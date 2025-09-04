"Коалиция ожидающих"? Договорится ли Европа о помощи Украине

4 сентября в Париже на саммите "коалиции желающих" планируется достичь договоренностей, которые были наработаны во время переговоров министров обороны в Вашингтоне 18 августа. "Мы, европейцы, готовы предоставить гарантии Украине в тот день, когда будет подписан мир, – заявил президент Франции Эммануэль Макрон. – Подготовительная работа завершена. Теперь она будет утверждена. Это дает нам прочную основу. После встреч и обсуждений мы сможем заявить: мы готовы к крепкому и продолжительному миру для Украины и европейцев".

Макрон на приёме в честь Зеленского в Париже сказал, что работа, проделанная военачальниками европейских стран после саммита в Белом доме в середине августа, проложила путь к быстрым действиям, возможным после достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой. Из слов Эммануэля Макрона следует, что предложения по гарантиям безопасности были утверждены в среду министрами обороны союзных Украине стран в условиях секретности. "Мы теперь можем сказать, что эта работа завершена и готова к политическому одобрению", – добавил французский лидер.

Однако оптимизм Макрона разделяют не все – недаром "коалицию желающих" иногда насмешливо называют "коалицией ожидающих". Этот неформальный альянс, состоящий в основном из европейских стран, обязался предоставить Украине жизнеспособный план обеспечения безопасности после войны, провел за несколько месяцев ряд встреч, которые не принесли заметных результатов.

Тем не менее некоторые представители коалиции полагают, что ситуация изменится после встречи группы в Париже 4 сентября. "Я ожидаю, что в ближайшие дни станет ясно, что мы можем сделать совместно", – заявил журналистам в Брюсселе 3 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Его комментарии вызвали определенный оптимизм, особенно после недавних заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон готов участвовать в обеспечении послевоенной безопасности Украины.

Тем не менее, в комментариях Трампа не было никаких подробностей – как и в большинстве публичных заявлений, сделанных после встреч "коалиции желающих" с тех пор, как британский премьер-министр Кир Стармер объявил о ее создании в Лондоне в марте.

Трамп согласен помогать?

"Я не ожидаю ясности – говорит в интервью Радио Свобода Джон Форман, бывший британский военный атташе в Москве, участвовавший в некоторых из первых встреч коалиции. – Я не ожидаю громких заявлений (пока все держится в секрете), но для многих лидеров будет важно точно понять, что предлагается и какова текущая ситуация".

Помимо регулярных встреч с главами государств и правительств, коалиция провела серию подробных плановых заседаний с высокопоставленными военными, на которых обсуждались детали возможного развертывания войск в Украине. С самого начала предполагалось, что основную работу возьмут на себя европейцы. Великобритания и Франция, а затем и другие страны, обязались направить в Украину неопределенное количество военнослужащих. Но реализация этих планов с самого начала зависела от того, поддержат ли предполагаемый контингент в Украине США – логистикой, авиацией и разведкой. До недавнего времени Вашингтон не проявлял никаких признаков готовности помочь.

3 сентября Марк Рютте заявил, что "большой прорыв" произошел в ходе телефонного разговора три недели назад, в преддверии встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. В разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими лидерами Дональд Трамп "заявил, что хочет участвовать, быть частью этих гарантий безопасности", – сказал Рютте.

Через три дня после переговоров на Аляске Трамп публично подтвердил это во время встречи в Белом доме с Рютте, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Американский президент заявил, что европейские страны обеспечат "первую линию обороны", но США "будут участвовать". Его посланник Стив Уиткофф говорил о гарантиях "по типу статьи 5", имея в виду, без уточнений, положения Устава НАТО о взаимной обороне.

"Позвонить президенту США"

Появятся ли какие-то новые детали, может зависеть от того, присоединится ли Трамп к парижской встрече, как и многие участники, по видеосвязи. Представитель правительства Германии заявил на брифинге в Берлине 3 сентября, что "идут переговоры о том, чтобы позвонить президенту США".

Позже Елисейский дворец сообщил, что звонок запланирован на вторую половину дня, после утренних переговоров. Владимир Зеленский, который прибыл в Париж для участия в переговорах, сказал: "Мы также получили сигналы от США о том, что они предоставят поддержку".

Даже если детали будут согласованы, план по обеспечению безопасности Украины все еще сталкивается со многими препятствиями. Накануне саммита в Париже Россия в очередной раз отвергла любые предложения о размещении европейских войск в Украине в качестве сил по поддержанию мира. "Идеи киевского лидера, которые по сути являются точной копией инициатив европейских спонсоров, абсолютно неприемлемы", – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Россия не собирается обсуждать... иностранное вмешательство на Украине в любой форме и в любом формате", – добавила она, выступая на экономическом форуме на Дальнем Востоке России.

Следующим шагом в дипломатическом процессе под руководством Трампа должна была стать встреча Зеленского и Путина. Попытки организовать эту встречу неоднократно блокировались Москвой. Выступая в Пекине 3 сентября, Путин заявил, что "если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится". Учитывая продолжающееся вторжение России в Украину, это место встречи совершенно неприемлемо для Зеленского.

Тот, в свою очередь, предложил нейтральные площадки, такие как Турция. Он также призвал оказать давление на Путина, чтобы заставить его согласиться на встречу, в том числе путем введения дополнительных санкций. "Мы попробуем связаться с президентом Трампом и поговорим об этом", – заявил украинский лидер накануне переговоров в Париже.

Марк Рютте обозначил прямую зависимость между встречей Путина и Зеленского и гарантиями безопасности Украины. "Если начнутся двусторонние или трехсторонние переговоры с россиянами, в частности, между Зеленским и Путиным, то, очевидно, чрезвычайно важно иметь ясность в отношении гарантий безопасности", – сказал он.

Трамп, однако, не добавил оптимизма относительно российско-украинской встречи на высшем уровне, заявив в интервью CBS, что Путин и Зеленский "пока не готовы" к этому.

"Стальной дикобраз"

Еще одним элементом разрабатываемых планов являются усилия по укреплению собственной военной мощи Украины.

Джон Форман, который был военным атташе Великобритании в Москве, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, предположил, что в этой области может быть достигнут больший прогресс. "Все большее число людей осознает, что для прочного мира необходима сильная украинская армия, что европейская поддержка должна быть долгосрочной и что Украина, вероятно, не сможет рассчитывать на помощь союзников в случае повторного нападения России", – отметил Форман.

Европейские лидеры также активно пропагандируют продолжение военной поддержки Киева. Урсула фон дер Ляйен недавно заявила, что Украина должна стать "стальным дикобразом", неперевариваемым для будущих захватчиков.

Упор на поддержку союзниками ВСУ также имеет преимущество: он менее опасен с политической точки зрения, поскольку позволяет избежать риска непосредственного участия европейских войск в новой войне. Таким образом, он может в конечном итоге стать предпочтительным вариантом для многих членов "коалиции желающих".