Конец эксперимента. Как Москва свергла власть меньшевиков в Грузии

После Февраля

Как и многие проекты революционной эпохи, появления которых не планировали сами инициаторы, Грузинская демократическая республика стала удивительным феноменом. Февральская революция 1917 года привела в Петрограде к власти Временное правительство. На месте Закавказского наместничества, которое возглавлял великий князь Николай Николаевич, оно создало 30 марта (12 апреля) в Тифлисе для управления регионом Особый Закавказский комитет из членов Государственной Думы во главе с донским казаком, кадетом Василием Харламовым. По требованию Тифлисского Совета в комитет был включен известный грузинский социал-демократ Акакий Чхенкели, что укрепило позиции и так популярных на Кавказе меньшевиков. Параллельно высшему органу власти Закавказья действовали Советы. В Грузии их контролировали меньшевики, в Кавказской армии – эсеры, а в Баку популярны были большевики. Вдобавок существовали Грузинский и Армянский национальные советы и Мусульманский национальный комитет.

Захват власти большевиками в Петрограде не привел поначалу к переменам на юге. Местная власть призывала тифлисского губернского комиссара принять "самые решительные меры к сохранению порядка и спокойствия", не допускать "никаких нарушений и самочинных выступлений", а также разъяснять населению "весь вред беспорядков на почве захвата власти" накануне выборов в Учредительное собрание. 1 (14) ноября 1917 года в Тифлисе прошло совещание всех политических партий по вопросу организации местной власти в Закавказье, где было принято решение о создании "независимого правительства" – Закавказского комиссариата. Среди главных сил выделялись Грузинская социал-демократическая партия (меньшевиков), "Мусават", "Дашнакцутюн", а также правые эсеры. Большевики выбрали бойкот совещания, огласив на нем лишь декларацию партии, где говорилось о поддержке революции в Петрограде и признании советской власти.

15 (28) ноября 1917 года был создан Закавказский комиссариат во главе с грузинским меньшевиком Евгением Гегечкори. Разрыв произошел не с Российской республикой, а с режимом, установленным в центре страны большевиками и их союзниками. Было заявлено, что комиссариат действует до созыва Учредительного собрания или, если оно не состоится, до съезда членов Учредительного собрания от Закавказья и Кавказского фронта. Орган власти ставил первоочередной задачей поддержание порядка и борьбу с анархией, было объявлено о планах незамедлительно подписать перемирие на фронте и урегулировать национальные отношения. Должности в правительстве были поделены на паритетных началах между грузинскими социал-демократами (меньшевиками), дашнаками и мусаватистами. Но ключевые министерства – внутренних дел, военное, земледелия – находились в руках социал-демократов. В середине декабря 1917 года было принято "Положение о земельной реформе": превышавшие норму частные земельные владения, а также государственные и церковные земли предлагалось передать специальным земельным комитетам.

Войска Кавказского фронта разлагались. В связи с их ненадежностью на фронте командование свело армянские подразделения в единый Армянский добровольческий корпус. В районе Гянджи стал формироваться Мусульманский корпус. В ноябре 1917 года из действующих частей (2 дивизии и 2 бригады), пополненных грузинами, были созданы силы Грузинского армейского корпуса.

21 ноября (4 декабря) 1917 года Закавказский комиссариат рассмотрел турецкое предложение, а также сообщение командующего фронтом генерала Пржевальского и, исходя из того, что "система Верховного командования нарушена, и учитывая создавшееся в России политическое положение", принял предложения турецкой стороны и дал указание генералу Пржевальскому подписать перемирие, действующее до заключения общего мира. Это и было сделано в Эрзинджане 5 (18) декабря 1917 года. Этому предшествовало заключение 2 (15) декабря общего перемирия в Брест-Литовске между делегациями Центральных держав и Советской России. Общее перемирие было подписано на 28 дней, начиная с 4 (17) декабря, с возможностью дальнейшего продления. При этом в случае разрыва стороны обязывались предупредить противника за 7 дней.

6(19) декабря Закавказский комиссариат постановил "демобилизовать, по возможности, армию", "национализировать" отдельные воинские части, которые остались бы в Закавеказье, вооружить их и создать "специальный орган для руководства борьбой с большевиками". Войска фронта уходили в Россию и по дороге на узловых станциях разоружались нацформированиями, что вызывало конфликты. Краевой армейский съезд, прошедший в Тифлисе 23 декабря 1917 (5 января 1918 года), постановил, чтобы части возвращались на родину с оружием в руках в целях образования на местах рабоче-крестьянской Красной гвардии, но Тифлисский Совет объявил решение незаконным.

