Призвать и "обнулить"

Госдума в ускоренном режиме приняла закон о привлечении резервистов на службу в мирное время. Правда, из первоначальной версии убрали положение об использовании резервистов за рубежом.

Тем временем Минобороны РФ собирается снизить порог уголовной ответственности за самовольное оставление части до 2 дней, пишут "Ведомости". До сентября 2022 года некоторые контрактники самовольно оставляли часть и возвращались только накануне десятого дня. По новому закону, срок службы для призывников будет продлен на те дни, которые они провели вне части.

Курсанты военных вузов стали заложниками ситуации, они жалуются, что их рапорты об отчислении не принимают. При этом контракты на прохождение военной службы в России теперь бессрочные.

Всё это косвенно доказывает нежелание Кремля заканчивать войну. К такому же выводу пришла и американская разведка.

При этом в РФ растёт дезертирство. "Русская община" уже взялась отлавливать тех, кто самовольно покидает армию.

Другая проблема — так называемое "обнуление". Издание "Верстка" составило картотеку российских военнослужащих, которые убивают своих сослуживцев. В картотеку попали свыше ста имён.

Разделяют ли военные усталость гражданских от войны? Подтверждают ли новые законы для военнообязанных выводы американской разведки и как выбраться из системы военного образования? Обсуждаем с политиком Евгением Ступиным в программе "Лицом к событию".



