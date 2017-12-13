Плохо пахнущая жидкость и узник Приморских Альп

Доброе утро!

Привет вам из Петербурга от “Свидетелей Конституции”. Советуют почитать.

У москвичей, которые забыли отпраздновать вчера День конституции, есть возможности проявить гражданственность и прийти на праздник “День свободных выборов” 24 декабря. Он приурочен к годовщине крупнейшего в недавней российской истории митинга “За свободные выборы”, который прошел в 2011 году. Праздников теперь будет много, потому что мероприятия в таком формате не надо согласовывать.

Праздник свободы интернета, в двух актах:

Михаил Ходорковский назвал блокировку сайта “Открытая Россия” уголовным преступлением, в “Одноклассниках” заблокировали группу “Открытой России”, а Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать сайты всех “нежелательных организаций” (их в России пока насчитывается 11). В ЕСПЧ уже рассматривается дело о блокировках сайтов в России, в процессе будет участвовать спецдокладчик ООН.

сайта “Открытая Россия” уголовным преступлением, в “Одноклассниках” заблокировали группу “Открытой России”, а Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать сайты всех “нежелательных организаций” (их в России пока насчитывается 11). В ЕСПЧ уже рассматривается дело о блокировках сайтов в России, в процессе будет участвовать спецдокладчик ООН. Суд оставил в силе штраф Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Telegram открыл офис в Дубае, потому что там нулевые налоги, а без выпивки и свинины можно прожить (сказал Павел Дуров в интервью Bloomberg).

Больше в России ничего не произошло, но зато было сказано много удивительных слов:

Генпрокурор Чайка: “Неправильно, когда люди с особым статусом могут быть арестованы” (это он о Керимове, которому суд во Франции запретил покидать пределы региона Приморские Альпы).

Помощник Путина Андрей Белоусов о Роскосмосе: “И вот эта огромная масса людей ни фига не может заработать деньги”. (Конференция, на которой это было произнесено, называлась “Космос как бизнес”, есть дурные предчувствия).

Глава ФСБ отчитывался о терактах и упомянул “теракт в Ханты-Мансийске”. Раньше он был “покушением на убийство”.

Кобзон обиделся на Мединского за то, что на проекты Кобзона у Минкульта нет денег, “а на Серебренникова есть”. Мединский в ответ оскорбился. Мнения Серебренникова не спросили.

Михаил Саакашвили снова повторил, что не хочет быть президентом Украины, но премьером стать готов. Остается выяснить, готова ли к этому Украина.

На крупнейшей газораспределительной станции в Австрии произошел взрыв, один человек погиб, десятки пострадали. Через эту станцию идет российский газ. Поставки в Италию, Венгрию и Словению прекращены, в Италии объявлено чрезвычайное положение. Причины выясняются, но это вроде бы не теракт. Польша и Норвегия начали работы по строительству газопровода для поставок норвежского газа на север Европы.

ИГИЛ опять побежден. На этот раз о победе объявил президент США Дональд Трамп. У россиян – отдельный повод этому радоваться: теперь их больше не должны эвакуировать из торговых центров, школ и кинотеатров, потому что звонки о минировании, по словам замглавы МВД, поступали от террористов с территории Сирии.

У Трампа – свои террористы. Акайед Улла, которому власти США предъявили обвинения за попытку устроить взрыв на автобусном вокзале в Нью-Йорке, оказывается, обращался в фейсбуке к президенту США со словами "Трамп, ты не смог защитить свою страну".

От обвинений в домогательствах Трамп защитился словами FAKE NEWS! Что не мешает американским сенаторам настойчиво призывать президента уйти в отставку. Косвенно в кампании участвует словарь Merriam-Webster, объявивший “феминизм” словом уходящего года.

Радости олимпийского движения. Принято окончательное решение, что россияне поедут на Олимпиаду в Южную Корею под нейтральным флагом, но Россия нанесла ответный удар: компания Bosco, 15 лет делавшая форму для российских сборных, теперь будет делать форму для МОК. ФБР тем временем расследует, как Бразилия стала устроительницей последней летней Олимпиады: есть подозрения, что голоса членов МОК покупались.

Новые приключения плохо пахнущей жидкости.

Участник движения SERB получил восемь суток ареста за то, что в пятницу облил “плохо пахнущей жидкостью” фотографию Джока Стерджеса на выставке в Москве.

Организаторам “Артдокфеста” (которым на выходных тоже облили экран “плохо пахнущей жидкостью”) теперь поступают угрозы “вспороть живот”.

Фестиваль закончился, о лауреатах можно почитать тут. Лауреатом премии “Большая книга” стала биография Ленина.

Три ссылки начнем с другой книги:

В издательстве Corpus в переводе Вячеслава Середы вышел знаменитый роман Ласло Краснахоркаи “Сатанинское танго”. О книжке и о писателе подробно рассказано тут.

Художества. Рассказ об агитпоездах, исправно курсировавших по России во время Гражданской войны и отрывок из книги Оливии Лэнг про одиночество у Эдварда Хоппера.

“Почти все аспи вырастают в вечно недоверчивых параноиков, как я теперь”. Женщина с синдромом Аспергера рассказывает, как ей живется (спойлер: трудно, особенно когда вокруг начинают шутить).

Искренне ваши,

Семь-сорок