Силы Закавказского комиссариата взяли под контроль тифлисский арсенал, он был занят грузинскими частями. Потеря доступа к арсеналу лишила грузинских большевиков основного источника оружия. Большевики были лишены базы и в Тифлисской авиационной школе, которую также разоружили. Грузинские силы, контролируя склады оружия, которое не хотели выдавать другим национальным отрядам, предложили разоружать солдат, едущих с фронта. Около станции Шамхор 9—12 (22—25) января из-за атаки азербайджанских вооруженных отрядов погибли около 2 тысяч солдат и несколько тысяч было ранено. У них было конфисковано более 30 орудий, около 100 пулеметов и 12 тысяч винтовок. К концу января русская армия покинула фронт. Формируемые Армянский и Грузинский корпуса численностью до 30 тысяч человек должны были сменить на линии соприкосновения ушедшие фронтовые части.

Национальные конфликты стали нормой жизни региона. Их накал предполагалось снизить с помощью изменения границ губерний, чтобы сделать их более национально и религиозно однородными, и развитием самоуправления. 16 декабря 1917 года Закавказским комиссариатом издан декрет "О введении земства в Закавказье", который предполагал изменение административных границ.

Недолговечное Закавказье

5 (18) января 1918 года в Петрограде открылось Учредительное собрание, большинство в котором имели социалистические партии российских и украинских эсеров и меньшевиков. Решения II Съезда Советов и большевистского Совнаркома не были признаны легитимными. Учредительное собрание, однако, разогнали большевики, и страна лишилась законно избранного парламента. Закавказский комиссариат принял решение о созыве Закавказского сейма как законодательного органа региона. В состав сейма вошли депутаты, избранные в Учредительное собрание от Закавказья. Из 125 мест 32 мандата было у грузинских социал-демократов, 30 – у мусульман и мусаватистов, 27 – у партии "Дашнакцутюн". Председателем сейма стал меньшевик Николай Чхеидзе.

Кроме внешней угрозы со стороны Турции опасность представляли нерешенность аграрного вопроса и межнациональные конфликты. Представители "Мусавата" готовы были призвать турецкие войска, армяне, наоборот, готовили сопротивление возможной агрессии. Недовольство крестьян нерешенностью земельного вопроса привело к вооруженным выступлениям в различных уездах Кутаисской и Тифлисской губерний и в Абхазии, где на время установилась советская власть.

Уже 30 января (12 февраля) 1918 года турецкие войска, нарушив условия перемирия, под предлогом защиты мусульман начали наступление на Эрзерумском, Ванском и Приморском направлениях. Практически сразу ими был занят Эрзинджан, а 11 (24) февраля – Трапезунд. 12 марта началось отступление армянских войск и беженцев из занятых Россией в Первой мировой войне районов Турции.

На первом же заседании Закавказского сейма развернулась дискуссия по вопросу о независимости Закавказья и о том, что делать в связи с началом турецкого наступления. Дашнаки выступали за Закавказье в составе России на правах автономии, состоящей из национальных кантонов. Несмотря на отступление, они требовали самоопределения Западной Армении. Азербайджанская делегация считала, что Закавказье должно решать свою судьбу независимо от России, заключив мир с Турцией, и не вмешиваться в российские дела. Грузинская делегация тоже выступила за независимость Закавказья и заключение самостоятельного мирного договора с Турцией, поскольку у Закавказья просто не было сил для военного противостояния наступавшим турецким силам. Вопрос о независимости был временно снят. Для переговоров решили объявить себя вправе заключить договор с Турцией, сойдясь на принципе восстановления русско-турецких границ 1914 года. Делегация должна была попытаться приобрести, в частности, право на автономию для армян в составе Турции.

В это время, 21 февраля (6 марта) 1918 года, турки взяли Ардаган, а 27 февраля (12 марта) 25-тысячная армия Вехип-паши вступила в Эрзурум. Защищавшие город армянские части отступили, оставив большие запасы продовольствия и оружия. С падением Эрзурума турки фактически вернули себе контроль над всей Западной Арменией.

Мирная конференция в Трапезунде (Трабзоне) началась 1 (14) марта. Турецкая сторона требовала установить границу согласно Брестскому договору по линии 1877 года, передав Турции Карс, Ардаган и Батум. Делегация Сейма настаивала на линии 1914 года. Турецкая делегация отказалась этот вариант обсуждать и, несмотря на попытки Акакия Чхенкели найти компромисс, потребовала признать все условия Брестского мира и объявить независимость Закавказья. Иначе турецкое правительство было намерено перейти и русско-турецкую границу 1877 года и перенести военные действия в глубь Закавказья. Делегация Сейма была 10 апреля отозвана.

5 апреля турки заняли Сарыкамыш. В крепости города Батума находилось около 14 тысяч солдат и 100 орудий. Несмотря на эти значительные силы, важный порт на Черном море был 14 апреля 1918 года сдан без боя.

