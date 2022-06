Про Заппу. Артемий Троицкий воздаёт должное

Хедлайнер двести тридцать второго выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – Фрэнк Заппа (1940–1993), американский композитор, бэнд-лидер, гитарист, культурный и общественный деятель. Рок-критик Артемий Троицкий, предпочитая выражаться менее формально, называет Заппу одним из апостолов мировой андерграунд-культуры 1960–1980-х годов ХХ века.

Фрэнк Заппа записал более полусотни альбомов, снял несколько фильмов, участвовал в многочисленных акциях, вплоть до судебных заседаний, отстаивая принципы и ценности контркультуры. Много всего можно написать про Заппу, но меня интересует в первую очередь самая главная составляющая его бурной жизни – музыка. Тут я должен сделать одно признание: при всём несомненном уважении, а местами и любви к творчеству Заппы, особо большим поклонником его сочинений я никогда не был. По аналогии с композиторами-минималистами Заппу с полным основанием можно назвать максималистом. Его музыка, как правило, предельно насыщенна: полифония, постоянные смены темпа, головоломные ритмические построения, виртуозные вокальные и инструментальные партии – сплошные "американские горки"! Для меня это всегда было довольно утомительно, но сути это не меняет: Заппа – великий музыкант, и я рад, что недавний большой и скрупулезный документальный фильм, названный просто Zappa, даёт хороший повод поговорить о нём.

Как это ни странно, учитывая его невероятную затейливость, Фрэнк Заппа – самоучка. В качестве любимых композиторов он всегда называл русского модерниста начала прошлого века Игоря Стравинского и итало-американца, экспериментатора-электронщика Эдгара Вареза. Но ничуть не меньшее влияние на Заппу оказала традиционная американская поп-музыка, в диапазоне от мюзик-холла и Бродвея до блюза и свинга. Музыкой Заппа начал заниматься, уже переехав из Балтимора в Калифорнию, и в начале 1960-х уже вовсю работал в звукозаписывающей "Студии Z" в качестве композитора и саунд-продюсера. Сотрудничал, в числе прочих, с соул-певцом и текстовиком Рэем Коллинзом, соавтором песни "Каждый раз, когда я вижу тебя", записанной в 1963 году группой The Heartbreakers. (Впоследствии Коллинз стал первым солистом запповской Mothers of Invention). Но самая яркая история того периода связана с тем, что молодого Заппу обвинили (как выяснилось, ошибочно) в создании саундтреков к порнофильмам и даже продержали за это 10 дней в тюрьме.

The Heartbreakers с композицией Everytime I See You

По-настоящему всё началось в мае 1965 года, когда в День матери группа Фрэнка Заппы была переименована из Soul Giants в Mothers of Invention ("Матери изобретения" – парафраз английской пословицы "Необходимость – мать изобретения"). В июне 1966 года вышел в свет её дебютный лонг-плей Freak Out!, который произвёл если не революцию, то уж точно сенсацию в мире рок-музыки. Это был двойной альбом (редкость в то время): первый диск состоял из недлинных песен, а на втором были представлены два авангардных сочинения Заппы, записанные с симфоническим оркестром, – сюита Help, I’m a Rock в трёх частях и балет "Возвращение сына Магнита-монстра" в двух частях. Причём в Европе альбом вышел без второго диска, и помню, когда я послушал его впервые, зимой 1967–1968-го, то был сильно разочарован: на фоне моих любимых Джими Хендрикса, Doors и Cream, пресловутые скандальные MOI звучали слишком "нормально" – как обычные поп-песни с некоторыми вывертами и психоделическими эффектами. "Возможно, ты удивлена, что я здесь" служит типичным примером.

