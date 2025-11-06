"Даже крысы тут не живут". Объемы аварийного жилья в России растут быстрее нового

Несмотря на госпрограммы расселения аварийного жилья, за последние пять лет его объем в России вырос на 21%. Эксперты считают, что справиться с этим возможно, только если ускорить строительство нового жилья и капремонт ветхого. Однако, ветхое, утверждают они, не ремонтируют, а темпы нового строительства вместо ускорения в этом году, напротив, замедлились.

В среднем житель аварийных домов дожидался расселения 8 лет, подсчитали экономисты. Сами обитатели "авариеек" рассказали Север.Реалии, что ждут расселения по 15-20 лет. Часть этих домов недавно внесли в новые госпрограммы расселения на 2027 год, перенеся из списков 2017 года. Все это время люди живут в домах с рушащимися стенами, зачастую уже без воды и электроэнергии.

80 лет "временному" жилью

Один из домов, которые власти признали аварийным еще в 2017 году, находится в городе Великие Луки, Псковская область, по проспекту Гагарина, 110. Живущие здесь люди зовут его "наш барак".

– Расселение планировали в 2017-м, потом анонсировали снос дома в декабре 2020 года. Потом перенос, еще перенос. И вот мы уже в плане на 2027 год. Который опять будет перенесен, мы уверены. И все эти годы тут просто опасно жить – потолок уже на голову падает. А здесь дети! – говорит жительница дома Татьяна (здесь и далее все имена изменены ради безопасности – СР). – Про потолок я не шучу. Это барак 1946 года постройки. То есть изначально временное жилье, которому почти 80 лет!

По ее словам, несколько лет люди писали жалобы в администрацию города, потом – района, потом – в администрацию президента. Получив отписки, пошли в суд. Несмотря на решения суда в пользу жильцов, расселение это нисколько не ускорило. Чиновники отвечают готовым шаблоном: аварийным дом признали только в 2017 году, в программу расселения до 2025 года он не попал.

– Посмотрите, они же боты настроили так, что если где-то всплывает наш адрес – автоматически публикуется их ответ-отписка, – отмечает другой жилец дома Сергей.

Действительно, под каждым комментарием с жалобами людей из аварийных домов в соцсети ВКонтакте появляется комментарий "представителя администрации" Великих Лук:

"Здравствуйте! В связи с тем, что многоквартирный дом № 110 по пр-ту Гагарина признан аварийным и подлежащим сносу в соответствии с постановлением Администрации города Великие Луки от 23.05.2017 № 1312, т.е. после 01 января 2017 года, данный дом не включен в областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», утвержденную постановлением Администрации Псковской области от 01.04.2019 года № 128. Данный дом будет переселен после 2025 года".

Там же люди пишут, что на том же проспекте Гагарина есть дом в "еще худшем состоянии", чем 110-й барак.

– Наш барак вообще горел несколько лет назад, – говорит Игорь, он живет в доме по улице Вокзальная. – А мы там до сих пор живем! И от воды отключают, и от электричества. А аварийным его признали в 2018 году только. Это что – нам после 2027 года только дадут жилье?!

Администрация города на подобные восклицания с готовностью пишет, что жильцам аварийных домов следует подписать согласие на расселение в маневренный фонд.

"Согласно требованию, собственники за счет собственных средств должны осуществить снос дома в указанный срок. В случае, если собственники отказываются осуществить снос, им предлагается дать письменное согласие на участие в программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда", – отвечают чиновники. Собственники этого дома такое желание уже изъявили, утверждают они, но так как аварийным дом признали после 2017 года, то программа для него заработает не раньше 2027 года. – В случае непосредственной опасности для жизни или здоровья, уполномоченным органам необходимо обеспечить проживающих в таких многоквартирных домах жилыми помещениями маневренного фонда на весь период до решения вопроса о способе удовлетворения их жилищных потребностей".

Жители аварийных домов говорят, что уже не могут слышать эти два слова – "маневренный фонд".

"Администрация города Великие Луки, ваши манёвренные фонды, которые вы предлагали – там даже крысы не живут, не то что люди!!!!", – отвечает чиновникам житель Лук Константин Свиридов.

"На временный маневренный фонд" соглашаться ни за что нельзя, считают жители забайкальского города Борзя.

– Они там застрянут, как мы в нашей многострадальной девятиэтажке, – говорит Ольга из дома по улице Савватеевская. – Нас на время переселили сюда, хотя этот "маневренный" дом, было очевидно, через несколько лет признают аварийным. Что ж – признали (в 2021 году по решению Борзинского городского суда). Но мы опять застряли в аварийном доме, с опасностью умереть под его завалами. Потому что отсюда попасть в программу переселения еще труднее.

Соседи говорят, что Ольга даже преуменьшает степень опасности.

– Здание не соответствует никаким нормам – плесень в углах, сырой воздух, на балкон просто страшно выходить: ощущение, что вот-вот сорвешься и улетишь, – говорит Елена. – Особенно жалко малышей, которых тут живет немало – губят здоровье на всю последующую жизнь. Полный хаос. А городское правительство смотрит и ждет, когда здание уже упадет или сложится со всеми нами, кого сюда чиновники обманным путем заманили. Надеялись на свой уголок счастья. А это счастье оказалось гнилью.

