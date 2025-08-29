"Палач может выйти из тени". Блогеры – о пытках в России

Правительство России предложило денонсировать Европейскую конвенцию о предотвращении пыток. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека и отказалась исполнять решения Европейского суда по правам человека, денонсировала конвенцию о защите национальных меньшинств, ​о пресечении терроризма, о пресечении терроризма, социальную хартию и хартию местного самоуправления.

Блогеры комментируют последнюю новость, касающуюся конвенции о предотвращении пыток.

Ян Матвеев

Есть ли другая реальная причина отменять договор о запрете пыток, кроме желания применять пытки?

Alena Roshchepko

Ну логично: зачем им конвенции, если пытки у них – это государственная политика, а не «нарушение»?

Анатолий Несмиян

Ну логично же. Страна, перешедшая к прямому неограниченному насилию в отношении своего населения, не может даже формально поддерживать отказ от зверского отношения к нему.

Валерий Говоров

Россия выйдет из Европейской конвенции против пыток.

В целом, шаг сугубо формальный – в РФ и так пытают и забивают до смерти людей.

Но это и символический жест. Государство-ГУЛАГ стремится окончательно отбросить стеснительность. Хочет, чтобы внешнее полностью соответствовало чудовищному внутреннему.

Государство-ГУЛАГ должно быть уничтожено.

Александр Соснин

Есть и хорошие новости.

Россия выходит из Европейской конвенции против пыток.

И это замечательно, не нужно стеснятся, у нас особый путь, с нами бог, пытки были, будут и есть. Пытки – это норма жизни.

Все должно быть эффектно и зрелищно.

Пытки нужно обсуждать в прямых эфирах господина Соловьева Владимира, да и показывать тоже необходимо, народ требует пыток!

Набутыливание, джокер, промывка, водолаз, ласточка, конвертик, выбить пыль, мешок, обучение, пакет, парашют, печка и тд. - какие прекрасные, романтические названия методов, которые традиционно применяют к лютым врагам народа.

Фотоархив:

Заключенных перевозят на работу. Фото ярого русофоба Ганса-Юргена Буркарда, станция Зима, Иркутская область, СССР, 1989 год.

Александр Хургин

Два события в россии:

1. Вышла книга Яхьи Синвара "Как победить Израиль".

2. россия заявила, что выйдет из Европейской конвенции против пыток.

И конечно, это совсем уже днище. Только днище там давно и оно давно пробито снизу. Но есть во всём этом и нечто, на мой взгляд, положительное. Оба эти события говорят о том, что в кремле перестали прикидываться и делать какую-то там мину при своей людоедской игре. Они открыто заявляют: да, мы террористы и на стороне террористов. Да, мы военные преступники (сегодняшняя атака на Киев ещё раз это подтвердила), садисты и людоеды. Людоедами были и людоедами останемся до конца дней своих.

Осталось, чтобы мир это окончательно понял своими неповоротливыми мирными мозгами и как можно скорее обеспечил им этот конец.

Алексей Черемушкин

Пытки – основная скрепа путинZZкого фашизма

россия официально выходит из Конвенции против пыток.

Ну что ж… очередное “достижение” путинского фашизма.

Им уже даже бумага мешает - любая подпись под документом о правах человека для них как серебряная пуля для вампира.

Это не просто формальность. Это ещё одно прямое признание: пытки - их норма, их метод, их “государственная политика”.

Лишнее доказательство того, что вся путинская система держится на страхе, боли, издевательствах и унижениях.

Зло, которое даже не пытается больше прятаться.

НЕВЗОРОВ

К решению руководства Российской федерации о легализации пыток следует отнестись с пониманием. Действительно, без применения пыток русский мир построить категорически невозможно. Прокурор без пытки – как ноздря без козявки: нелепое зрелище. Тем более ФСБ, СК или тюремщики. Для них пытка- первейший инструмент в работе. Конечно, пытки не прекращались ни на минуту все путинские годы. Но пыточники вынуждены были тихариться, смущаться и "ковырять пальчиком стол". Они были лишены возможности похвастаться плодами своего труда; гордиться рекордной глубиной ввода швабры, дочерна прожаренными током ногами политзека или коллекцией отрезанных ушей, которые слушали иноагентов. Теперь все будет иначе. Пытка-норма жизни. Каждый опер, каждая правоохранительная мразь, без ложного стыда может предъявить инвалидов созданных его усилиями. Теперь палач сможет выйти из тени. Отныне он спокое, ибо его работа, как ничто умножает скрепы, укрепляет духовность и власть любимого шизофреника в Кремле. Денонсация антипыточного договора – это истинное возвращение к корням. Населению должно понравиться. Оно само выбрало жизнь в фашизме, а фашизм без пыточек не бывает.

