано-иракской границе произошло крупное землетрясение, число жертв уже составило сто человек.

Три ссылки начнем с материала о Бресте, где был подписан договор о выходе России из Первой мировой войны.

Архитектор из Минска Андрей Долговский коллекционирует фотографии и документы, связанные с историей этого города. Здесь он рассказывает Дмитрию Волчеку, чем его занимает эта тема и показывает некоторые карточки.

Можно ли выучить китайский языка? На этот вопрос отвечает китаевед Юрий Иляхин.

И об искусстве. Здесь история о том, как Джаспер Джонс встретил Сэмюеля Беккета, а здесь – как Альвар Аальто понял топографию финских городов, увидев живопись Мантеньи в церкви Эремитани в Падуе.

Искренне ваши,

Семь-сорок