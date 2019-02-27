Пригожая Россия. Автономный интернет и суверенный атлас мира

Доброе утро!

Сегодня Дональд Трамп встречается с Ким Чен Ыном, а Путин – с Нетаньяху. Зачем последний так часто ездит в Москву, рассказывается тут, а новостей нет – сплошные расследования:

По данным Washington Post, Пентагон во время последних выборов в Конгресс на несколько дней отключил от интернета “Агентство интернет-исследований” –пригожинскую “фабрику троллей”.

Настоящее Время выпустило расследование об устройстве пригожинского бизнеса – сложная сеть связанных с “поваром Путина” компаний с 2011 года заключила как минимум 5393 госконтракта на общую сумму 209 миллиардов рублей.

По данным украинских журналистов, окружение президента Порошенко участвует в схеме хищений на закупках для армии.

Reuters нашел российский танкер, продававший нефть КНДР в обход санкций.

Зачем изолировать рунет

Похоже, газета Washington Post объяснила, откуда в России вдруг появилась настоятельная потребность создать суверенный интранет. По данным издания, в ноябре прошлого года кибернетическому командованию США удалось удаленно отключить от интернета "Агентство интернет-исследований" в Петербурге – чтобы предотвратить кампанию по дезинформации о результатах выборов в Конгресс. До этого сотрудникам “фабрики троллей” и связанным с ГРУ хакерам стали приходить личные сообщения, предупреждающие о преступном характере их деятельности. Примерно через месяц после этого сенатор Клишас внес в Госдуму законопроект об “автономном интернете”, а вчера правительство России обнародовало постановление, запрещающее использование спутникового интернета без наземных станций контроля. Оно вступит в силу через полгода.

В Москве одна из участниц пикетов против закона об “автономном рунете” получила семь суток ареста, а Московский окружной военный суд приговорил бывшего замглавы Центра информационной безопасности ФСБ полковника Сергея Михайлова и бывшего топ-менеджера "Лаборатории Касперского", работавшего ранее в МВД Руслана Стоянова к 22 и 14 годам строгого режима по делу о госизмене. По данным The Bell, они могут быть причастны к передаче американским властям информации о хакерах, взломавших серверы Демократической партии США перед президентскими выборами в 2016 году.

Прочее судебно-следственное

По делу Арашуковых в Ставрополье задержаны два видных газпромовца. В кабинетах глав Следственного комитета и МВД Карачаево-Черкесии прошли обыски – по этому же делу.

Романа Рубанова – бывшего директора основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией – объявили в розыск по статье о неисполнении решения суда. Речь идет об удовлетворенном судом требовании Алишера Усманова удалить часть фильма “Он вам не Димон”, в которых говорится о нем. Фильм опубликован в блоге Навального.

На очередном заседании суда по делу “Седьмой студии” аудитор не сочла существенными нарушения в ее финансовой отчетности.

Два подполковника получили условные наказания за гибель одного и ранения еще трех военнослужащих в ходе военных учений в Ленобласти.

В Челябинской области задержан военнослужащий, открывший стрельбу из автомата с балкона жилого дома с криками “Я вернулся из Сирии!” По счастью, он ни в кого не попал.

Расследования

Как устроена империя Евгения Пригожина, частями которой являются и “фабрика троллей”, и воюющая в Сирии частная армия, и “гражданские специалисты” в Африке, рассказывается в большом расследовании Настоящего Времени. Расследование настолько дотошное, что читать его порой невыносимо скучно, но сделать это необходимо, потому что это и есть Россия в ее нынешнем виде.

Агентству Reuters удалось обнаружить российский танкер “Тантал”, поставлявший топливо КНДР в обход международных санкций. Перекачка нефти происходила по ночам на судно под северокорейским флагом, в документах указывался китайский корабль, транспондеры при этом отключались. Сейчас компания, которой принадлежит танкер, переживает танталовы муки банкротства.