СерпомПо

"Никто не услышит"

В СМИ появились новые чудовищные подробности пыток задержанных представителей азербайджанской диаспоры во время рейда силовиков в Екатеринбурге.

Источники сообщили журналистам, что над умершими в СИЗО двумя братьями Сафаровыми "надругались", "отрезали гениталии" и т.п.

Комментарии, как говорится, излишни. Известно, что из себя представляет нынешняя система, унаследовавшая методы сталинских палачей.

Пытки, избиения, издевательства, унижения в СИЗО и тюрьмах стали обыденностью.

Иногда масштабы систематических зверств зашкаливают настолько, что даже Путину приходилось увольнять нескольких особо рьяных руководителей ФСИН.

Пенитенциарная система всегда исправно калечила до смерти самых различных оппонентов власти – от Сергея Магницкого до правозащитника Сергея Мохнаткина или националиста Максима Марцинкевича.

Но 24 февраля совсем развязало руки.

И жертве совсем не обязательно в прямом смысле ломать позвоночник, как Мохнаткину.

Уже после того, как был замучен Навальный, так же продолжают издеваться и над другими политзаключенными, бросая их в ШИЗО, лишая лекарств и медпомощи. Даже тех, чьё здоровье катастрофически ухудшается – историка Юрия Дмитриева, бывшего московского мундепа Алексея Горинова и др.

То, что происходит в этой системе со многими украинскими военнопленными, тоже хорошо известно из западных СМИ. А из Z- каналов не менее хорошо известно, как эта система спроецирована на "провинившихся" российских военнослужащих.

Россия – это страна, где силовики открыто демонстрируют последствия пыток подозреваемых в теракте таджиков, а сын главы Чечни получает медали за избиение в СИЗО задержанного.

На этом фоне "логично", что премьер Мишустин подписал постановление о представлении Путину для внесения в Госдуму предложения о денонсации РФ Европейской конвенции по предупреждению пытоки бесчеловечного обращения или наказания и протоколов к ней.

И правда, чего "предупреждать" уже?

И что есть пытка? В июле 2022-го Путин подписал закон противпыток, по которомупыткойне будет считается причинение физических или нравственных страданий, возникших "лишь в результате правомерных действий должностного лица или другого лица либо неизбежно сопряжены с такими действиями".

Макс Трудолюбов

В интервью Игоря Каляпина Юрию Дудю есть такой эпизод. В 2021 году на заседании Совета по правам человека Каляпин рассказывал Путину о подтвержденных фактах пыток в колониях и тюрьмах. Путин выслушал и в ответ рассказал историю о том, как в начале 1980-х советские милиционеры обучали коллег из Афганистана методам допроса – естественно, методам корректным, соответствующим социалистической законности. Выслушав милиционеров, один из курсантов-афганцев поднял руку и спросил: «У нас вчера на базе было отключено электричество, и как же я без электричества буду закреплять доказательства?»

Эта реплика Путина – характерным для него образом – анекдот, была его единственным ответом на сообщение Каляпина. Вероятно, Путин хотел дать оппоненту понять: президент воспринимает пытки как элемент профессиональной практики. «У нас» все не так лицемерно, как «у вас» (правозащитник – агент чуждой системы ценностей). Мы реалисты и понимаем, что писаное право бессильно без неписаной «лицензии» на насилие. Ну и отсылка к афганцам тут, вероятно, еще один способ отстраниться от явления – такова, мол, суровая правда жизни.

Пытки – это форма внеправовой, но институционализированной коммуникации между государством и обществом. Непрямо власти напоминают гражданам, что за пределами видимой части правоохранительной системы находится теневая реальность. Это полученное гражданами знание само по себе является инструментом власти. Пропасть между правовым фасадом и таящимся за фасадом миром насилия принципиальна для государства. Это то, о чем в законах говорится, только как о чем-то запрещенном. Но это - делается. Это невербальный язык власти.