На фото балконы отходят от стен дома на расстояние в 15-20 сантиметров, всюду пятна сырости от протекающего водопровода – и по наружной стене здания, и внутри дома.

– Только запах вечной сырости фото не передаст, – говорит Ольга. – Мы уже и голодовку хотели в сентябре устраивать. Потом на улицу собирались выходить. Да ничем это не закончилось. Заткнули нас. Угрожали, что привлекут за "митинг".

После "разговоров" с жильцами администрация Борзи объявила, что "договорились обойтись без публичных акций", пообещав расселение в "2026-2027 гг".

Сами борзинцы иллюзий не питают.

– Перенесут опять, – не верят они обещания.

Строить больше нельзя ремонтировать

По данным Росстата, еще в 2000 году в России было 9,5 миллионов квадратных метров аварийного жилья (0,3% от всего жилищного фонда), к 2018 году цифра превысила 25 млн (0,7%), а на конец 2024 года в РФ – уже 23,8 миллиона квадратов аварийного жилья (0,6% от всего жилищного фонда страны).

"Фактический срок ожидания переселения из аварийного многоквартирного дома составляет в РФ в среднем восемь лет. Хотя есть немало примеров, когда аварийные дома не расселялись по 12 или 15 лет, – приводит расчеты ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Ольга Михеева. – Основа для расчетов – база данных об аварийном жилищном фонде РФ Фонда развития территорий, где уже 35 тысяч аварийных домов, требующих расселения".

Эти цифры не учитывают ветхое жилье (с износом выше 66%), которое без капремонта вскоре будет признано аварийным – его объемы, по подсчетам ЦМАКП, в 10 раз больше аварийного. На конец 2024 года в РФ насчитывалось 257 млн кв. м жилья со степенью износа более 66% – это 6% всего жилфонда страны, то есть каждый 16-й дом в стране.

"К 2030 году прирост объема устаревающего жилья составит 54 млн кв. м, а к 2040 году – 216 млн кв. м", –такие подсчеты за 2023 года опубликовал Институт народнохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН). – В результате общий объем такого жилья достигнет 270 млн кв. м, из них 162,8 млн кв. м предполагается выводить из эксплуатации.

Ускоренный рост предполагаемых к выводу из эксплуатации многоквартирных домов в России, по прогнозу РАН, начнется сразу после 2025 года. Чтобы с ним справиться, в России должны ускорить темпы строительства хотя бы на треть от текущих. То есть надо каждый год строить до 120 млн кв. м жилья, пишут эксперты Академии наук.

Однако Росстат констатирует, что в 2025 году темпы строительства жилья в стране снижаются.

"По итогам сентября 2025 года, введено 9,03 млн кв. м жилья, что на 8,3% меньше по сравнению с сентябрем 2024 года", – говорят цифры Росстата. При этом основная доля нового жилья – не многоквартирная застройка, а индивидуальное жилищное строительство: за девять месяцев люди сами построили себе минимум 52 миллиона квадратов или 68% всего построенного в 2025 году жилья. Тем не менее даже показатель частной застройки снижается — в этом году на 5,6% меньше, чем в прошлом.

Сокращение объемов ввода жилья эксперты связывают с несколькими факторами: удорожанием ипотечных программ, ростом себестоимости строительства и уменьшением покупательской активности россиян.

Собеседники Север.Реалии отмечают, что приведенные прогнозы были даны с учетом того, что государство усилит капремонт ветшающего жилья. Эксперты в сфере ЖКХ говорят, что это нереально.

– Ремонт ЖКХ со времен конца СССР был только аварийный! Если прорвет – тогда чиним. Нет – ходим мимо и ждем, когда рванет. Представьте, если плановая замена (не ремонт!) положена каждые 25 лет, а за 35 лет не было даже ремонта, не говоря уже о замене. Какой износ сетей? Почти 100%! То есть менять сейчас надо все. А ведь была возможность оборудовать муниципалитеты системами, которые на глубине в несколько метров прекрасно диагностируют состояние труб, и менять профилактически, без шокового ввода режимов ЧС. Конечно, это доступно даже сейчас, под санкциями, есть отечественные приборы. Но просто никому не нужно, – говорит эксперт в области ЖКХ (фамилию которого мы не называем в целях безопасности).

Ситуация с капремонтом самих жилых зданий также не улучшается, утверждает эксперт ТСЖ фонда "Жилищная солидарность".

– С начала 2025 года во многих регионах России тарифы на капитальный ремонт многоквартирных домов выросли, – говорит эксперт. – Причина все та же – рост цен на стройматериалы и услуги, общий уровень инфляции – выше, чем его прогнозировали. А еще с 23 октября 2025 года в России стал действовать новый свод правил проведения капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденный Минстроем и ЖКХ РФ. Он предполагает, что жилье начнут делить на категории в зависимости от степени физического износа и только потом принимать решение о проведении работ. Это тоже приведет только е замедлению процесса ремонта.



