"Денег в семье нет". В России снижают выплаты военным и их родственникам

У семей участников российского вторженния в Украину начались проблемы с получением региональных выплат за гибель военнослужащего. Кроме того, власти регионов стали задерживать платежи за ранения и массово снижать разовые выплаты за заключение контрактов с Минобороны РФ.

"К сожалению, сложилась ситуация"

На прошлой неделе власти очередного региона – Якутии – объявили о том, что вынуждены снизить размер разовых выплат подписавшим контракт с Минобороны РФ.

"К сожалению, у нас действительно сложилась такая ситуация", – заявил глава минфина республики Иван Алексеев в эфире передачи "Инники күөҥҥэ" на телеканале "Саха" 21 ноября 2025 года.

К концу ноября оказалось, что подобные шаги предприняли власти минимум половины российских регионов. При этом местные правительства пытались скрыть это снижение.

Параллельно власти регионов перестали платить "гробовые" родным погибших на войне. Редакции Сибирь.Реалии известно минимум о двух регионах, где чиновники отказали в выплате после гибели военного на войне.

Так, в конце ноября источник, близкий к аппарату правительства Хакасии, подтвердил редакции, что в регионе перестали платить 1,1 миллиона рублей из регионального бюджета семьям военнослужащих, погибших на российско-украинской войне. Выплату уменьшили на миллион – до ста тысяч, но и она приходит через несколько месяцев.

О том, что власти региона остановили такие выплаты также сообщает провластное издание "Без формата" со ссылкой на главу регионального отделения "Народного фронта" Ксению Буганову, которая рассказала об этом на состоявшихся в парламенте Хакасии публичных слушаниях по проекту регионального бюджета.

"Мужиков очень возмущает, что они подписывая контракт и уходя защищать Родину, месяцами не могут дождаться региональных выплат так называемых "подъемных". Я не буду озвучивать все то, что они мне написали, потому, что там мало цензурных слов и я понимаю их эмоциональность. Я процитирую лишь последнее предложение - оно цензурное и в нем вся суть: "Передайте им там, пожалуйста, что ответ чиновников о том, что бюджет сложный и поэтому потерпите - нас не устраивает", – заявила Буганова.

По словам Бугановой, выплаты помогали семьям "организовать достойные похороны" погибшему в ожидании федеральных и страховых посмертных выплат, которые приходят примерно через полгода после гибели. Их размер сейчас составляет около 13,5 миллиона рублей. "Как следствие, на момент похорон, если у семьи нет накоплений, хоронить погибшего на СВО родственника приходится в долг. Народный фронт просит сократить сроки перечисления данной выплаты до 10 дней с момента обращения", – говорит Буганова, ее слова приводит ТАСС.

Родственник жителя хакасского Черногорска 43-летнего Дмитрия Копылова, погибшего на войне против Украины, сообщил редакции Сибирь.Реалии о том, что его семья вынуждена собирать деньги на похороны через социальные сети.

– В Минтруда Хакасии нам обещали компенсировать затраты на похороны, но это произойдет через какое-то время. Неизвестно, сколько ждать, а похоронить надо уже сейчас, – говорит родственник военного. – Денег в семье нет. Мы даже не знаем, когда точно Дима погиб.

Источник Сибирь.Реалии в правительстве признался, что выплаты семьям военных приостановили "из-за сложной ситуации с бюджетом". Когда именно это началось, не уточнили. Региональные власти не афишировали наличие такой выплаты, которая действует с сентября 2022 года. Тогда сообщалось, что выплату получили 30 семей, еще шести обещали деньги в ближайшее время.

Всего в 2025 году власти Хакасии потратили на помощь "участникам специальной военной операции и членам их семей" более одного миллиарда рублей, сообщает Минтруда. Это почти в два раза больше, чем регион израсходовал на те же цели годом ранее. Бюджетный дефицит Хакасии в 2025 году составляет около 6,3 млрд. рублей, и около 15 процентов этой суммы приходится на статьи, связанные с СВО.

