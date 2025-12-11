О чем поют Мадуро и Мачадо. Лауреат Нобелевской премии мира тайно приехала в Осло

Украина передала США новый план прекращения войны, состоящий из трех частей
Возможны ли честные выборы в Украине в условиях военного положения
Владимир Путин вновь поручил исправить демографическую ситуацию в России
Подорожание церковных обрядов в храмах РПЦ
Первый штраф по статье о намеренном поиске в интернете «заведомо экстремистских материалов
Лукашенко обвиняет Литву в желании начать войну против Беларуси
Акция протеста автоперевозчиков в Вильнюсе
Захват венесуэльского нефтяного танкера в Карибском море
Лауреат Нобелевской премии мира Мария Мачадо тайно прибыла в Осло
Международный день танго