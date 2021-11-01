– Выборы – вчера и завтра

– Отец-основатель или рабовладелец

– Падение памятников как политический фактор

– Казус "Отелло"

– Культурная революция в Америке?

– Мечта о третьей партии

Сегодня в новом эпизоде подкаста "Генис: Взгляд из Нью-Йорка" – беседа с историком культуры и музыковедом Соломоном Волковым о том, как ведутся битвы на фронтах культурной войны в США.

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Александр Генис: Целый год остался до промежуточных выборов в США 2022 года, которые могут радикально изменить соотношение сил в Конгрессе и Сенате. Но борьба между двумя партиями уже в разгаре. Собственно, выборы как будто никогда и не кончались. Во всяком случае с точки проигравшего их Дональда Трампа и его сторонников, которые по-прежнему не признают легитимность нынешнего президента. Поскольку Трамп остается самым популярным политиком Республиканской партии, ей приходится считаться с его так называемой "большой ложью" об украденных выборах. Проблема в том, что бывший президент требует от партии сосредоточиться на этом мифе, вместо того чтобы вести обычную политическую борьбу, критикуя нынешнюю администрацию в Вашингтоне. Не инфляция, не трагический финал афганской войны, не эмиграционный кризис, не дефицит рабочей силы волнуют "трампистов", а только опасный, как это показала попытка путча 6 января, для демократии тезис о несостоятельности президентских выборов 2020 года. В преддверии выборов 2022 года, к которым Трамп вообще не имеет отношения, эта ситуация крайне беспокоит республиканских лидеров, тем более что Трамп пригрозил им, что, если его не вернут в Белый дом, его сторонники вообще не пойдут на выборы.

Понятно, что в демократическом лагере за всем этим следят с тревогой, ибо растут шансы на то, что Трамп будет вновь баллотироваться в президенты на выборах в 2024-м. Важно заметить, что все это вертится вокруг одного Трампа, а не политической платформы республиканцев.

У демократов, однако, свои проблемы, и не только с экономикой и политикой, но и с идеологией. Радикальное крыло партии ведет агрессивную кампанию на культурном фронте, которая отталкивает от них центристов и независимых избирателей, от которых в конечном счете зависит исход любых выборов.

Одним из примеров такой взрывоопасной кампании – вынос памятника Томасу Джефферсону из зала заседания горсовета Нью-Йорка. Очередная жертва в борьбе с памятниками, он пострадал за то, что был рабовладельцем. В истории Джефферсон, однако, остался не из-за этого, а потому что стал отцом-основателем американской республики и одним из главных авторов ее центрального документа – Декларации независимости.

В связи с происшедшим колумнист либеральной НЙТаймс Брет Стивенс написал, что боится, как бы за Джефферсоном не последовал бы другой рабовладелец – Джордж Вашингтон, и тогда Америке придется переименовывать свою столицу.

Сегодня мы с Соломоном Волковым обсудим новое обострение в культурных войнах Америки на фоне последних громких и противоречивых событий.

Соломон, как, на ваш взгляд старожила, американцы относятся к событиям, вроде "падения" памятника Джефферсона, которое вызвало много шума в последнее время?

Соломон Волков: Я живу в либеральной части очень либерального города Нью-Йорка, поэтому мои знакомые американцы в основном вполне либеральны по своим воззрениям. Они ко всему этому относятся с некоторой иронией: они посмеиваются, но плывут по течению. Как пример я могу привести одного моего очень давнего приятеля, известного писателя о музыке, я не буду называть его имени, и вы поймете почему. Он в числе прочего специалист по Дворжаку, чешскому композитору, который, как известно, часто работал на американском материале.

Александр Генис: И жил в Нью-Йорке.

Соломон Волков: Поэтому Дворжака можно причислить к числу отцов-основателей американской музыки, как это ни парадоксально.

Александр Генис: Конечно. Особенно его Девятая симфония, которая так и называется "Из Нового света".

Соломон Волков: Конечно, она самая популярная, может быть, американская симфония. Так вот, мой приятель специалист по Дворжаку, всю жизнь им занимался и всегда указывал на эти афроамериканские корни в музыке Дворжака. Одновременно он является художественным руководителем музыкального ансамбля, который зависит от правительственных грантов. У него объявлена программа на новый сезон, и она вся посвящена афроамериканской музыке, и конечно же, там фигурирует Дворжак. Таким образом он совместил свой давний интерес с тем, что требуется для того, чтобы получить грант или от государства, или же от какого-то влиятельного фонда.

Другой пример – возобновление очень популярного мюзикла "Гамильтон" на Бродвее. Гамильтон был одним из отцов-основателей Соединенных Штатов, очень бурная у него была биография. В 1804 году он был убит на дуэли, ему было тогда всего 47 лет. Сегодня, может быть, он больше всего известен тем, что его изображение красуется на 10-долларовой банкноте. Этот мюзикл, поставленный на Бродвее впервые в 2015 году, был настоящей сенсацией, собрал множество премий.

Александр Генис: Простите, я вас перебью, чтобы предложить нашим слушателям познакомиться с этим мюзиклом поближе. Несколько лет назад Владимир Абаринов в рамках нашей передачи подготовил стихотворный пересказ этого мюзикла.

