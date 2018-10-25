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Грани времени

Памяти Анатолия Гладилина

Russian writer and poet Anatoly Gladilin who defected from the Soviet Union in 1976 and has since lived in Paris.

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Вспоминают Алла Гербер, Вероника Долина, Александр Генис, Юрий Кублановский

В Париже в возрасте 83 лет умер писатель и диссидент Анатолий Гладилин.

Гладилин родился в 1935 году в Москве. В 1954–1958 учился в Литературном институте им. А.М.Горького. Был зав отделом искусства и культуры газеты "Московский комсомолец", редактором киностудии им. Горького. Его повесть "Хроника времен Виктора Подгурского", опубликованная в журнале "Юность" в 1956 году, стала одним из первых произведений оттепели.

Гладилин открыто критиковал процесс Синявского и Даниэля, а в 1976 году был вынужден эмигрировать из СССР во Францию. В эмиграции он сотрудничал с Радио Свобода и "Немецкой волной" (сейчас — медиакорпорация DW).

Последняя книга Гладилина, сборник "Тигрушка", вышла в 2015 году.

Анатолия Гладилина вспоминают друзья и коллеги - Алла Гербер, Вероника Долина, Александр Генис, Юрий Кублановский.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший

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