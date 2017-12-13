Плохо пахнущая жидкость и узник Приморских Альп

Все, что нужно знать рано утром 13 декабря
Доброе утро!
Привет вам из Петербурга от “Свидетелей Конституции”. Советуют почитать.
У москвичей, которые забыли отпраздновать вчера День конституции, есть возможности проявить гражданственность и прийти на праздник “День свободных выборов” 24 декабря. Он приурочен к годовщине крупнейшего в недавней российской истории митинга “За свободные выборы”, который прошел в 2011 году. Праздников теперь будет много, потому что мероприятия в таком формате не надо согласовывать.
Праздник свободы интернета, в двух актах:
Больше в России ничего не произошло, но зато было сказано много удивительных слов:
Михаил Саакашвили снова повторил, что не хочет быть президентом Украины, но премьером стать готов. Остается выяснить, готова ли к этому Украина.
На крупнейшей газораспределительной станции в Австрии произошел взрыв, один человек погиб, десятки пострадали. Через эту станцию идет российский газ. Поставки в Италию, Венгрию и Словению прекращены, в Италии объявлено чрезвычайное положение. Причины выясняются, но это вроде бы не теракт. Польша и Норвегия начали работы по строительству газопровода для поставок норвежского газа на север Европы.
ИГИЛ опять побежден. На этот раз о победе объявил президент США Дональд Трамп. У россиян – отдельный повод этому радоваться: теперь их больше не должны эвакуировать из торговых центров, школ и кинотеатров, потому что звонки о минировании, по словам замглавы МВД, поступали от террористов с территории Сирии.
У Трампа – свои террористы. Акайед Улла, которому власти США предъявили обвинения за попытку устроить взрыв на автобусном вокзале в Нью-Йорке, оказывается, обращался в фейсбуке к президенту США со словами "Трамп, ты не смог защитить свою страну".
От обвинений в домогательствах Трамп защитился словами FAKE NEWS! Что не мешает американским сенаторам настойчиво призывать президента уйти в отставку. Косвенно в кампании участвует словарь Merriam-Webster, объявивший “феминизм” словом уходящего года.
Радости олимпийского движения. Принято окончательное решение, что россияне поедут на Олимпиаду в Южную Корею под нейтральным флагом, но Россия нанесла ответный удар: компания Bosco, 15 лет делавшая форму для российских сборных, теперь будет делать форму для МОК. ФБР тем временем расследует, как Бразилия стала устроительницей последней летней Олимпиады: есть подозрения, что голоса членов МОК покупались.
Новые приключения плохо пахнущей жидкости.
Фестиваль закончился, о лауреатах можно почитать тут. Лауреатом премии “Большая книга” стала биография Ленина.
Три ссылки начнем с другой книги:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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