Единичный недочет на производстве

Доброе утро!

Во втором туре выборов губернатора Приморья исполняющий обязанности губернатора единоросс Андрей Тарасенко весь день проигрывал кандидату от КПРФ Андрею Ищенко, но при подсчете последнего процента бюллетеней внезапно вырвался вперед. Электоральный географ Александр Киреев называет случившееся “математически невозможным”. В КПРФ говорят о беспределе и обещают вывести людей на улицы. Андрей Ищенко объявил голодовку.

В российских городах продолжают задерживать участников акций против повышения пенсионного возраста. Крупный митинг прошел в воскресенье в Петербурге.

МИД Швейцарии потребовало от России прекратить шпионаж на ее территории.

Британская пресса продолжает публиковать подробности операции по отравлению Скрипалей со ссылками на источники. В Солсбери полиция блокировала целый район, когда двум посетителям в ресторане внезапно стало плохо.

Французские кинематографисты начали “цепную голодовку” в поддержку Олега Сенцова.

Минобороны, врач и громкий секс

После публикации совместного расследования Bellingcat и The Insider о паспорте Александра Петрова, которого британские власти обвиняют в отравлении Сергея Скрипаля, его дочери Юлии и еще двух британских граждан, западные журналисты Патрик Ривел и Оливер Керол дозвонились по номеру телефона, указанному на карточке ФМС. Там им ответили, что это Минобороны России. Когда по этому же номеру стал звонить корреспондент The Bell, ему сказали, что “это минимаркет” (названия не уточнили). Потом телефон отвечать перестал.

Карточка ФМС Руслана Боширова, якобы присланной изданию “Проект”, содержит те же слова “сведений не давать, с.с.”, что и карточка Петрова, только паспорт был выдан годом позже, в 2010 году.

Британская газета Telegraph пишет со ссылкой на британскую разведку, что интервью Петрова и Боширова RT было “наказанием” за проваленную операцию по отравлению Скрипалей. The Mirror, ссылаясь на источники, сообщает, что отравители перед поездкой в Солсбери встречались в Лондоне с врачом (к которому должны были обратиться в случае собственного заражения) и куратором из российского посольства. И наконец, Daily Mail рассказывает, что Петров и Боширов дебоширили в отеле – конкретно, курили марихуану и занимались громким сексом с проституткой.

В воскресенье полиция блокировала окрестности ресторана Prezzo в Солсбери, где стало плохо двум посетителям. Prezzo расположен рядом с Zizzi, где стало плохо Скрипалям. Что это было, пока не сообщается.

Доподлинно известно только то, что до брекзита Великобритания не сможет ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей. Брекзит начнется в марте следующего года. Мэр Лондона призвал провести до этого времени второй референдум, чтобы граждане окончательно подтвердили свое желание выйти из ЕС.

Пенсии, революции, дыра в “Союзе”

В России продолжают задерживать участников акций против пенсионной реформы. Относительно крупный митинг прошел в воскресенье в Петербурге: около тысячи недовольных повышением пенсионного возраста присоединились к сотне обманутых дольщиков, митинговавших разрешенно. Получилось несколько абсурдно. В Москве задержали и потом отпустили участников “бессрочного пикета”, были задержания в Воронеже (итог – штраф на 10 тысяч) и Владивостоке.

В Нижнем Новгороде полиция задержала четверых редакторов альманаха moloko+ во время презентации номера о революциях.

Издатель “Медиазоны” Петр Верзилов, 11 сентября попавший в московскую больницу с симптомами отравления, доставлен для лечения в Берлин.

Дырку в космическом корабле “Союз” сделали все-таки на Земле – к такому выводу пришла комиссия ракетно-космической корпорации “Энергия”, выявившая “единичный недочет на производстве”.

Крым: голодовки и “атмосфера страха”

Французские режиссеры будут держать “цепную голодовку” перед посольством России в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Крымчанин Сенцов, осужденный в России на 20 лет, голодает 126 дней. Он требует освобождения украинских политзаключенных в России.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что осужденного в аннексированном Крыму украинца Владимира Балуха жестоко избили в СИЗО. Балух объявил голодовку еще раньше Сенцова, сегодня 183 день его протеста.

Мониторинговая миссии ООН по правам человека в Украине подготовила второй доклад о ситуации в Крыму. Глава миссии Фиона Фрейзер отмечает “атмосферу страха” на полуострове, указывает на незаконные аресты и задержания, ограничения свободы выражения, давление на религиозные организации и особенно – на крымских татар.

Нейтральные страны

МИД Швейцарии официально требует от Москвы прекратить шпионскую деятельность на территории конфедерации. За последний год ведомство трижды вызывало российского посла в Берне, указывая ему на незаконную деятельность россиян. Швейцарская газета Tages Anzeiger утверждает (нем.), ссылаясь на данные правительства, что более четверти россиян, аккредитованных в Швейцарии, являются шпионами.

Президент Финляндии, которая, как и Швейцария, не входит в НАТО, объявил, что его страна в ближайшие годы не собирается присоединяться к Северо-атлантическому союзу, чтобы не допустить кризиса в отношениях с Россией.

Ураганы

Жертвами урагана “Мангхут”, бушующего в юго-восточной Азии, стали 64 человека. На США обрушился ураган “Флоренс”, там погибли не менее 15 человек.

Пять ссылок

Художества и музыка. Разговор с Эмилией Кабаковой – о том, как она жила до встречи с Ильей Кабаковым и как стала жить после. Дневник британского пианиста Питера Донохоу, который он вел в 1982 году в Москве, когда приехал на конкурс Чайковского.

Литература. Рецензия на давний, но изданный только сейчас роман известного переводчика с французского Виктора Лапицкого и рассказ о Георгии Шенгели – поэте, переводчике, стиховеде и сотруднике НКВД.

Что происходило с нашим миром последние 13,8 миллиарда лет – и откуда мы это знаем. Подробный и понятный текст Сергея Попова.

Искренне Ваши,

Семь Сорок