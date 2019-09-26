Понятное мнение. Георгий Юрьев – о репутации смолоду

Эта статья продолжает разговор о выборах, в данном случае – о грядущих электронных, но с принципиально иной позиции, глубинную суть которой предвосхитил Николай Гоголь в пьесе "Женитьба". Она о том, что любой человек как нормальный биосоциальный эгоист выбирает варианты своих поступков из спорных мнений собственных субличностных мини-эгоистиков, каждый из которых заявляет о своём исключительном желании властным или робким, уверенным или дрожащим, эмоциональным или рациональным, умным или глупым голосом-голоском.



Так, например, один голосок Агафьи Тихоновны выбрал бы губы Никанора Ивановича, другой мини-эгоистик присоединил бы к ним нос Ивана Кузьмича, третьему же нравится развязность Балтазара Балтазаровича, а четвертый вообще голосует за дородность Ивана Павловича – именно так мысленно рисовала желанный портрет идеального жениха засидевшаяся в девках невеста. В этом-то и проявляется конкурсная природа субличностных мнений в логике моральной трилеммы "или – и – или, и третье дано", в повседневности которой тихо-спорно сами с собою мы ведем беседы под неустанным надзором внутренних же цензоров-понятий под общей маской союза "и", объединяющего мини-спорщиков в мини-социальные системы актуальных действий по выборам чего-то и кого-то.

"Женитьба" ("Ленфильм", 1977, режиссёр Виталий Мельников)

Авторское мнение о сути голосований предварю созвучным Гоголю утверждением политолога Валерия Соловья о том, что в процессе выбора "...людьми чаще движут эмоции, чем здравый смысл. Люди не склонны отказываться от собственных убеждений, а возможность повлиять на их убеждения извне весьма ограниченна. Эти два тезиса, аксиоматичные для психологии и PR, многое проясняют в ожесточенной московской дискуссии о том, за кого голосовать и надо ли голосовать вообще".

В логике высказанных тезисов обращаю внимание на неосознаваемую ущербность существующих выборных систем: в их моделях отсутствует важнейшая гуманитарная "деталь", которую метафорический "дьявол" власти упрятал в тайную "спираль молчания" и которая сама по себе упрямо раскручивается и скручивается (увеличивается и уменьшается) в логике неосознаваемого страха: "личное мнение" – "страх социальной изоляции" – "общественное мнение".

Дело в том, что по умолчанию из процесса выборов исключен их главный действующий актив – личность избирателя со своими индивидуальными мнениями, желаниями, достоинствами, пороками и прочими качественными атрибутами живого человека. Вместо него реальный доступ к избирательным урнам получает абстрактный народ в формате "идеального" среднестатистического гражданина из частично реальной (на две трети) государственной трилеммы: "абстрактный избиратель" – "выборы" – "конкретный кандидат". Этот объективный фактор выбраковки из выборного процесса не каких-то формально испорченных бюллетеней, а конкретной индивидуальности избирателей сам по себе является главным источником выборных манипуляций, и более того, он фактически недоступен любому внешнему объективному контролю.

Для понимания высказанного тезиса приведу контрпример из будущих честных выборов, в которых живой человек-избиратель нарисует в электронном бюллетене "фигу" либо что-то еще повыразительнее, или напишет "дурак" либо что-то еще похлеще против фамилии отвратного ему кандидата, или "сердечко" с "люблю" напротив имени своего избранника, или то же самое нарисует и напишет "за" или "против" каждого из реальных претендентов во власть над собой, любимым. После такого свободного волеизъявления мини-эгоистиками своих желаний "за" или "против": 1) рациональных (умом), 2) эмоциональных (сердцем) и 3) графических (телом) – он нажмет на клавишу "готово", и компьютерная программа автоматически вычислит личностный итог голосования (±1 балл за каждый "голосок"), который может быть распечатан и по желанию избирателя выдан ему в качестве копии исписанного (изрисованного) им бюллетеня. Фактически бюллетень станет процессуальным чеком физической оплаты за избирательные услуги, его можно будет выбросить или сохранить в архиве.