The Mothers of Invention с песенкой You’re Probably Wondering Why I’m Here

Творчество Фрэнка Заппы развивалось в трёх направлениях. Главное – эксцентричный, сюрреалистический и пропитанный чёрным юмором рок Mothers of Invention. Второе – экспериментальная академическая музыка в диапазоне от электронных коллажей до симфонической неоклассики. Третье я бы отнёс к жанру фьюжн (альбомы Hot Rat, Waka/Jawaka, Sleep Dirt): виртуозная инструментальная электрическая музыка, равно приближенная к року и джазу и не лишённая фирменного запповского сарказма. Документальный фильм Zappa напомнил мне и об ещё одном занятии многостаночника Фрэнка – продюсерстве. Великий музыкант спродюсировал, например, дебютный альбом группы Alice Cooper (Pretties for You, 1969 год). И хотя сам Элис Купер жаловался впоследствии, что Заппа работал спустя рукава и проводил слишком мало времени в студии, рука мастера явно чувствуется, например в песне "Больше не посредник".

Группа Alice Cooper исполняет No Longer Umpire

Если о продюсерских качествах Заппы можно спорить, то его талант гитариста сомнений не вызывает. Я считаю, что Заппа-гитарист остался недооценённым – точнее, он как бы спрятался в тени собственной блестящей фигуры композитора-интеллектуала. Фантастический виртуоз и импровизатор, он лучше всего проявлял себя как инструменталист, на концертных записях. К счастью, в фильме имеется абсолютно гениальное (и моё любимейшее) гитарное гиперсоло Фрэнка в песне Muffin Man, записанное во время турне Bongo Fury с Капитаном Бифхартом в 1975 году. Наряду с космическим пассажем Хендрикса в All Along the Watchtower – лучшее, что было извлечено из электрогитары за всю её историю!

Гитарный запил Фрэнка Заппы в Muffin Man

При всей монументальности фигуры Заппы, его авторитете и влиянии, за всю легендарную карьеру у него случился всего один (!!!) хит. И то это юмористическая полудетская песенка, которую папа Заппа спел дуэтом со своей 14-летней тогда дочкой Мун Юнит. Песня была записана в 1982 году для альбома с прекрасным названием "Корабль, приплывший слишком поздно, чтобы спасти тонущую ведьму". Называется она "Девчонка из долины" и высмеивает богатых, самодовольных и туповатых тусовщиц из долины Сан-Фернандо под Лос-Анджелесом. Кому-то это может показаться грустным парадоксом, но на самом деле всё логично: Фрэнка Заппу в жизни интересовали не деньги и рейтинги, а более важные вещи.

Frank Zappa & Moon Unit Zappa с композицией Valley Girl

В последнее десятилетие своей не очень долгой, к сожалению, жизни Заппа стал заметным в Америке и Европе общественным деятелем. Точнее, наверное, активистом, поскольку ни в каких крупных общественных, тем более государственных организациях он не состоял. Зато постоянно и убедительно выступал, даже участвовал в официальных слушаниях против цензуры и за свободу слова, против милитаристов, теократов и консерваторов. Вацлав Гавел, фанатичный поклонник Заппы (мы с ним это обсуждали!) назначил своего товарища в 1990 году почётным атташе США в Чехословакии. Всё это происходило на фоне борьбы с раком. И если схватку с цензурой Фрэнк Заппа с блеском выиграл, то болезни, к великому сожалению, проиграл.

Плей-лист 232-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Alyona Altona & Jerry Heil (Украiна). Рiднi моï, YouTube

2. Caleb Landry Jones (USA). The Loon, LP Gadzooks, Vol. 1

3. Plone (UK). Sargelle, LP Puzzlewood

4. Throat (Finland). Shots, LP Smile Less

5. Terez Sliman ft. Eivind Aarset (Palestine/Norway). Like Water, LP When the Waves

6. The Heartbreakers (USA). Everytime I See You, LP Zappa – Ost

7. The Mothers of Invention (USA). You’re Probably Wondering Why I’m Here, LP Zappa – Ost

8. Alice Cooper (USA). No Longer Umpire, LP Zappa – Ost

9. The Mothers of Invention (USA). Muffin Man, LP Zappa – Ost

10. Frank Zappa & Moon Unit Zappa (USA). Valley Girl, LP Zappa – Ost

11. Sink Ya Teeth (UK). Blue Room, LP 2

12. Fanfare Ciocarlia (Romania). The Trumpeter’s Lament, LP Ii Wasn't Hard to Love You

13. Kuunatic (Japan). Titian, LP Gate of Kluna

