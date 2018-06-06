Инициаторы инициатив инициируют

Доброе утро!

Врачи в США вылечили рак груди в терминальной стадии при помощи "переливания" лимфоцитов. Это пока эксперимент, но надежда есть – даже если текущие новости подсказывают обратное.

Новый премьер Италии обещает пересмотреть систему санкций в отношении России. Путин в интервью Медиакорпорации Китая доходчиво объяснил их порочность.

Украинское издание “Страна” опубликовало список из 47 потенциальных жертв покушения, якобы добытый благодаря инсценировке убийства Аркадия Бабченко. СБУ завело уголовное дело в связи с утечкой.

В Тверской области блогеру дали два года условно за пост против Путина (“экстремизм”).

Сотрудники Навального в разных города продолжают получать административные аресты.

Арестованы бывший премьер Кыргызстана и экс-мэр Бишкека.

Отмена санкций через Вену

Российский президент съездил в Австрию, где заверил очень правого и очень молодого канцлера Себастьяна Курца в том, что сотрудничество между Россией и Европой возможно, но тут все зависит от Европы. (Здесь ернический отчет Ъ-Колесникова, тут факт-чек путинского интервью австрийскому телевидению, здесь анализ российско-австрийского “романа”).

И Европа как будто откликнулась

Новый премьер Италии Джузеппе Конти в программной речи перед Сенатом республики обещал пересмотреть систему санкций в отношении России, после чего Сенат выразил доверие его правительству.

Джузеппе Конти в программной речи перед Сенатом республики обещал пересмотреть систему санкций в отношении России, после чего Сенат выразил доверие его правительству. Сегодня еще один давний сторонник снятия санкций с России, президент Чехии Милош Земан , назначит премьером Андрея Бабиша – бывшего агента госбезопасности ЧССР и обвиняемого в мошенничестве с дотациями ЕС. Его правительство меньшинства поддержали коммунисты, в связи с чем по всей Чехии прошли акции протеста. Бабиш назвал их “протестом проигравших”.

, назначит премьером Андрея Бабиша – бывшего агента госбезопасности ЧССР и обвиняемого в мошенничестве с дотациями ЕС. Его правительство меньшинства поддержали коммунисты, в связи с чем по всей Чехии прошли акции протеста. Бабиш назвал их “протестом проигравших”. Со своей стороны, Путин в интервью Медиакорпорации Китая еще раз объяснил бесполезность санкций: “Их применение вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив”, – сказал он.

Российско-украинская гибридная война

“Инициаторы этих инициатив” через два дня соберутся на саммите “большой семерки” в Квебеке – им голодающий в российской тюрьме украинский кинорежиссер Олег Сенцов адресовал письмо с благодарностью за поддержку и уверенностью в победе в “гибридной войне” с Россией. Вести с этого фронта таковы:

Украинское издание "Страна" опубликовало список из 47 человек , на которых якобы планировалось покушение после того, как Аркадий Бабченко будет устранен. Публикация сразу же породила сомнения в его подлинности, в СБУ сказали, что не передавали документ в прессу, а в связи с его утечкой заведено уголовное дело.

, на которых якобы планировалось покушение после того, как Аркадий Бабченко будет устранен. Публикация сразу же породила сомнения в его подлинности, в СБУ сказали, что не передавали документ в прессу, а в связи с его утечкой заведено уголовное дело. Ъ утверждает, что осужденный в России за шпионаж украинский журналист Роман Сущенко собирал в России сведения о наступлении так называемой ДНР на Мариуполь (дело рассматривалось в закрытом режиме, поэтому детали могут только просачиваться).

собирал в России сведения о наступлении так называемой ДНР на Мариуполь (дело рассматривалось в закрытом режиме, поэтому детали могут только просачиваться). Украинец Евгений Панов , задержанный в Крыму в 2016 году и обвиняемый в подготовке диверсий на территории аннексированного полуострова, отказался от сделки со следствием и не признает вины.

, задержанный в Крыму в 2016 году и обвиняемый в подготовке диверсий на территории аннексированного полуострова, отказался от сделки со следствием и не признает вины. Очередная находка Bellingcat: российский концерн “Алмаз-Антей” в своей представленной в 2015 году реконструкции катастрофы малайзийского “Боинга” над Донбассом использовал ракету 1987 года выпуска. Недавно Минобороны России отвергло выводы Международной следственной группы на том основании, что все ракеты “Бука” утилизируются через 25 лет после выпуска. Выходит, это не так.

использовал ракету 1987 года выпуска. Недавно Минобороны России отвергло выводы Международной следственной группы на том основании, что все ракеты “Бука” утилизируются через 25 лет после выпуска. Выходит, это не так. "Нафтогаз Украины" объявил, что суд в Нидерландах арестовал активы "Газпрома" в порядке взыскания долга, отсуженного Украиной в стокгольмском арбитраже. Россия подала апелляцию на это решение, “Газпром” сообщение об аресте не комментирует.

Экстремизм в интернете и непорочный АК

В Тверской области бывший активист “Яблока” получил два года условно за пост против Путина во “ВКонтакте” (его обвинили в “экстремизме с использованием интернета”). Вины он не признал. Как рождаются такие дела, тут хорошо объясняется на конкретном примере. В рамках борьбы все с тем же “экстремизмом” Госдума дополнила административный кодекс штрафа за нарушение закона о запрете анонимайзеров.

Конституционный суд России отказался принимать жалобы об арестах на митингах, потому что статья административного кодекса о порядке проведения митингов “не может нарушать права граждан”. В Петербурге по этой самой статье на 25 суток арестован координатор штаба Навального. Ее же предъявят, вероятно, задержанному в Красноярске сотруднику штаба все того же Навального.

Еще аресты, суды и расследования

В Кыргызстане арестованы бывший премьер и бывший мэр Бишкека. Оба обвиняются в коррупции.

арестованы бывший премьер и бывший мэр Бишкека. Оба обвиняются в коррупции. Суд Евросоюза постановил, что страны-члены обязаны признавать однополые браки при выдаче видов на жительство, даже если внутри страны такой брак заключить нельзя.

при выдаче видов на жительство, даже если внутри страны такой брак заключить нельзя. Скотланд-Ярд опубликовал отчет о расследовании отравления Скрипалей : на 180 обысков, 900 допросов и прочие следственный действия было потрачено 7,5 млн фунтов.

: на 180 обысков, 900 допросов и прочие следственный действия было потрачено 7,5 млн фунтов. Amnesty International в своем докладе об освобождении Ракки от игиловцев обвинила международную коалицию во главе с США в гибели сотен мирных жителей, отметив, что действия коалиции нигде не расследуются.

от игиловцев обвинила международную коалицию во главе с США в гибели сотен мирных жителей, отметив, что действия коалиции нигде не расследуются. Польша, ведущая новое расследование крушения президентского самолета над Смоленском в 2010 году, утверждает, что обнаружила следы взрывчатки на теле одного из погибших (эксгумированном).

В ссылках сегодня сплошные демоны.

“Гете говорил о роли джиннов, или гениев, или демонов, в жизни всех творческих людей”. Читательская биография писателя и переводчика Владимира Микушевича.

Отрывок из книги психоаналитика и философа Долара Младена “Голос и ничего больше” – о демоне Сократа, человеческой совести и романе Жан-Жака Руссо “Эмиль, или О Воспитании”.

Демоны, которые мучают хороших россиян, когда они думают о голодовке Сенцова или сидящем под арестом Серебренникове. Рассуждения интеллигентов о том, что отдельный человек должен сделать в этой ситуации, здесь и здесь.

Искренне Ваши,

Семь Сорок