Eugenia Dimant пишет: "Они и по сей день сталинским традициям верны. А пытки у них - одна из главных скреп" и приводит старый пост Александра Борина:

Недавно попалась мне книга Никиты Петрова «Палачи. Они выполняли заказы Сталина». Вот отрывки из этой книги.

«Пытки от Сталина: Бить смертным боем». Чем был занят вождь в последние месяцы жизни.

Докладная записка министра госбезопасности С.Д. Игнатьева Сталину от 15 ноября доказывает, что и за три с половиной месяца до смерти «вождь народов» настаивал на пытках арестованных…В потоке поступавших на стол Сталина государственных бумаг все большую часть составляли допросы обвиняемых. Вновь были затеяны громкие дела: «Ленинградское дело», «Дело Еврейского антифашистского комитета»… и, конечно, дело врачей, особенно беспокоившее Сталина… Диктатор лично давал указание министру госбезопасности Игнатьеву о том, в каком направлении вести следствие и о применении к арестованным истязаний…

О том, что в ходе расследования громких дел в начале 1950-х активно применялись пытки существует множество свидетельств… Заместитель министру Гоглидзе запомнилось указание Сталина бить врачей «смертным боем». Бывший министр Игнатьев описывал, как Сталин устроил ему разнос за неповоротливость и малую результативность следствия: «работаете как официанты – в белых перчатках». Сталин внушал Игнатьеву, что чекистская работа – это «грубая мужицкая работа», а не «барская», требовал «снять белые перчатки», приводил в пример Дзержинского, который, дескать, не гнушался «грязной работой» и у которого для физических расправ «были специальные люди». Позднее Хрущев вспоминал, как в его присутствии разъяренный Сталин требовал от Игнатьева заковать врачей в кандалы, «бить и бить», «лупить нещадно»…

А вот документ, который дает представление о происходящем непосредственно в разгар следствия по «Делу врачей» – в ноябре 1952 года… Из текста документа видно, что рекомендации Сталина министр Игнатьев выполнял неукоснительно и полностью и подобрал исполнителей для «грязной работы». Мы еще раз убеждаемся, что Сталин лично давал прямые указания применять пытки: «Сов. секретно товарищу Сталину. Докладываю Вам, товарищ Сталин, что во исполнение Ваших указаний от 5 и 13 ноября с.г. сделано следующее…К Егорову, Виноградову и Василенко применены меры физического воздействия и усилены допросы…Абакумов переведен из Лефортовской в Бутырскую тюрьму и содержится в ручных кандалах… Подобраны и уже использованы в деле два работника, могущие выполнять специальные задания (применять физические наказания)… С.Игнатьев 15 ноября 1952 года»

Книгу Никиты Петрова надо читать, читать внимательно, надо знать, хорошо знать нашу многострадальную Историю.

Нахим Шифрин

«За хваленой эффективностью диктаторских режимов, за всей лицемерной ложью относительно целей войны стоят концентрационные лагеря и закованные в цепи служители Бога. История последних лет показывает, что расстрелы, пытки и концентрационные лагеря – не случайные временные средства, а неотъемлемые спутники современных диктатур, которым постоянно требуются жертвы. Диктаторы могут говорить о «новом порядке», но в действительности они намерены возродить тиранию самого худшего образца. Эта тирания не оставит места ни свободам, ни религии, ни надежде». (Франклин Рузвельт, «Беседы у камина»)

Владимир Пастухов

Вдруг вспомнился старый одесский анекдот про черную и белую полосу. Там один еврей жаловался другому на жизнь, а тот в ответ его утешал, естественно, и говорил, что надо потерпеть, что, мол, бывает так в жизни, что есть черная полоса, а есть белая, и надо просто подождать. Через год встречаются, и «утешенный» бросается в объятия «утешавшему» и кричит: «Как ты был прав, как был прав! Оказывается, то была белая полоса!» Это я к тому, что, прочитав о предложении правительства выйти из конвенции против пыток, я в первую очередь подумал о том, что все, что было до сих пор в российских тюрьмах, СИЗО и полицейских участках, в подвалах и зинданах, – то была «белая полоса». Мы-то думали, что это были пытки, а это, оказывается, были всего лишь предварительные ласки. Настоящие пытки-то, оказывается, были запрещены. Вот оно как выходит.