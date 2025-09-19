Кто ещё верит в успех?

Ссылки для упрощенного доступа

Купянск – главная цель российской армии в осенней военной кампании. Ещё две недели назад было выпущено постановочное видео с поднятием флага, чтобы доказать, что Купянск взят. Но большую часть города в Харьковской области и сейчас контролирует ВСУ.

Чем дольше продолжаются боевые действия, тем сильнее их последствия ощущаются в России. 56 процентов опрошенных социологами Левада-центра считают, что война повлияла на их жизнь в худшую сторону. Ещё 30 процентов говорят, что из-за боевых действий потеряли родственников или друзей. Всё больше россиян надеются на переговоры.

Пока что попытки всерьез начать мирный процесс не увенчались успехом. Серия встреч президента США с Путиным, Зеленским и европейскими лидерами ни к чему не привела. Сам Трамп заявил, что разочарован Путиным. Разочарованы и в Москве: те же слова только в адрес самого Трампа произнес министр иностранных дел Сергей Лавров.

О ходе боевых действий и реакции на них поговорим с главным редактором Новой Газеты Европа Кириллом Мартыновым.

