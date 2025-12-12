"Как сложная сделка с недвижимостью". Трамп - о переговорах по Украине

Трамп критикует Россию и Украину за нежелание, по его мнению, закончить войну
Посетивший «освобожденный» Купянск Зеленский просит США помочь обеспечить безопасность выборов в Украине
Организация «Идите лесом» сообщает о взломе Единого реестра воинского учета в России
Почему, несмотря на построенный космодром Восточный, космическая отрасль России по-прежнему зависима от казахстанского Байконура
На выборах мэра Майами впервые за 28 лет победил кандидат от Демократической партии
«Книга недели»: киносценарий по роману Набокова «Лолита»