"Отказы в региональных гробовых и за ранения"

В Иркутской области бюджет на 2025 год изначально приняли с дефицитом в 25 млрд рублей. При этом в апреле губернатор Игорь Кобзев сообщил, что в 2025 году регион намерен потратить на помощь "участникам СВО и их близким" больше, чем в совокупности за 2023 и 24 годы – около 10 млрд, то есть примерно половину запланированного дефицита бюджета. К августу дефицит увеличился до 37 млрд.

На этом фоне семьи местных участников вторжения в Украину также сообщают о невыплатах региональных гробовых, которые достигают миллиона рублей, согласно указу губернатора от января 2025 года.

– Губер за ранение обещает от 300 до 600 тысяч рублей, даже если раненый инвалидом не стал в итоге. Кто-то из моих знакомых из Приангарья получил эти выплаты? Нет! Их отправляют увечных обратно: попозже вернетесь и получите. Никто, конечно, живым не возвращается. А на самом деле они в итоге не получают их. Даже с гробовыми из федерального бюджета есть отказы. Например, семье моих близких знакомых – Валерия Березовского (погиб в возрасте 33 лет, был танкистом) – так и не выплатили. Куча жалоб, что их в принципе медленно выплачивают, хотя по закону должны в течение 30 дней оформить. А люди, бывает, и по полгода ждут! – утверждает Сергей, бывший контрактник из Иркутской области (имена всех собеседников изменены из соображений их безопасности). – У меня самого была контузия (24 февраля 2022 года он находился на контрактной службе с Минобороны РФ и из военной части был отправлен вместо учений в Беларуси на российско-украинскую границу). По закону выплата положена, я добивался через военную прокуратуру – по нулям. В суд уже не пошел – спасибо, что контракт разорвать удалось. Сейчас с такими легкими увечьями тебя не отпустят.

Федеральные гробовые, о которых говорит Сергей, согласно ФЗ-306, составляют в 2025 году 5 159 344 рублей, если контрактник погиб во время несения службы. Сумма, по закону, "равномерно распределяется между имеющимися родственниками, которые вправе претендовать на помощь".

Жители Иркутской области говорят, что выплату гробовых задерживают по полгода и дольше.

– В начале апреля у нас погиб сосед – Егор Усков, ушел служить по контракту. Так тянули несколько месяцев [с выплатой]. Родным сказали: по полгода гробовые ждать это "в рамках нормы", – говорит Елена, жительница Слюдянки. – Ну, а что мы можем сделать? Скидываемся все. Похоронить-то надо человека. Не у всех богатые родственники.

"С сентября не платят"

На отсутствие выплат также жаловались дети погибших военных из Якутии, обучающиеся в Северо-Восточном федеральном университете. С сентября им перестали платить повышенные стипендии.

– Такую стипендию ввели совсем недавно – в 2024 году. Просто остановили выплаты, а на наши вопросы в деканате говорят: подождите, все выплатят чуть позже. Это "чуть позже" продолжается третий месяц, – говорит Аюна из Якутска.

В региональном Министерстве образования заявили, что "не знают, когда будут деньги на выплаты".

Ранее в Якутии власти приостановили региональные выплаты военным за заключение контракта, а также в случае ранения и региональную часть "гробовых". Об этом сообщил 21 ноября министр финансов республики Иван Алексеев.

"Причиной стала нехватка денег. Правительство уже провело работу и нашло необходимые средства. Вскоре выплаты будут продолжены", – объяснил Алексеев.

Перерыв он объяснил тем, что власти якобы не могут подсчитать заранее, какому количеству человек они понадобятся.

В Якутии с лета 2025 года добровольцам, заключившим контракт с Минобороны, единовременно выплачивают около 2,7 миллиона рублей. Более половины этой суммы платят из регионального бюджета. В случае ранения жителям Якутии обещали выплату из регионального бюджета от 500 тысяч рублей, а в случае гибели – миллион рублей родным погибшего военного.

Власти Якутии не публикуют суммы, которые регион тратит на поддержку военнослужащих, участвующих в войне против Украины и их родственников. Известно лишь, что запланированный на 2025 год дефицит бюджета в 2,8 млрд рублей в 2026-м вырастит более, чем в 4 раза, и составит около 12 млрд. Эту сумму потеряет "сфера образования, науки и инновации". Регион оказывается "недалеко от порога, когда он может перейти под внешнее управление Министерства финансов РФ", заявил вице-спикер парламента РС (Я) Юрий Николаев.

