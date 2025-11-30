"Имущество изъято незаконно". Предприниматели из России присвоили монастырь

В небольшом местечке Лоденице близ Праги находится самая большая православная обитель в Чехии – Свято-Вячеславо-Людмилинский Православный женский монастырь. Он появился благодаря тому, что для религиозных нужд было перестроено здание неоренессансного замка. Более десяти лет назад на этом месте были руины старинных построек и обветшалое строение. Впоследствии постройки отремонтировали, и здесь возник монастырь Православной церкви Чешских Земель и Словакии, которая относится к Константинопольскому патриархату. После начала войны России в Украине монастырь внезапно был выведен из списка имущества церкви и передан на баланс Чешского союза производителей и торговых компаний для коммерческого сотрудничества с Российской Федерацией.

Ранее объекты недвижимости, ставшие впоследствии монастырем, принадлежали этой организации, но были подарены церкви, поэтому нынешняя передача собственности является незаконной. Случившееся расследует чешская полиция, о чем писали чешские СМИ, не уточняя названий компаний, которые входят в союз, незаконно получивший монастырь в пользование. Радио Свобода по открытым источникам выявило круг предпринимателей в Чехии, которые могли быть причастны к присвоению крупнейшего чешского православного монастыря.

Окружная прокуратура в Праге предъявила обвинение в хищении бывшей настоятельнице православного монастыря в Лоденице Валентине, в миру Татьяна Гангур (она до сих пор указана как действующая настоятельница на сайте монастыря). Окружная прокуратура подтвердила начало расследования по этому делу изданию iROZHLAS.cz. Игуменья подозревается в незаконной передаче территории монастыря Чешскому союзу производителей и торговых компаний для коммерческого сотрудничества с Российской Федерацией. Нанесенный ущерб составил не менее десяти миллионов чешских крон (около 400 тысяч евро по нынешнему курсу), обвиняемой грозит до 12 лет лишения свободы.

Договор о дарении монастыря и прилегающих земельных участков был подписан игуменьей Валентиной в сентябре 2022 года, через несколько месяцев после того, как началась война России в Украине. Это произошло без ведома пражской епархии Православной церкви Чешских земель и Словакии. По словам пресс-секретаря Пражской епархии Томаша Яролима, именно церковь подала заявление с просьбой расследовать произошедшее. "В первую очередь мы хотели, чтобы имущество церкви, которое, по нашему мнению, было незаконно изъято, было возвращено церкви. То, что сейчас происходит в этом деле в рамках уголовного права, уже находится в юрисдикции государства", – заявил в интервью Чешскому радио Томаш Яролим. По его словам, церковь просит не только расследовать случившееся, но также подала в суд иск с просьбой вынести окончательное решение о том, кому монастырь все же принадлежит: "Мы ведем отдельный спор об определении владельца. Уголовный суд может констатировать, что кто-то совершил что-то незаконное, но это не относится к имуществу, возвращения которого мы пытаемся добиться", – добавил он.

Как появился женский монастырь

История возникновения в Чехии женского православного монастыря началась в 2009 году. В это время замок, построенный в 1873 году близ Праги, за два миллиона долларов приобрел Чешский союз производителей и торговых компаний для коммерческого сотрудничества с Российской Федерацией. Тогда замок и прилегающие к нему участки и постройки находились в запущенном состоянии. Как написало издание IDnes.cz, здесь российский предприниматель Андрей Кругликов изначально хотел построить отель, однако впоследствии продал недвижимость никому в ту пору неизвестному союзу. Кругликову и членам его семьи принадлежат несколько компаний в Чехии, в том числе сеть спа-салонов и часть плзеньской гостиницы Astory.

Откуда объединение, созданное для сотрудничества с Российской Федерацией, взяло деньги на покупку замка и прилегающих к нему земельных участков, – неизвестно. У объединения нет сайта, также не опубликован и список компаний, входящих в этот торговый союз. Известно только, что он был создан в 2014 году и что председателем этой организации является Ирина Трушникова. Согласно открытым данным реестра юридических лиц Чехии, Трушникова живет по тому же адресу, где и зарегистрирован союз предпринимателей – в пражском микрорайоне Радлице. Также это юридическое лицо связано с рядом чешских компаний, владельцами которых являются иностранцы – в подавляющем большинстве россияне.

