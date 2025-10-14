"Если сообщат, что я застрелился – не верьте". Как россиян на войне "обнуляют" свои же

45-летний российский мобилизованный Константин Урусов пропал без вести больше двух месяцев назад. Его родные уверены, что его убили свои же – перед гибелью он звонил им и предупреждал, что его могут "обнулить" за отказ воевать дальше.

Примерно в это же время дочь другого российского военного записала видеообращение о гибели своего отца – родные уверены, что сослуживцы его избили, а потом расстреляли.

"После госпиталя отказался воевать"

45-летний Константин Урусов жил с семьей в Москве, когда ему пришла повестка в октябре 2022 года.

– Он не рвался на это "СВО", конечно. Но тогда мы были в шоке, нам не дали информации, а можно ли вообще отказаться. Наоборот, угрожали же тюрьмой за отказ, – говорит его родственница Ольга (имя изменено для безопасности собеседницы). – Приписали в итоге к части № 31135 в Подмосковье. Почти сразу отправили на фронт.

Спустя год Константин был тяжело ранен.

– У него осколки по всему телу: в октябре 2023 года был ранен. Были повреждены полностью обе ноги и брюшная полость. Даже в кости попали осколки. Боялись, что ходить он так и не сможет, – вспоминает Ольга. – Четыре месяца он пытался восстанавливаться в госпитале. Но не успел. Он ползал с трудом. Ему постоянно были нужны обезболивающие, иначе он кричал от боли.

На военно-врачебной комиссии в феврале 2025 года ефрейтору Урусову поставили положенную в таком состоянии категорию "Г" (не годен к военной службе), но позже ее отменили.

– Его вернули в часть! Хотя он по-прежнему толком не ходил. Срок его контракта истек, и он категорически отказывался подписывать новый. Как мы поняли, автоматически его все же не продлевают – они просто заставляют мобилизованных подписывать новый под угрозами "обнуления". То есть смерти. Да, свои же, – говорит Ольга.

По словам родственников Урусова, сначала командиры угрожали, что за отказ подписывать контракт отправят его в штурмовой отряд.

– Потом пошли прямые угрозы расстрелять. Они называют это между собой "обнуление", – повторяет родственница. – Он нас сразу предупредил – перестану выходить на связь, бейте во все колокола: значит, меня пристрелили. И не верьте, если вдруг начнут говорить, что я сам или что пропал без вести.

Родственники, со слов сослуживцев, уверены, что Урусова уже "обнулили" – в части в Подмосковье его нет, на связь он не выходит два месяца.

Семья Урусова направила жалобы в военную прокуратуру, ФСБ и часть №31125.

– Его уже на момент нашего разговора лишили обезболивающих и он сходил с ума от боли. Лишали еды. Боюсь представить, что с ним в итоге сделали, – говорит Ольга.

"Убит с особой жестокостью своими"

12 сентября 2025 года при похожих обстоятельствах в одном из подразделений погиб российский военнослужащий.

"Мой отец был убит с особой жестокостью своими сослуживцами, – девушка на видео, представившаяся дочерью погибшего, переводит дух и продолжает. – Всю информацию, которую сообщили нам с мамой: сначала сказали, что расстреляли свои же сослуживцы. Причем непонятно за что, нам не сообщили, был ли какой-то конфликт. Потом через третьих лиц нам передали переписки, из которых ясно, что перед смертью отца жестоко избивали, а потом расстреляли".

По ее словам, отец участвовал в боях под Артёмовском, Ореховым "и на других направлениях". Но погиб не в бою, а от рук своих же сослуживцев.

"Нам [командование] ничего не сказали, кроме того, что тело отца в морге Белгорода. Когда я дозвонилась туда, первым делом сообщили – выплат не будет, якобы он был пьян. Зачем они такое нам заявили сразу же – непонятно. Видимо, чтобы от нас отмахнуться – мол, сам виноват", – говорит на записи девушка, не назвавшая имя отца и часть, в которой тот служил.

При этом его сослуживцы, по ее словам, подтвердили семье, что отец не был замечен в употреблении алкоголя.

"О характере травм нам тоже ничего не сообщили. О побоях, расстреле – обо всем этом нам сообщили очевидцы, которые видели, как издеваются над моим отцом. Подробности [официальные] сказали, смогут сообщить только после вскрытия в Белгороде и после того, как потом увезут тело в Ростов. Звоним, обращаемся в разные инстанции, пытаясь хоть что-то узнать. Ничего не сообщают, – говорит дочь погибшего и объясняет, что при помощи видео пытается привлечь внимание к ситуации. – Ну, такого же просто не должно быть, что человека убивают свои же сослуживцы. Вместо того, чтобы родину защищать, они устраивают самосуд".

Автор видео отмечает, что ее отец накануне гибели был переведен в новый полк. По ее словам, предполагаемый убийца ее отца из числа сослуживцев уже признался в этом.

"Нам не называют его имя и звание. И непонятно, почему все это до сих пор от нас скрывается. Видимо, они просто хотят это [убийство] замять, и косить под дурачков: якобы он был пьян и сам виноват".

Термин "обнуление" стал устойчивым и распространенным среди российских военнослужащих во время войны. Сибирь.Реалии неоднократно писали о том, что угрозы "обнулением" (то есть расстрелом) получали многие герои наших публикаций. Так, в тексте, посвященном распространению ВИЧ и гепатитов в российской армии, контрактник, который уверен, что его заразили в полевом госпитале, рассказывал о том, как ему угрожали:

"Я не боюсь испорченной репутации, я боюсь обнуления. Потому что мне угрожали, когда я начал писать заявления в военную прокуратуру и мои родные стали писать в сетях...Я несколько месяцев был без лечения, сейчас терапия [антиретровирусная ] хотя бы есть. Угрожают, что, если опять начну шум поднимать – лишат терапии и отправят обратно на передок. А там либо на штурм кинут, либо сами обнулят".

В августе 2024 года под Курском погиб российский срочник Даниил Рубцов. Его мама Ольга пыталась поднять шум еще весной, когда сына вместе с другими солдатам срочной службы после учебки перебросили в Курскую область.

– Даниил сразу в военкомате спрашивал, куда. Говорили про Валдай. Потом закинули в Воронежскую область. Там "тренировали" на каких-то развалинах, он присылал видео. Потом вагнеровцев к ним прислали – обучать. Я давай возмущаться – ну они же не контрактники, зачем к ним этих отбитых прислали?! – говорит Ольга. – Даниил просил быть потише: "Мам, а то меня обнулят, а выставят, что покончил с собой". А сын такими словами не бросается, шутки не шутит. Я примолкла. А потом их раз – и к границе бросают. Село Плехово, Суджанский район [Курская область].

Весной 2025 года в телеграм-каналах разошлось видео, на котором 35-летний военнослужащий Павел Стовчан из Краснодара, отчаявшийся разорвать контракт с Министерством обороны, совершил попытку суицида "в прямом эфире". После этого он оказался в больнице. В разговоре с журналистами Стовчан рассказывал, что командование части, к которой он был прикомандирован, не только планирует отправить его обратно на фронт, но и угрожает "обнулением". Ранее он уже записывал как миниумум два видеообращения с жалобами на то, что его пытаются "обнулить".

В июле военнослужащий 433-го мотострелкового полка Александр Рассоха (в/ч 00991) записал видеообращение, в котором признался, что боится возвращаться в часть после ранения. По его словам, после того, как он дал показания против сослуживцев, вымогавших деньги и "обнулявших" бойцов, на него "открылась охота".

"Меня там просто убьют командиры – за то, что сдал тех, кто обнулял и грабил своих", – сказал он.



