Массово снижают с октября

По оценкам экспертов, в аналогичном положении на ноябрь 2025 года находится почти половина российских регионов. Совокупный дефицит региональных бюджетов по итогам девяти месяцев года – почти 170 млрд рублей против прошлогоднего профицита в 849 млрд рублей, пишут "Ведомости". Причина такого большого дефицита – рост расходов на 14 % при росте доходов лишь на 7 %.

По данным издания, наибольший дефицит наблюдается в Кемеровской, Иркутской, Тюменской, Новосибирской, Нижегородской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Профицит показали только два города и один регион – Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.

Снижение доходной части связано более всего с падением налога на прибыль: по данным доктора наук, специалиста в области социально-экономического развития регионов Натальи Зубаревич, он упал в целом по стране на 8%. Все слабее доходы бюджетов поддерживает и налог на доходы физлиц, а это очень важный индикатор. Этот налог начисляется с зарплат. И раз он падает, значит не растут и зарплаты. А инфляция растет. Темпы роста доходов населения наблюдаются только в Москве – 11% в год. Для сравнения – в северо-западных и большинстве сибирских регионов России они выросли максимум на 2%. При этом уже третий год подряд сокращаются трансферты регионам из федерального центра.

"По доходам населения заметно исчезновение того драйвера, которым являлись зарплаты и всяческие выплаты контрактникам", – говорит Зубаревич, – "этот пузырь сдулся".

В октябре сразу несколько российских регионов заявили, что снижают выплаты контрактникам до минимальной суммы – 400 тысяч рублей. Сокращения значительные – в отдельных регионах это снижения в 4-5, а кое-где – в 7 раз.

Выплата из федерального бюджета при заключении контракта с Минобороны составляет на ноябрь 2025 года 400 тысяч рублей. Владимир Путин рекомендовал в 2024 году поднять выплаты из региональных бюджетов до этой же суммы. Регионы и подняли, а кое-где и значительно ее превысили, чтобы привлечь как можно больше контрактников.

Осенью 2025 года они вновь начали снижать. Так, в Самарской области единовременная выплата за заключение контракта с марта 2025 года упала с 3,6 миллиона рублей сразу до 2,1 млн, а в октябре – до 400 тысяч рублей. То есть с учетом федеральных 400 тысяч рублей контрактники могут получить лишь 800 тысяч рублей при заключении контракта в военкомате Самарской области.

В Башкортостане в октябре выплату снизили с 1,6 млн до 1 млн рублей. В Татарстане в августе 2025 года размер региональной выплаты подскочил с 2,1 до 2,7 млн, но уже в октябре – упала почти в семь(!) раз – до 400 тысяч рублей. В Чувашии в октябре 2025 года выплата составляла 2,1 млн, а в Марий Эл – 2,6 млн, а на ноябрь в обеих республиках она не превышает минимальные 400 тысяч рублей.

Один из немногих регионов, продолжающих увеличивать размер единовременной выплаты контрактникам – Ханты-Мансийский автономный округ. Местные власти почти на 1 млн увеличили региональную часть выплаты – до 3,55 млн рублей. С учетом 400 тысяч рублей из федерального бюджета и 150 тысяч рублей из муниципального – выплата составила рекордные 4,1 млн рублей.

– Только им и имеет смысл повышать разовую выплату, – комментирует правозащитник Алексей. – Потому что, если кто и согласен ехать на войну – они все едут в Югру и заключают контракты там. Видимо, думают: если продавать жизнь, то подороже.

В прошлом месяце выплаты контрактникам понизили минимум девять российских регионов – кроме уже упомянутых это Нижегородская, Ульяновская, Ленинградская, Оренбургская области, республики Хакасия и Башкорстан и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Служба внешней разведки Украины подсчитала, что таких регионов в России с минимальной разовой выплатой за заключение контракта на сегодня одиннадцать.

По данным "Русской службы Би-би-си", минимальную региональную выплату в 400 тысяч рублей предлагают в 21 регионе.