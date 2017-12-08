35 мигалок преследуют креветок

Все, что нужно знать рано утром 8 декабря
Доброе утро!
Сегодня в Москве открывается выставка американского фотографа Джока Стерджеса, закрытая в прошлом году стараниями сенатора Елены Мизулиной и детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Год Следственный комитет искал в снимках порнографию, но так и не нашел. Если вы в Москве, сходите, оцените труды следователей.
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев произнес в суде достойное последнее слово, в котором напомнил, по ком звонит колокол, извинился, что в бытность свою министром мало думал о “людском горе”, и под конец процитировал “Апологию Сократа”. Полный текст.
Разбирая странности процесса, Улюкаев риторически поинтересовался – в связи с туманным происхождением двух миллионов “взяточных” долларов, – нет ли у “Роснефти” неучтенки и черной кассы. Здесь на этот вопрос отвечает пресс-секретарь “Роснефти” Михаил Леонтьев. Он называет Алексея Улюкаева “городским сумасшедшим” и почему-то сравнивает его с “таким хреном под названием Илларионов” (Россия, кстати, официально обвинила Андрея Илларионова в лжесвидетельстве на международном процессе по делу ЮКОСа). Приговор Алексею Улюкаеву будет вынесен 15 декабря. Обвинение требует 10 лет колонии строгого режима.
“Роснефть” тем временем начала второй процесс против АФК “Система” в связи с компанией “Башнефть”. Теперь от компании Владимира Евтушенкова требуют почти 132 млрд рублей. Евтушенков, вышедший из-под домашнего ареста только когда лишился “Башнефти”, в случае положительного решения арбитража еще немного обеднеет.
Участник митинга “Он вам не Димон” 26 марта Дмитрий Крепкин получил полтора года колонии за то, что якобы ударил в бедро полицейского. Крепкин вины не признал. Это шестой приговор участникам этого митинга, еще один обвиняемый находится под стражей.
Остальное российское россыпью:
Верховная Рада Украины сняла с поста главы парламентского комитета по противодействию коррупции одного из лидеров оппозиционной партии "Самопомощь" Егора Соболева – несмотря на возражения Евросоюза и международных антикоррупционных организаций.
Президента Украины и еще нескольких бывших и нынешних высокопоставленных чиновников вызвали в суд о госизмене Виктора Януковича (суд в Киеве, Янукович – в Москве), а Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко (Гриценко – в Киеве, СК – в Москве).
В Вене с главой российского МИДа Сергеем Лавровым встретились глава украинского МИДа Павел Климкин (обсуждался обмен военнопленными) и госсекретарь США Рекс Тиллерсон (обсуждалась миротворческая миссия ООН в Донбассе). Тиллерсон еще раз заверил Киев, что санкции с России будут сняты только после ухода РФ с Донбасса.
В США – после обвинений в сексуальных домогательствах – ушел в отставку сенатор-демократ Эл Франкен. Ушел со словами, что ему горько уходить, когда в Белом доме сидит человек, хвалившийся тем, что “хватал женщин за промежность”.
В Израиле – после признания Трампом Иерусалима столицей – начались беспорядки, больше 30 человек пострадали. Из сектора Газа выпустили три ракеты, одна долетела до Израиля. ХАМАС призывает к третьей интифаде.
В Европе опять все спокойно, как на Западном фронте в Первую мировую:
Закончим пятничной новостью. В Забайкалье объявлена алкогольная эпидемия: жители, по словам министра здравоохранения края, употребляют спиртное "ударными сверхдозами". Проблема серьезная, почитайте, как с ней вот уже сто лет (не)справляются финны, очень интересно. Хороших вам выходных, много не пейте, изучайте лучше три ссылки:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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