По данным украинских журналистов-расследователей, замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (и друг президента Порошенко) Олег Гладковский, его сын Игорь Гладковский и директор госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин причастны к хищениям в оборонном комплексе Украины. Гладковский вместе с партнерами якобы организовали поставки контрабандных российских деталей для военной техники, а предприятия "Укроборонпрома" покупали эти детали у подставных фирм по завышенным ценам. Юлия Тимошенко, посмотрев расследование, объявила, что начинает процедуру импичмента в отношении Порошенко. (Вряд ли она успеет до президентских выборов, которые пройдут 31 марта, причем, согласно подписанному Порошенко указу, без наблюдателей из России).

По данным “Би-би-си”, сын друга Путина Аркадия Ротенберга, контролирующий систему сбора платежей с дальнобойщиков “Платон”, теперь планирует создать систему, отслеживающую перемещение всех грузовиков и автобусов в России.

Сам Аркадий Ротенберг, тоже по данным “Би-би-си”, займется строительством больших культурных центров во Владивостоке, Калининграде и Севастополе. Строительство будет финансироваться из средств “Роснефтегаза” – самой закрытой компании в стране. Бюджета не узнает никто.

Новости географии

Забавную историю о том, как в России все никак не могут издать одобренный Путиным “суверенный” атлас мира, в котором принятые сейчас географические называния должны быть заменены на те, которые им дали русские путешественники, читайте здесь.

К пятой годовщине аннексии Крыма – таймлайн о том, как Россия постепенно переходила от “их там нет” к “чего скрывать”, комментируя роль своих военных в присвоении полуострова.

Новости культуры, от дурных к печальным

Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская (возглавившая его после смерти Говорухина) собрала себе общественный совет, в который вошли сразу Шнур и духовник Путина Тихон Шевкунов, циркач Запашный и писатель Водолазкин. Любопытно посмотреть, как эти люди будут между собой разговаривать.

Украина никак не может послать кого бы то ни было на Евровидение: после отстранения певицы Maruv из-за гастролей в России от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz, занявшая второе место в национальном отборе.

Концертный хор Петербурга исполнил во время празднования Дня защитника Отечества в Исаакиевском соборе написанную в годы холодной войны песню барда Андрея Козловского “Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля!”, и теперь все это осуждают, хотя автор песни в восторге, да и спели хорошо.

В Риге умер режиссер Андрейс Жагарс, долгое время возглавлявший Латвийскую национальную оперу.

В США скончался исследователь и переводчик Набокова Геннадий Барабтарло (стихи он тоже писал, довольно любопытные).

В Петербурге умер поэт Глеб Горбовский, ему было 87 лет. “Я из пивной иду, я никого не жду, я никого уже не в силах полюбить” все знают – а про ослика и про астронавтов-курильщиков знаете?

Шесть (или семь) ссылок

История. Кто такие крестоносцы – отрывок из книги историка Светланы Лучицкой “Крестовые походы. Идея и реальность” (изд-во “Наука”). Или вот веселый материал о том, как некогда был устроен Венецианский карнавал.

Картинки, в том числе движущиеся. Отрывок из книги “Маленькая анатомия образа” Ханса Беллмера – немецкого художника XX века, близкого к дадаистам и сюрреалистам (изд-во Jaromír Hladík Press). Или рассказ киноведа Алексея Гусева о шведском режиссере Хассе Экмане и его отношениях с Бергманом.

Научно-литературное. В “Рипол-классик” выходит (в переводе Александра Черноглазова) книга крупнейшего современного феноменолога Жана-Люка Мариона “Эго, или Наделенный собой”, представляющая собой центральную главу из его работы “Вместо себя. Подход Августина”. Читайте пока предисловие к ней. О том, как литература может быть связана с математикой, здесь рассказывает Денис Ларионов. И он же описывает десять самых известных комбинаторных литературных произведений.

Искренне Ваши,

Семь Сорок