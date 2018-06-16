Разбудите свои души! Народный артист СССР Владимир Минин. Часть 2. Эфир в 18:05

Вторая часть нового выпуска "Культа личности", посвященного всемирно известному дирижеру Владимиру Минину. Эфир в субботу, 16 июня, в 18 часов 05 минут
Автор и ведущий - Леонид Велехов.
Вторая часть нового выпуска "Культа личности", посвященного всемирно известному дирижеру Владимиру Минину. Эфир в субботу, 16 июня, в 18 часов 05 минут
Автор и ведущий - Леонид Велехов.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.