Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Человек имеет право

"Это канонический экстремизм". Анонс видеопрограммы

Участники движения "Весна" в суде
Участники движения "Весна" в суде

Неожиданные признания в суде над участниками российского молодежного движения "Весна"

"Это канонический экстремизм". Неожиданные признания в суде над участниками российского молодежного движения "Весна".

Также в программе: Одного приговора недостаточно. Зачем российские власти предъявляют новые обвинения уже осужденным политзекам. Комментирует Евгений Смирнов, адвокат, участник правозащитного проекта Первый отдел

Донатил ФБК – уже виноват. В России разворачивается кампания против жертвователей Фонду борьбы с коррупцией. Комментирует Ольга Ромашова, журналистка дата-отдела издания Медиазона


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG