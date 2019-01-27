“Псалмы и танцы”. Эфир в 18.05

12 песен на стихи украинских поэтов от Тараса Шевченко до Сергея Жадана. Псалмы как регги и польское барокко. Танцы: из жизни студента-медика в Петербурге, татарская мелодия Леси Украинки, гимн печали Богдана-Игоря Антонича. Две песни Василя Стуса.
Два Киева Александра Маноцкова, современного композитора, космополита и патриота двух стран. Почему Маноцкову, последовательному оппозиционеру и противнику военного конфликта с Украиной, важно отделять политическое от творческого? В чем состоят основания его уверенности в победе добра над злом?
Александр Маноцков об украинской поэзии и украинском языке. Музыканты Киева и Москвы – о творчестве композитора.
В передаче участвуют: из Киева – продюсер альбома “Псалмы и танцы” Лена Самойленко и участники Amici-квартета скрипачи Кирилл Бондарь и Роман Холматов, Наталия Онищук (альт), Анна Кузина (виолончель); в Москве – скрипачка Анастасия Чайкина и Courage-квартет.
В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05
Ведет программу Елена Фанайлова
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