Не буду вдаваться в тонкости биосоциальной технологии трехмерных измерений и первичной статистики, но принципиально и даже с учетом критерия достоверности могут быть получены четыре индивидуальных качественно-количественных результата рациональных, эмоциональных и графических мнений по каждому кандидату. Первый – это "понятное" мнение "за" – оно одноголосое, уверенное, согласованное, искреннее и т.п. (1+1+1 = 3 балла); второй – такое же "понятное" мнение, только "за" или "против" (–1–1–1 = –3 балла); третий – это "спорное" мнение "за" – оно разноголосое, неуверенное, рассогласованное, двусмысленное и т.п. (±1, ±1, ±1 = 1 балл); четвертый – аналогичное "спорное" мнение, только "против" (±1, ±1, ±1 = –1 балл). В реальном социальном измерении такой разброс результатов подобен практике голосований "за", "против" и "воздержался". Однако расшифровка голосов в категориях субличностных мини-оценок "да"/"нет" (+1/–1) позволяет наделить понятное мнение моральным бонусом (3 балла по номиналу) за честность и понятность личности, а спорное мнение признать арифметической реальностью рационально-эмоционально-графических сомнений: (±)1, (±)1, (±)1 = 1 балл по номиналу.

Сейчас же происходит ровно наоборот: бюллетень с подобным творческим мнением попадает в мусорную урну, а честно проявленное отношение к кандидатам часто расценивается как нарушение. Именно поэтому реальные люди, которые в большинстве своём живут и действуют между полярными мнениями, голосуют ногами, просто игнорируя выборы. Более того, выборные бонусы уравнивают права участников избирательного процесса, что позволяет автоматически проводить параллельные конкурсы избирателей, не замороченных проблемами анонимности, например, в формате "Понятное мнение. Выборщик". Для этого можно участвовать в конкурсе выставленных баллов (по номиналу) в серии федеральных и региональных выборов (референдумов). Победители будут публично номинироваться и награждаться разными способами, в том числе из фондов избранных ими кандидатов. Дети по таким правилам и играют: по-честному или понарошку.

Должен появиться инструмент для реального внедрения категории "репутация" смолоду в практику любой конкурентной деятельности, так как это более чем актуальная проблема нашего общества



Приведу конкретный пример. Перед президентскими выборами (2012) я зашёл в общественную приемную Михаила Прохорова в Центральном телеграфе на Тверской, поставил за него подпись и рассказал на камеру о своих наказах избирателя. После этого предложил руководителю этого центра познакомиться с принципиально новой выборной технологией. Она заинтересовалась, вместе составили список реальных и гипотетических кандидатов на пост президента России, дополнив его известными историческими деятелями: Петр Первый, Сталин, Гитлер, Хрущев, Андропов, Брежнев. Результаты ее голосования меня удивили: достоверно первым стал Григорий Явлинский, Прохоров оказался в середине списка, Гитлер же закономерно был последним. Она же нисколько не удивилась тому, что рационально, эмоционально и графически выбрала не Прохорова: "Явлинский мне давно очень нравится, но Прохоров мне деньги платит" – вот и вся мораль. Можно подытожить, что логическая, правовая и гуманитарная нормализация выборных процессов возможна при включении в них, во-первых, индивидуальности мнений избирателей и, во-вторых, четких атрибутов покупки и продажи избирательных услуг, которые общество заключает со своими гражданами по известной коммерческой схеме: продавец товара (кандидат) – выгода (деньги) – покупатель товара (избиратель).

Электронные выборы по предложенным алгоритмам будут понятны прежде всего тем избирателям, чью индивидуальность игнорируют, а фактически выбраковывают все существующие системы голосования, подстроенные под идеальных общественных сынов Божьих для одних, но приматов из вида homo sapiens для других. Приведу мнение политолога Андрея Колесникова: "Это ощущение униженности, это проблема достоинства. В чем состоит проблема достоинства в политической философии. Что человека не считают человеком. С ним обращаются как с предметом или с животным. С не очень мыслящим существом. Вот так государство обращается с людьми. А люди не хотят, чтобы так с ними обращались. Они хотят, чтобы с ними хотя бы советовались". Допускаю, что активно проявленное достоинство украинского народа, избравшего своим руководителем человека с новым типом мышления, позволит им успешно встроить в общество и новый прогрессивный тип выборной системы.

Во-вторых, они будут понятны будущим политикам, администраторам, социологам, психологам и прочим гуманитариям, которые пекутся о благе народном по должности и(или) по призванию. В-третьих, они создадут понятную систему биосоциального иммунитета против иррациональных "чёрных лебедей", как бы внезапно меняющих привычный ход социальных событий, а майданы закономерно переместятся с площадей и улиц в независимые и нейтральные электронные облака.

В итоге проявится репутационная стабильность любых выборов (референдумов, конкурсов) и, пожалуй, самое главное – появится инструмент для реального внедрения категории "репутация" смолоду в практику любой конкурентной деятельности, так как это более чем актуальная проблема нашего общества. Это убедительно подтвердил, например, Максим Галкин в своём обращении "Свободу Павлу Устинову!".

Георгий Юрьев – эксперт по биосоциальным проблемам личности, доктор медицинских наук, кандидат психологических наук

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