Для вас должно быть ясным, что в настоящих условиях провозглашение независимости Закавказья [означает] не что иное, как стать рабом Турции

22 апреля на заседании Закавказского сейма после дебатов, несмотря на протест армянской делегации, было принято решение удовлетворить ультиматум Турции и провозгласить Закавказье "независимой, демократической и федеративной республикой". Член армянской делегации эсер Туманян заявил: "Для вас должно быть ясным, что в настоящих условиях провозглашение независимости Закавказья [означает] не что иное, как стать рабом Турции. Независимое Закавказье не только не принесет мира с Турцией, не только не улучшит наше положение, но и наденет на нас цепи рабства". Грузинская делегация, однако, рассматривала разрыв с Советской Россией и провозглашение независимости как возможность достижения мира с Турцией. На том же заседании была принята отставка правительства Евгения Гегечкори. Новое правительство Закавказья было поручено сформировать Акакию Чхенкели.

Это правительство направило армянским войскам, занимавшим позиции в районе Карса, приказ о заключении перемирия. Командующий турецкими силами потребовал до начала переговоров вывести армянские войска из крепости и дать возможность турецким продразделениям войти в город. Из Тифлиса поступило указание немедленно принять условия турок. 25 апреля армяне покинули Карс вместе с 20-тысячным населением города. Вечером в крепость вошла турецкая дивизия. Несмотря на то, что закавказское правительство выполнило все требования турецкой стороны, турки продолжили наступление, и армяне под их натиском отступили к Александрополю. Армянские представители ушли в отставку из правительства Чхенкели в связи со сдачей Карса. Чхенкели остался на своем посту и начал готовиться к новым переговорам с Турцией.

Германия, обеспокоенная положением в Закавказье, потребовала от турецкого командования прекратить дальнейшее продвижение. 27 апреля было подписано секретное соглашение о разделе сфер влияния в Закавказье: под контроль Турции поступали уже занятые ею территории и часть Армении, а остальная часть Закавказья относилась к зоне ответственности Германии.

28 апреля 1918 года Турция признала самостоятельную Закавказскую федерацию и приостановила боевые действия. Мирная конференция открылась в Батуме 11 мая. Условия мира опять ужесточились, поскольку Турция потребовала от Армении еще часть Эриванской губернии, от Грузии – Ахалцихский и Ахалкалакский уезды Тифлисской губернии, а также контроль над Закавказской железной дорогой. Грузия таким образом утрачивала важные области, а для Армении новая граница означала почти полное уничтожение.

В этих условиях многопартийный орган – Грузинский национальный совет попросил помощь у Германии. Германские военные посоветовали Грузии незамедлительно провозгласить независимость и официально просить Германию о покровительстве, чтобы избежать турецкой оккупации. 24—25 мая 1918 года на заседании исполкома Грузинского национального совета, ставшего временным парламентом, это предложение было принято. 25 мая немецкие войска высадились в Грузии: из Крыма в Поти прибыл первый 3-тысячный эшелон германских сил.

Сейм констатирует факт распадения Закавказья и слагает свои полномочия

26 мая 1918 года Закавказский сейм объявил о самороспуске. В решении Сейма было указано: "Ввиду того, что по вопросу о войне и мире обнаружились коренные расхождения между народами, создавшими Закавказскую независимую республику, и потому стало невозможно выступление одной авторитетной власти, говорящей от имени Закавказья, Сейм констатирует факт распадения Закавказья и слагает свои полномочия". 28 мая 1918 года в Тифлисе Временный Национальный совет Азербайджана провозгласил создание Азербайджанской Демократической Республики, а Армянский национальный совет там же объявил о создании Демократической Республики Армения.

Первые шаги независимой Грузии

28 мая правительство Грузии было признано Германией. В Поти заключены шесть договоров, по которым Германия получила монопольное право на эксплуатацию стратегических ресурсов Грузии (особенно немцев интересовал марганец), а порт Поти и железная дорога поступали под контроль германского командования. 10 июня германские войска вошли в Тифлис (к 15 июня их было около 5 тысяч человек). Гарнизоны были размещены в Кутаиси, Гори, Сигнахе, Самтреди, Новосенаки, Очамчире. В Поти находилось свыше 10 тысяч человек с артиллерией. Власти новорожденной республики позволили германским (а потом британским) силам оккупировать страну, но у них, возможно, не было другого выбора.

По договорам с грузинским правительством от 12 июля Германия получала в эксплуатацию Чиатурские марганцевые рудники на 30 лет, порт Поти в аренду на 60 лет, железнодорожную линию Шорапани — Чиатура — Сачхере – на 40 лет. С мая по сентябрь 1918 года из Грузии вывезли на 30 миллионов марок меди, табака, хлеба, чая, фруктов, вина, шерсти, а также 31 тысячу тонн марганца. Такова была скромная плата за защиту и от большевиков, и от турок. Германия сразу же потребовала от Турции прекратить военные действия. 4 июня в Батуми был подписан договор, согласно которому Грузия отказывалась в пользу Турции от Батумской области и городов Ардаган, Артвин, Ахалцихе и Ахалкалаки.

