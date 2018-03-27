Акция памяти погибших в Кемерове

Сегодня в центре Москвы пройдет гражданская акция памяти погибших во время пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

"Мы будем без плакатов и лозунгов — пусть это будет молчаливый сбор. Мы хотим почтить память погибших и выразить нашу ярость — потому что такого просто не должно быть", пишут организаторы сбора на Пушкинской площади. Смотрите прямую трансляцию в 19 часов по московскому времени.