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Культ личности

Разбудите свои души! Народный артист СССР Владимир Минин. Часть 2. Эфир в 18:05

Владимир Минин и солисты московского камерного хора

Вторая часть нового выпуска "Культа личности", посвященного всемирно известному дирижеру Владимиру Минину. Эфир в субботу, 16 июня, в 18 часов 05 минут

Автор и ведущий - Леонид Велехов.

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