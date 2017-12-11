“Дельфин” идет в суд, выборы превращаются в праздник

Доброе утро!

Выходные в России получились чрезвычайно культурными. В субботу в Большом театре на премьеру балета “Нуреев” в постановке Кирилла Серебренникова собрался весь российский бомонд, то есть и Капков, и Песков. Лучше сразу дать слово журналу Elle: “Пожалуй, это была самая убедительная светская хроника года: в числе первых “Нуреева” посмотрели Роман Абрамович, Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Наталья Шкулева, Юлия Пересильд, Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Полина Киценко, Игорь Верник и многие другие”. Некоторые из авторов спектакля вышли на поклон в майках с требованием освободить режиссера.

Кино ближе народу, чем балет. В субботу организаторы “Артдокфеста” получили предупреждение, что показ фильма Беаты Бубенец “Полет пули”, снятый в расположении украинского добровольческого батальона “Айдар”, будет сорван. И в воскресенье показ сорвали: сторонники так называемой “Новороссии”, числом около 50, ворвались в зал, облили экран чем-то зловонным (по данным “Би-би-си”, это была моча), после чего из зала вывели и хулиганов, и зрителей. В числе задержанных оказались три активиста SERB и один зритель. Показ еще одного фильма фестиваля, “Война ради мира”, перенесенный из-за угроз в Чешский культурный центр, отменен. Дабы не было “нежелательных инцидентов” на территории посольства Чехии.

Чтобы закончить с культурой: в Москве умер Леонид Броневой, в Берлине Александр Сокуров получил премию Европейской киноакадемии – по совокупности заслуг.

Переходим к науке. В Петербурге прошли одиночные пикеты в защиту Европейского университета – постдипломного вуза, который сначала лишился здания, а потом лицензии и превратился в чисто исследовательское учреждение. В Петербурге же у 18 студентов из Норвегии и Швеции, которые учатся по обмену, внезапно возникли проблемы с визами, их спешно отправляют домой. В Норвежском центре в СПб идет прокурорская проверка.

Политика. РБК пишет со ссылкой на осведомленных лиц, что Кремль дал регионам установку превратить президентские выборы в праздник. Для Навального эти выборы уже праздник: теперь на митингах (в субботу – в Новокузнецке, в воскресенье – в Калининграде) он не агитирует за себя, а просит сторонников поддержать его регистрацию на выборах. В отличие от 2011 года, политик не будет призывать свой электорат голосовать за “любого кандидата, кроме”. “Открытая Россия” тоже не будет поддерживать ни одного из кандидатов – такое решение было принято на конференции движения, проведению которой сильно мешала полиция, приехавшая в ответ на сообщения бдительных граждан о собрании “представителей нежелательной организации”.

Вестник истории.

Вы наверняка читали (здесь, например) о мощнейшей ядерной аварии, случившейся в 1957 году на комбинате “Маяк”. Хорошие новости: “Росатом” решил очистить завод от загрязнения. 60 лет для атомной отрасли – не срок.

Служба безопасности Украины рассекретила часть документов советских времен, и теперь желающие могут в подробностях изучить, как Народный комиссариат госбезопасности контролировал выборы московского патриарха в 1945 году.

Сегодня суд в Киеве решит дальнейшую судьбу Михаила Саакашвили, задержанного в пятницу вечером СБУ. Выходные лидер движения “Рух новых сил” провел в изоляторе, где, по словам адвоката, объявил бессрочную голодовку. В воскресенье в Киеве прошел марш в поддержку политика.

Хвост пятничной истории о сбитом над Донбассом “Боинге”. Международная расследовательская группа Bellingcat и российский сайт The Insider утверждают, что идентифицировали “Дельфина”, отвечавшего за переброску российского “Бука” в Украину. “Дельфином” они называют действующего главного инспектора Центрального военного округа Минобороны РФ Николая Федоровича Ткачева. Ткачев теперь собирается подавать в суд на Bellingcat и The Insider. Любопытно и то, что один из бывших лидеров пророссийских сепаратистов Игорь Безлер (“Бес”) с разрешения российских спецслужб дает показания международной следственной группе, занимающейся крушением “Боинга”.

Страсти вокруг Иерусалима не утихают. Израиль нанес удары по сектору Газа, откуда ранее прилетели ракеты на территорию Израиля. В субботу Лига арабских стран призвала США отменить решение по Иерусалиму. В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Макрон призвал Нетаньяху к “смелым шагам навстречу палестинцам”, однако осудил любые нападки на Израиль. Нетаньяху в ответ посоветовал палестинцам почитать Библию и признать Иерусалим столицей Израиля. Перед вылетом Нетаньяху обвинил Евросоюз в лицемерии, а в ответ на критику со стороны президента Турции посоветовал последнему “не читать лекции о морали”, а лучше прекратить бомбить курдские деревни. Сегодня в Турцию (по дороге из Египта) приедет Владимир Путин. Утешит.

Три ссылки будут литературные – кино и балета и в реальной жизни хватает:

“Утром и вечером я медленно иду вдоль сплошного искушения умереть – вдоль Сены”. Фрагмент книги Марселя Жуандо “Образы Парижа”, которая выходит в издательстве Kolonna publications.

“…мне ненавистен “простой человек”, т. е. ненавистен постоянно и глубоко, противен и в занятости, и в досуге, в радости и в слезах, в привязанностях и в злости, и все его вкусы, и манеры, и вся его “простота”, наконец”. Глава из биографии Венедикта Ерофеева, которую подготовили Олег Лекманов и Михаил Свердлов, она выйдет в издательстве АСТ в следующем году.

И про сказки. Замечательный сказочник Савелий Низовский (1946–2001) принадлежал к ленинградскому литературному андеграунду и при жизни издавался мало. Самое время почитать и сами сказки (“Одна Верочка утром под одеялом превратилась в чудовище. Которое не хотело утром в школу вставать. В таракана, наверно. Тараканы ведь в школу не ходят!”), и легенды об их авторе.

Искренне ваши,

Семь-сорок