Военная помощь Германии позволила в июне 1918 года ликвидировать угрозу со стороны российских большевиков, провозгласивших советскую власть в Абхазии. Грузинские отряды разгромили красных и заняли Сухуми и Гагры. В марте 1919 года Народный Совет Абхазии принял Акт о вхождении Абхазии в состав Грузии на правах автономии. Акт был утвержден Учредительным Собранием Грузии. Конституция Грузии 1921 года предоставила Абхазии право автономного управления внутренними делами.

С 26 мая 1918 года правительство Грузинской Демократической Республики возглавлял член ЦК меньшевиков Ной Рамишвили. Одновременно он занимал пост министра внутренних дел. В правительство вошли видные грузинские меньшевики Евгений Гегечкори, Ной Жордания, Акакий Чхенкели, Ираклий Церетели. В первом составе правительства были также социалисты-федералисты и национал-демократы. В июне 1918 года в составе правительства произошли изменения. Председателем правительства стал Ной Жордания, а вместо Акакия Чхенкели министром иностранных дел был назначен Евгений Гегечкори.

В начале 1919 года на основе демократического избирательного закона состоялись выборы нового высшего законодательного органа страны – Учредительного Собрания. На выборах с большим преимуществом голосов победили социал-демократы (меньшевики). Соперничало несколько партий, и социал-демократы одержали на них убедительную победу, получив более 400 тысяч голосов избирателей. Их конкурентами были национал-демократы, социалисты-федералисты и социалисты-революционеры. Филиал российской большевистской партии действовал полулегально. Ограничения агитации грузинских большевиков были вызваны тем, что они не прекращали попыток насильственного захвата власти. На выборах и у власти грузинские социал-демократы показали себя массовой партией, опирающейся на самые разные социальные слои. Исторической опорой для нее был опыт Гурийской крестьянской республики 1905–06 годов, создания в период революции крестьянского самоуправления.

Первое заседание Учредительного Собрания открылось 12 марта 1919 года. Правительство Грузии было настроено проводить реформы. Еще в январе парламент объявил находящиеся в Грузии земли бывшей императорской фамилии Романовых государственной собственностью. Бывшие казенные, удельные, церковные и монастырские земли, а также земли частных и юридических лиц выше установленной нормы (от 7 до 14 десятин) должны были передать поземельным комитетам.

Тогда же были приняты законы, предусматривающее передачу в частную собственность земли из государственных поземельных фондов, а также бывших надельных, казенных и других земель. Эти решения должны были содействовать развитию в стране фермерства. Грузинские социалисты исходили из марксистского тезиса о том, что строительство демократии должно сопровождаться и в аграрном секторе преодолением как пережитков феодализма, так и господства государства над обществом.

Было определено до 5 тысяч поместий, земли которых должны были быть переданы крестьянам в ходе земельной реформы. За время аграрной реформы крестьянству досталось 340 тысяч десятин конфискованных помещичьих земель. Небольшая часть этих земель была объявлена собственностью государства. Леса и пастбища также перешли в госсобственность. Очевидно, что Грузия как малоземельная страна не могла полностью удовлетворить запросы крестьян на сельскохозяйственные угодья. Удалось избежать крупных конфликтов между помещиками и новыми землевладельцами. Проводя реформу, грузинские меньшевики двигались в общем русле стран Восточной Европы, делавших ставку на индивидуальные крестьянские хозяйства и хутора.

В период кризиса снабжения грузинские социал-демократы не пошли по российскому пути военного коммунизма, действуя рыночными методами в сельском хозяйстве. Не стали они и массово экспериментировать с национализацией промышленности, понимая, что в условиях распада империи и экономического хаоса это только усугубит обстановку. Инфляция рубля была такова, что нужно было браться за создание своей денежно-финансовой системы и обеспечить ее нормальное функционирование. Был основан Государственный банк Демократической республики Грузия, издали декрет о выпуске бонов, которые имели довольно устойчивый курс.

После провозглашения независимости начался рост числа кооперативов. Появились потребительские и производственные кооперативы: кооперативные книжные магазины, рестораны, колбасные, стекольные заводы и многие другие предприятия. Был создан национальный кооперативный банк. Правительство, в отличие от Советской России, обеспечило независимость профсоюзов, которые пользовались значительным влиянием, добиваясь закрепления своих прав в законах и в статье 38 Конституции Грузии, дававшей гражданам право на забастовки. Профсоюзы вели диалог с правительством, осуществляя защиту прав своих членов, борьбу за повышение зарплат в условиях инфляции, в том числе и через стачки, число которых уменьшилось по мере накопления опыта в дискуссиях с властью.

Был принят закон о высшем судебном органе – Сенате – и о независимости суда от других ветвей власти. Была объявлена выборность местных органов самоуправления на основе всеобщего, равного, тайного и пропорционального избирательного закона. Приостановить действие решений и распоряжений самоуправления имели право центральные органы власти, но отменить их можно было лишь в судебном порядке.

