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Общество

Акция памяти погибших в Кемерове

Сегодня в центре Москвы пройдет гражданская акция памяти погибших во время пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

"Мы будем без плакатов и лозунгов — пусть это будет молчаливый сбор. Мы хотим почтить память погибших и выразить нашу ярость — потому что такого просто не должно быть", пишут организаторы сбора на Пушкинской площади. Смотрите прямую трансляцию в 19 часов по московскому времени.

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