Хлипкие скрепы

В РФ отмечают День народного единства. В Уфе, Ульяновске и Владивостоке решили провести крестные ходы. День народного единства стал праздником 4 ноября 2004 года, но его значение мало кто понимает.

Согласно исследованию КРОС, 65% россиян воспринимают День народного единства как дополнительный выходной.

Владимир Путин 4 ноября подписал указ об установлении нового государственного праздника — День коренных народов России, его будут отмечать 8 сентября.

Также Путин установил День коренных малочисленных народов Российской Федерации, его отметят 30 апреля.

О сращивании церкви и государства и о том, как Путин использует День народного единства, говорим в программе "Лицом к событию" с журналистом и религиоведом Сергеем Чапниным и социологом Игорем Эйдманом.