Вводилось всеобщее, обязательное и бесплатное начальное образование. В сентябре 1918 года Тбилисский университет был преобразован в Государственный университет. На базе Кавказского музея был создан Музей Грузии, открылась Национальная художественная галерея.

Против красных, белых и прочих

Окончание Первой мировой войны привело к появлению на территории Грузии британских войск вместо германских и турецких. Британская империя с декабря 1918 года взяла в управление Батумскую область (Аджарию) и железную дорогу от Баку до Батуми, чтобы держать в своих руках вывоз бакинской нефти после вывода турецких войск согласно Мудросскому перемирию. Британские войска были выведены из Батуми в июле 1920 года, управление районом было передано грузинскому правительству.

Существование республики сопровождалось целым рядом конфликтов как с соседними государствами, так и с собственными национальными меньшинствами, чьи права были декларированы грузинской властью. В статье 14 Конституции Грузии было сказано: "Запрещается каким-либо образом препятствовать свободному социальному, экономическому и культурному развитию национальных меньшинств Грузии, особенно в части, касающейся преподавания на родном языке и самостоятельного решения вопросов культурной жизни".

Запрещается каким-либо образом препятствовать свободному развитию национальных меньшинств Грузии

В 1919 году грузинская армия под командованием генерала Георгия Квинитадзе перешла в наступление и освободила в Ахалцихе и Ахалкалаки на юге страны от войск протурецкого Сервер-бека. В декабре 1918 года дошло до военных действий с Арменией из-за принадлежности Борчалинского уезда. В области Лори в этом уезде находились медные рудники, Алавердский медно-химический комбинат производил 3800 тонны меди в год, что составляло одну четверть выплавки меди всей Российской империи.

Боевые действия начались 9 декабря 1918 года и продолжались до 31 декабря, сопровождаясь партизанскими вылазками. Конфликт был урегулирован в январе 1919 года при посредничестве Великобритании. По соглашению, подписанному в Тифлисе, до решения Верховным советом Антанты вопроса о границах между Грузией и Арменией северная часть Борчалинского уезда передавалась Грузии, южная – Армении, а центральная (где и находились Алавердские медные рудники) объявлялась "нейтральной зоной" и подчинялась британскому генерал-губернатору.

Началась и борьба за побережье российской Черноморской губернии. В начале июля 1918 года грузинские войска пересекли границу Сочинского округа и заняли Гагры и Адлер. Выбив красных с позиций у реки Кудепста 5 июля, они вошли в Сочи. С 8 июля Красная армия предпринимала попытки контратаковать, однако после серии боев с 15 по 26 июля грузинские войска продолжили наступление и вошли 27 июля в Туапсе. Прибрежная территория к сентябрю 1918 года была оккупирована и объявлена "временно присоединенной к Грузии".

После изгнания с Северного Кавказа большевиков на проходивших 25–26 сентября 1918 года в Екатеринодаре переговорах один из лидеров Белой армии генерал Михаил Алексеев потребовал немедленно очистить российскую территорию. Грузинская делегация во главе с министром иностранных дел Евгением Гегечкори настаивала на включении Сочинского округа в состав Грузии для "защиты грузинского населения от большевиков", хотя они уже были изгнаны из региона. Переговоры между белыми и Грузией были прерваны, и в январе 1919 года они повели вялое наступление на позиции грузинской армии. Войска генерала Деникина заняли в феврале 1919 года Сочи, Адлер и Гагры и заставили грузинскую армию отступить за реку Бзыбь. В Сочи были пленены 700 грузинских солдат и 48 офицеров. Фактическому перемирию на этом фронте способствовала посредническая деятельность британцев. Конфликт Грузии и Вооруженных сил Юга России был из числа тех, которые пошли на пользу большевикам.

Три восстания, за которыми, по мнению Грузии, стояли большевики, произошли на территории Южной Осетии в 1918–20 годах и были подавлены грузинскими войсками и Национальной гвардией. В начале июня 1920 года при поддержке с севера осетинские повстанцы взяли Цхинвали. 17 июня 1920 года грузинская армия под командованием полковника Чхеидзе начала операцию против большевистской власти в Южной Осетии. 20 июня грузинской армией было убито большевистское руководство мятежа, расстреляны 13 коммунистов. Народная гвардия – рабочая милиция, тесно связанная с руководством социал-демократов, – вела военные действия в этом регионе жестоко. Главнокомандующий грузинской армией Георгий Квинитадзе в своих мемуарах утверждает, что под видом "осетинских большевиков" или "красных горцев" действовали отряды Красной армии. Другие современники указывают, что как минимум Советская Россия пользовалась ошибками правительства Грузии.

