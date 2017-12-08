35 мигалок преследуют креветок

Доброе утро!

Сегодня в Москве открывается выставка американского фотографа Джока Стерджеса, закрытая в прошлом году стараниями сенатора Елены Мизулиной и детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Год Следственный комитет искал в снимках порнографию, но так и не нашел. Если вы в Москве, сходите, оцените труды следователей.

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев произнес в суде достойное последнее слово, в котором напомнил, по ком звонит колокол, извинился, что в бытность свою министром мало думал о “людском горе”, и под конец процитировал “Апологию Сократа”. Полный текст.

Разбирая странности процесса, Улюкаев риторически поинтересовался – в связи с туманным происхождением двух миллионов “взяточных” долларов, – нет ли у “Роснефти” неучтенки и черной кассы. Здесь на этот вопрос отвечает пресс-секретарь “Роснефти” Михаил Леонтьев. Он называет Алексея Улюкаева “городским сумасшедшим” и почему-то сравнивает его с “таким хреном под названием Илларионов” (Россия, кстати, официально обвинила Андрея Илларионова в лжесвидетельстве на международном процессе по делу ЮКОСа). Приговор Алексею Улюкаеву будет вынесен 15 декабря. Обвинение требует 10 лет колонии строгого режима.

“Роснефть” тем временем начала второй процесс против АФК “Система” в связи с компанией “Башнефть”. Теперь от компании Владимира Евтушенкова требуют почти 132 млрд рублей. Евтушенков, вышедший из-под домашнего ареста только когда лишился “Башнефти”, в случае положительного решения арбитража еще немного обеднеет.

Участник митинга “Он вам не Димон” 26 марта Дмитрий Крепкин получил полтора года колонии за то, что якобы ударил в бедро полицейского. Крепкин вины не признал. Это шестой приговор участникам этого митинга, еще один обвиняемый находится под стражей.

Остальное российское россыпью:

Telegram просит Верховный суд признать незаконным требование ФСБ предоставить ключи шифрования;

Таможня просит 35 мигалок, чтобы гоняться за продуктами, запрещенными к ввозу в Россию. Например, за креветками.

Московский театр “Октябрь” попросили “с самого верха” не показывать фильм о советском диссиденте и лидере крымских татар Мустафе Джемилеве, и кинотеатр отменил показ.

Дочь Рамзана Кадырова ни о чем не просит – она, по данным “Би-би-си”, открыла в Грозном магазин нижнего белья и интимных аксессуаров, но министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров уже попросил “Би-би-си” взять свои слова обратно: “Это подлая и грязная ложь! Хочу предупредить тех, кто подобными пасквилями пытается бросить тень на нашего лидера Рамзана Кадырова и его семью. Вам придется строго отвечать за каждое слово!”. Что такого плохого в магазине нижнего белья, Умаров не объяснил.

Верховная Рада Украины сняла с поста главы парламентского комитета по противодействию коррупции одного из лидеров оппозиционной партии "Самопомощь" Егора Соболева – несмотря на возражения Евросоюза и международных антикоррупционных организаций.

Президента Украины и еще нескольких бывших и нынешних высокопоставленных чиновников вызвали в суд о госизмене Виктора Януковича (суд в Киеве, Янукович – в Москве), а Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко (Гриценко – в Киеве, СК – в Москве).

В Вене с главой российского МИДа Сергеем Лавровым встретились глава украинского МИДа Павел Климкин (обсуждался обмен военнопленными) и госсекретарь США Рекс Тиллерсон (обсуждалась миротворческая миссия ООН в Донбассе). Тиллерсон еще раз заверил Киев, что санкции с России будут сняты только после ухода РФ с Донбасса.

В США – после обвинений в сексуальных домогательствах – ушел в отставку сенатор-демократ Эл Франкен. Ушел со словами, что ему горько уходить, когда в Белом доме сидит человек, хвалившийся тем, что “хватал женщин за промежность”.

В Израиле – после признания Трампом Иерусалима столицей – начались беспорядки, больше 30 человек пострадали. Из сектора Газа выпустили три ракеты, одна долетела до Израиля. ХАМАС призывает к третьей интифаде.

В Европе опять все спокойно, как на Западном фронте в Первую мировую:

Президент Турции впервые за 65 лет приехал с визитом в Грецию и тут же потребовал пересмотреть границы, установленные в 1923 году.

и тут же потребовал пересмотреть границы, установленные в 1923 году. Еврокомиссия подала в суд на Венгрию, Польшу и Чехию в связи с отказом принимать мигрантов по квотам, а на Венгрию – еще и в связи с законами об образовании и НКО.

в связи с отказом принимать мигрантов по квотам, а на Венгрию – еще и в связи с законами об образовании и НКО. Премьер-министр Польши Беата Шидло ушла в отставку, никто не понимает зачем.

ушла в отставку, никто не понимает зачем. В Граце предотвратили теракт на рождественской ярмарке. Ну, полиция считает, что предотвратила, задержав боснийца, который интересовался, как взять напрокат грузовик.

Закончим пятничной новостью. В Забайкалье объявлена алкогольная эпидемия: жители, по словам министра здравоохранения края, употребляют спиртное "ударными сверхдозами". Проблема серьезная, почитайте, как с ней вот уже сто лет (не)справляются финны, очень интересно. Хороших вам выходных, много не пейте, изучайте лучше три ссылки:

Самое знаменитое здание Турина – гигантская синагога, в которой находится музей кино. О лучших фильмах Туринского кинофестиваля рассказывает Дмитрий Волчек.

“Как нам привлечь Ивана Васильевича Невского”. Профессор СПбГУ Александр Филюшкин рассказывает Льву Усыскину, как образы и сюжеты средневековой истории используются при создании современных наций.

Казимир Малевич придумал дизайн для флакона одеколона “Северный” – стеклянный айсберг с белым медведем на вершине. Сегодня этот флакон очень нравится россиянам. Историю его создания рассказывает Александра Шатских.

Искренне ваши,

Семь-сорок