Трушникова и сама является владельцем нескольких фирм в Чехии. Она вела в Чехии бизнес и в прошлом. Например, CzechEXPO s.r.o., которой она владела до 2005 года, занимается организацией выставок и торжественных мероприятий. Но дохода от этой фирмы вряд ли хватило бы на строительство монастыря. Еще одна компания, в списке владельцев которой Трушникова находилась до апреля 2022 года, называется Viva Cuba s.r.o. – она была частью чешского строительного конгломерата Gartal, принадлежащего выходцам из России. Gartal s.r.o владеет Руслан Байрамов, ранее проживавший в Москве. По тому же московскому адресу до переезда в Чехию был зарегистрирован и Тофик Байрамов – еще один компаньон компании и видимо родственник Руслана Байрамова. В списке предпринимателей, имеющих отношение к Viva Cuba s.r.o., можно обнаружить и имя Важа Кикнавелидзе – он был записан исполнительным директором Viva Cuba s.r.o. и владельцем ее части. Этот человек с 1995 по 1997 год был в списке членов правления компании Falkon Capital a.s., созданной как фирма-прокладка тогдашними российскими властями для возвращения Чехии государственного долга. Долг возник еще в советское время, и Россия как правопреемница СССР вынуждена была его заплатить.

От СССР России достался долг перед Чехией в размере 3,6 млрд долларов. 2,5 млрд из этой суммы погашали таким образом, что Falkon Capital выкупила эту сумму у российского правительства в 2002 году за 400 млн долларов, а впоследствии продала значительно дороже РАО “ЕЭС России”, которая погашала задолженность поставками электроэнергии. Другую часть долга Россия погашала поставками продукции. Falkon Capital просуществовала всего два года и за свои услуги насчитывала существенные суммы, что заставляет подозревать в коррупционной составляющей целой сделки, о чем широко писали чешские СМИ. Подробно о возврате долгов Россией Чехии писало и Радио Свобода.

Наличие связи между Falkon Capital и чешскими компаниями, в которых фигурирует имя Ирины Трушниковой, может объяснить, происхождение средств, подаренных церкви в виде монастыря.

Подарили, а потом забрали

Несмотря на то, что реестры юридических лиц в Чехии открыты и информация в них публично доступна, выяснить происхождение средств как на покупку замка, так и на его полную реконструкцию, невозможно. В документах, опубликованных в реестре, говорится, что членский взнос для участия в Чешском союзе производителей и торговых компаний для коммерческого сотрудничества с Российской Федерацией составляет 6 тысяч крон (около 250 евро по нынешнему курсу) – эта сумма крайне мала для того, чтобы заплатить покупку замка.

На сайте монастыря в разделе о его истории говорится лишь, что замок с земельными участками был подарен - без упоминаний, на какие средства его купили и отремонтировали: "Неизреченная радость произошла 20 сентября 2009 года, – благодетелями Ириной Сергеевной Трушниковой и Юрием Юрьевичем Зеленько монастырю была подарена икона Божией Матери "НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ"… По великой Милости Божией и заступничеству Царицы Небесной, стараниями и трудами благодетелей монастыря: Екатерины Викторовны Морозовой, Ирины Сергеевны Трушниковой и Юрия Юрьевича Зеленько, – монастырь получил в дар отреставрированное здание "ZÁMEK LODĚNICE", возрожденный виноградник "KNĚŽÍ HORA" и прилегающие земельные участки".

Валентина (Гангур) была одной из ключевых фигур как при передаче объектов монастыря церкви, так и при передачи имущества из церкви союзу предпринимателей. Имя игуменьи есть в списке религиозных деятелей русского зарубежья. Гангур подписала оба договора – как о дарении объекта церкви, так и о его возвращении Чешскому союзу производителей и торговых компаний для коммерческого сотрудничества с Российской Федерацией. Согласно реестру недвижимости, Гангур получила право на использование одной из квартир в монастыре пожизненно. Однако законность этого, как и законность вывода монастыря из собственности Православной церкви Чешских земель и Словакии, будут рассматриваться в судах.