В принятом 26 мая 1918 года "Акте о независимости Грузии" страна объявила себя нейтральным государством, но вынужденно ориентировалась поначалу на Германию. 12 января 1920 года Верховный Совет Парижской мирной конференции принял решение о признании де-факто независимости Грузии. Ее признали: Турция, Аргентина, Италия, Франция, Великобритания, Япония, Бельгия, Россия, Германия, Австрия, Чехословакия и Польша. В деле международного признания Грузии большое значение имел приезд в Грузию делегации западноевропейских социалистов в 1920 году. В состав делегации входили известные социалисты: Карл Каутский, Рамсей Макдональд, Камиль Гюисманс и другие. Каутский три месяца пробыл в Грузии и по возвращении опубликовал брошюру "Грузия. Социал-демократическая крестьянская республика. Впечатления и наблюдения". В этой брошюре он попытался представить действия грузинских социал-демократов как выражение политического господства пролетариата "на основе демократии и без какого-либо терроризма".

Ной Жордания писал в мемуарах: "Наша же цель была только одна: присоединение мусульманской Грузии (т. е. Аджарии – Авт.), признание нашей независимости де-юре, наше вхождение в Лигу Наций и принятие нас под ее покровительство". Но Грузии, в связи с неурегулированностью границ, не удалось в декабре 1920 года вступить в Лигу наций. Она получила только 10 голосов при необходимых 16. Очевидно, что это упростило агрессию против Грузии. На заседании глав правительств государств Антанты 26 января 1921 года по инициативе Франции произошло международное признание де-юре независимости Грузии. Это случилось с большим опозданием, когда Грузия находилась под угрозой советской агрессии и вряд ли кто-то мог ее защитить.

Красные начинают...

Отношения с Советской Россией были главной проблемой выживания независимой демократической Грузии, а они зависели от хода тех войн, которые вели большевики как внутри страны, так и на ее границах. В 1920 году после победы над белой армией Деникина экспансия большевиков была направлена на Кавказ. В апреле 1920 года 11-я армия красных под политическим руководством Серго Орджоникидзе и Сергея Кирова вторглась в независимый Азербайджан, практически не оказавший сопротивления агрессии. Было объявлено, что там по воле восставшего народа установлена советская власть.

Глава грузинского правительства Ной Жордания, опасаясь действий большевиков, начал мобилизацию и объявил Восточную Грузию на военном положении. Но Ленин вынужден был считаться с началом войны с Польшей и реорганизацией белой армии генерала Врангеля в Крыму. Большевики пошли по пути переговоров с Грузией.

7 мая 1920 года был подписан Московский договор между РСФСР и Грузией. РСФСР стала первым крупным государством, признавшим Грузинскую Демократическую Республику де-юре, и установила с ней дипломатические отношения. Советская Россия признавала полную независимость и самостоятельность Грузии и обязывалась не вмешиваться в ее внутренние дела. Грузия должна была удалить со своей территории или интернировать находящиеся на ее территории отряды противников большевиков. Кроме того, секретным пунктом соглашения легализовывалась деятельность в Грузии коммунистических организаций, что дало им свободу собраний и печати, хотя недавно грузинские большевики в пытались захватить власть и арестовать правительство. Легализация компартии использовалось в дальнейшем для подрывной деятельности Москвы и ее представителей в Грузии. Договор стал аргументом для Великобритании, решившей начать собственные переговоры по установлению отношений с Советской Россией.

В июне 1920 года Сергей Киров назначается полпредом Советской России в Грузии. Он и другие сторонники активных операций Красной армии не успокоились. Их внимание было направлено на Армению, которая мешала установить коридор из Азербайджана к союзным силам Мустафы Кемаля в Турции, которая вела тогда войну с Грецией. В результате неудачной армяно-турецкой войны к 5 декабря 1920 года власть в Армении с помощью все той же 11-й Красной армии взяли большевики, аннулировавшие действие Севрского договора, дававшего Армении значительные территории.

Существовали серьезные разногласия между радикальными членами Кавказского бюро большевиков во главе с Серго Орджоникидзе и Кировым и членами Политбюро во главе с Лениным в Москве. Первые требовали завоевания Грузии, вторые предлагали соблюдать Московский договор, ради сохранения деловых отношений с Англией.

Серго Орджоникидзе в письме Иосифу Сталину 12 декабря 1920 года сообщал: "Положение в самой Грузии таково, что без особого труда мы с ней покончим: восстания в Борчалинском уезде, Абхазии, Аджарии, Душетском уезде будут проведены. Еще раз довожу это до вашего сведения и прошу указаний". Как видим, план Кавбюро состоял в организации мятежей на приграничной территории Грузии.

Положение в самой Грузии таково, что без особого труда мы с ней покончим

15 декабря 1920 года Кавказское бюро РКП(б) приказало 11-й армии перейти границу Грузии. Однако 17 декабря пленум ЦК РКП(б) подтвердил "решение ЦК о мирном направлении политики РСФСР на Кавказе", и операция была отменена. Орджоникидзе и Киров от имени Кавбюро вновь обратились в Москву с предложением занять Грузию: "Все контрреволюционные заговоры, обнаруженные на Северном Кавказе, неизменно открывают связь с Грузией. Чтобы твердо обеспечить за нами Северный Кавказ (хлеб и нефть), необходимо советизировать Грузию". 12 января 1921 года Пленум ЦК вновь отклонил предложение Кавбюро.

