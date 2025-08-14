"Это канонический экстремизм". Неожиданные признания в суде над участниками российского молодежного движения "Весна".

Также в программе: Одного приговора недостаточно. Зачем российские власти предъявляют новые обвинения уже осужденным политзекам. Комментирует Евгений Смирнов, адвокат, участник правозащитного проекта Первый отдел

Донатил ФБК – уже виноват. В России разворачивается кампания против жертвователей Фонду борьбы с коррупцией. Комментирует Ольга Ромашова, журналистка дата-отдела издания Медиазона





