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Лицом к событию

Фальшивый мир или Ложь по наследству

Владимир Путин, коллаж

"Есть в дипломатии хитрости, дипломаты стараются языком скрыть свои мысли, высказываясь, тем не менее, уводить разговор туда, куда следует. А у нас просто голая ложь и отрицание. Вспомним агрессию против нашей же соседней страны Украины – это и Крым, и война в Донбассе, и разговоры "их там нет". Эти "вежливые люди", неизвестно, откуда взявшиеся военные, но это прямая агрессия". Историк Никита Петров и политик Яков Якубович о том, кто врал больше о своей "миротворческой миссии", Брежнев или Путин. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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