Ленин по-прежнему выступал против операции, но Сталин и Троцкий готовы были ее поддержать. С их ведома 6 февраля Кавказским фронтом была создана группа войск тифлисского направления под командованием Михаила Великанова в составе нескольких стрелковых и кавалерийских дивизий и танкового отряда. В тот же день Орджоникидзе посылает Ленину, Сталину и Троцкому очередную телеграмму: "Грузия окончательно превратилась в штаб мировой контрреволюции на ближнем востоке... Считаю необходимым ещё раз подчеркнуть надвигающуюся на Бакинский район смертельную опасность, предупредить которую можно лишь немедленным сосредоточением достаточных сил для советизации Грузии".

Однако Политбюро по предложению Ленина решило продолжать мирные переговоры с меньшевистским правительством Грузии. На это Орджоникидзе ответил тем, что приказал 12 февраля 1921 года в Борчалинском и Ахалкалакском уездах Грузии местным большевикам поднять давно готовившееся восстание. Повстанцы заняли Душети и весь Борчалинский уезд. Грузинские силы отошли. Начались бои в районе Лори. Видя этот успех, 15 февраля Ленин изменил позицию. Он отдал распоряжение штабу Кавказского фронта: "Мы ожидаем от РВС 11 энергичных и быстрых действий, не останавливающихся перед занятием Тифлиса". Был использован стандартный для Советской России сценарий: марионеточное "правительство" просит Москву помочь: 16 февраля 1921 года Ревком Грузии провозгласил "Грузинскую советскую республику" и обратился с просьбой о военной помощи к правительству РСФСР. В тот же день силы Красной армии, составлявшие до 50 тысяч человек против 20 тысяч у Грузии, атаковали в Южной Грузии село Шулаверы и стратегически важный Красный мост. Удержать эти важные позиции грузинской армии не удалось. Главнокомандующий грузинской армией генерал Квинитадзе вспоминал: "Судьба Тифлиса была решена уже в боях у Красного Моста и на Храми. Если бы 16 февраля противник даже одной кавалерией продолжил бы наступление, он бы смог ночью войти в Тифлис". Но генералу удалось организовать недельную оборону столицы. Возможно, помогли события в тылу красных: 18 февраля в Армении повстанцы взяли Ереван и продержались там до апреля. Но принципиально изменить ход событий на Кавказе это народное выступление не смогло.

...и выигрывают

Далее большевики продвинулись на север к Тифлису (Тбилиси). Здесь удалось организовать новую линию обороны. 19 февраля на подступах к Соганлуги у столицы грузинская армия нанесла контрудар наступавшей вслепую 11-й армии. На рассвете при поддержке броневиков грузинские части перешли в контрнаступление. В плен было взято 1600 человек, по отступающим частям красных ударила артиллерия, их атаковали самолеты. 19 февраля у села Табахмела на подступах к Тбилиси части 11-й армии столкнулись с сопротивлением примерно 500 юнкеров Тифлисского военного училища с 4 пушками. Село осталось в руках грузинских юнкеров, однако красные продолжили наступление в других секторах.

В течение 19–20 февраля в Орхевском секторе проходили небольшие столкновения. 21 февраля красные попытались обойти левый фланг защитников Тбилиси. Грузинские части ответили ударом группы под командованием генерала Джиджихия. Пять гвардейских батальонов и кавалерийская бригада атаковали красных у деревни Лило, а из Орхев ударили два гвардейских батальона. Красные отступили. Грузинские войска продвинулись на 10 километров, но 23 февраля, после подхода красной кавалерийской дивизии, отошли на прежние позиции. Также 20–21 февраля части 11-й Красной армии потерпели поражение в Коджорском районе: грузины отразили обе атаки и перешли в контрнаступление.

Но военные действия начались и в других районах. Так, силы 8-й армии вошли из района Сочи в Абхазию. С Северного Кавказа по Рионскому ущелью к Кутаиси продвигались две бригады Красной армии. Части красных пытались прорваться к Тбилиси и через Дарьяльское ущелье.

24 февраля после мощной артиллерийской подготовки 11-я армия перешла в решающее наступление на всех участках фронта у столицы Грузии. Была сделана попытка зайти обороняющимся с тыла. В качестве ударных сил были использованы красные курсанты. Но им не удалось порвать оборону юнкеров военного училища. части Красной армии пошли в атаку при поддержке пяти бронепоездов (из которых один был подбит), трех танков и броневиков. При помощи танков наступающие взяли Орхеви, но части Народной гвардии пошли в контратаку и вернули свои позиции. Грузинская армия по всему фронту отбила наступление 11-й армии, однако на флангах красные продолжали атаки. Возникла угроза окружения, так как красная кавалерия с обеих сторон пыталась обойти линию фронта. Особенно тяжелым было положение в районе Лило. Малочисленная грузинская кавалерия попыталась контратаковать, но неудачно, силы были неравными. Красные взяли деревни Мамкода, Глдани и Авчала. Грузины сумели с помощью бронепоезда и отряда добровольцев отбить Авчальский вокзал.

25 февраля правительство Ноя Жордания выехало в Кутаиси, фронт в этот день еще держался. Но положение грузинских войск стало критическим: сказывалось численное превосходство красных, особенно в кавалерии. Под угрозой окружения грузинское командование решило в целях сохранения армии и во избежание жертв среди мирного населения оставить Тбилиси и попытаться закрепиться в районе города Мцхета.

Наступавшие в Абхазии советские войска продвигались медленно. 17 февраля здесь был создан ревком. Грузинские войска при поддержке французского флота выбили красных 28 февраля из города Гагры, но уже на следующий день большевики вновь заняли город. 4 марта части 9-й армии взяли Сухуми, где была провозглашена советская власть. 9 марта красными был занят Зугдиди, 14 марта Красная армия вошла в Поти.

Оборону Кутаиси организовать не удалось из-за прорыва частей красных с Северного Кавказа, через считавшийся непроходимым перевал Мамисони. Подразделения армии и Народной гвардии, а также правительство отступили в порт Батуми. 10 марта большевики вошли в покинутый властями Кутаиси.

Озабоченный продолжавшимся сопротивлением в Грузии, Армении и Дагестане накануне переговоров с Великобританией Ленин приказал найти в Грузии с меньшевиками компромисс. Грузинский ревком 8 марта 1921 года предложил законной власти создать коалиционное правительство. Кабинет Ноя Жордания отказался. Красные продолжили наступление. Не теряли время и турки, занявшие приграничные города Артвин и Ардахан и продвинувшиеся к Батуми. Грузины еще 7 марта достигли соглашения, согласно которому турецкие войска могли войти в Батуми для защиты мусульман, оставив контроль за гражданской администрацией в руках грузинских властей.

Турецкие части 8 марта заняли позиции вокруг города, не давая войти в него кавалерийской дивизии Красной армии. Но 16 марта 1921 года в Москве был подписан договор о дружбе между Советской Россией и Великим национальным собранием Турции, во главе которого стоял Кемаль Ататюрк. По этому договору Ардахан и Артвин переходили к туркам, которые отказывались от претензий на Батуми. Но турки из Батуми выходить не стали. Тогда 17 марта грузинские части под командованием генерала Георгия Мазниашвили начали уличные бои с турецким гарнизоном и вытеснили его из города.

Правительство Грузии 17 марта по решению депутатов Учредительного собрания покинуло страну на французских и итальянских судах. В эмиграции было образовано правительство Грузинской Демократической Республики в изгнании, так и не дождавшееся появления независимой Грузии.

В Батуми остатки грузинской армии по соглашению представителя ревкома Авеля Енукидзе и министра обороны Грузии Григола Лордкипанидзе были демобилизованы, а город передан под контроль Красной армии. Часть грузинских военных считала, что своими действиями они сохранили важный порт для Грузии, пусть даже она будет советской. По новому Карсскому договору с Турцией от 13 октября 1921 года советская Грузия сохраняла Батуми, однако утрачивала в пользу Турции часть земель к югу от него, а Аджария, с большой долей мусульманского населения должна была получить автономию.

В марте 1921 года с помощью большевистской агрессии был насильственно прекращен достаточно успешный эксперимент по созданию устойчивой социал-демократической власти в независимой Грузии. Грузинские меньшевики спасли свой народ от ужасов голодного ленинского военного коммунизма с его продразверсткой и террором чекистов. Они выбрали умеренный социально-экономический курс реформ, которые устраивали большинство граждан. Не случайно народное восстание против большевиков и за возвращение законной власти в Грузии в 1924 году было массовым. Оно потерпело поражение и вызвало суровые репрессии, но заставило власти осторожнее управлять Грузией, не доводя население до полной нищеты и голода.

Грузинские меньшевики показали, что в Российской империи была партия, которая после революции могла управлять государством без массового насилия, даже несмотря на наличие постоянных приграничных конфликтов и иностранной интервенции, проводить социальные преобразования, не раскалывая общество и поднимая его уровень жизни.

Причиной большевистского вторжения явились не только геополитические цели, в частности, захват путей экспорта нефти из Баку в Батуми по железной дороге и керосинопроводу, но и желание радикальных большевиков избавиться от альтернативы – раздражающих своими успехами и одобряемых европейскими социал-демократами конкурентов на поле строительства новой политической системы. Не отправь Сталин и Орджоникидзе Красную армию в марте 1921 года в поход на Тбилиси, вполне возможно, ныне изучался бы не только шведский, но и грузинский путь к демократическому социализму.