Соломон Волков: Там множество было инноваций уже тогда, в 2015 году, отцов-основателей, в том числе и Джефферсона, о котором вы говорили, играли афроамериканцы – это было революционное событие. Еще там, конечно, революционно то, что наряду с традиционными бродвейскими мелодиями, как мы их понимаем, там широко использован рэп. Все это придавало этому спектаклю сенсационный интерес. Смешная деталь: там продают пиво в антрактах на "Гамильтоне" за 25 долларов, а пустая банка из-под этого пива продается на eBay уже за 50 долларов, то есть как сувенир она ценится еще больше. Вообще вокруг этого мюзикла грандиозная была и вполне заслуженная шумиха. Сейчас его возобновили, и там уже присутствуют переделки. Например, режиссер мюзикла сказал, что "нужно показать с большей отчетливостью постыдную дистанцию между тем, что Джефферсон писал о свободе, и его жизнью как рабовладельца". У него, как известно, было 600 душ рабов, с одной из них, Салли Хемингс, у него были романтические отношения, дети от нее. Так вот, Салли Хемингс, исполнительница этой роли в этом мюзикле, в новой редакции ей позволительно показать, что она недовольна Гамильтоном, она к нему поворачивается спиной, она больше не изображает его преданную слугу. Еще одна такая примечательна деталь: слуги Джефферсона афроамериканские в прежней постановке носили белые перчатки, сейчас эти белые перчатки устранены. Потому что белые перчатки – символ приниженности, слуги носят белые перчатки. Сейчас джефферсонское окружение афроамериканское гордо стоит без белых перчаток и уже не изображают слуг, даже с неодобрением к нему относятся. Вот такие примечательные детали.

Александр Генис: Вы говорите о том, что мы живем в либеральном городе, где все эти перемены встречаются на ура. Но это не совсем так хотя бы потому, что самая либеральная газета "Нью-Йорк таймс" относится ко всему этому достаточно скептически. Они печатают постоянно письма, где осуждают вынос памятника Джефферсону. Мне кажется, что на Джефферсоне произошел этакий "облом". Потому что он не просто отец-основатель, он человек, который придумал демократию во всем мире. Западная демократия исповедует его идеалы. Я прочитал одно письмо в газете, его написала Рита Тобин, которая утверждает, что мы любим Джефферсона не потому, что он был рабовладельцем, а вопреки этому. И нам гораздо важнее то, что он сделал для всемирной демократии, не говоря уже про Америку. Мне кажется, что это очень правильный подход, вопрос заключается в том, за что ему поставили памятник, уж точно не за то, что он владел рабами.

В связи с этим я думаю о том, как это связано с нынешней политической ситуацией. Получается, что две партии разговаривают мимо друг друга. Одна партия, Республиканская, говорит о том, что Трамп выиграл выборы и, таким образом, идет спор о выборах, но не о тех, которые будут в 2024 году, а о тех, которые были в 2020 году, итоги которых уже изменить нельзя. То есть это бессмысленный спор. С другой стороны, демократы… не то чтобы они поддерживали, но они точно не сопротивляются всем этим извивам политической корректности, которая изрядно раздражает Америку.

И есть еще одна партия, которая представлена в Америке шире всего, – партия родителей. Сейчас очень влиятельные школьные советы борются с тем, что в школах часто и много говорят о расизме так, как не нравится родителям. Например, белым детям говорят, что они привилегированные уже от рождения, поэтому они должны чувствовать себя виноватыми. Многие родители возмущены этим. Партия родителей не имеет никакого отношения ни к демократам, ни к республиканцам, она имеет отношение к детям.

И еще, я все время думаю, станет ли жизнь хуже или лучше от того, что памятник Джефферсону переедет в музей? Как только я дохожу до этого места в своих рассуждениях, я вспоминаю о том, как меня радовало, когда снесли памятник Дзержинскому в Москве. То есть когда снимают памятники американским героям, меня это возмущает, но когда исчезали памятники Ленину в Украине или памятник Дзержинскому был свержен, то меня это чрезвычайно радует. Как быть с таким противоречием?

Соломон Волков: В свое время я написал колонку для "Нью-Йорк таймс" в разделе "Мнения", это было в 2003 году, в апреле, когда американцы стащили с постамента статую Хусейна в центре Багдада. Помните такое?

Александр Генис: Да, конечно, фотография обошла весь мир.

Соломон Волков: Я тогда сравнил это с низвержением памятника Дзержинскому в августе 1991 года. Разница была очень забавная. Памятник Хусейну стащили, он сразу развалился, от него там только сапоги остались, а к памятнику Дзержинскому подвезли пять кранов, с большими усилиями его сняли, и он прекрасно сохранился и остался в целости, сохранности и стоит до сих пор в парке, где ему, вероятно, и место. Но я тогда написал в этой статье про то, что мы еще посмотрим, как люди, свергавшие памятники, отреагируют через какое-то количество лет. Не будут ли они в числе тех, кто будет требовать возвращения, что, между прочим, и произошло. На сегодняшний момент есть целое движение (отдельный вопрос, насколько оно популярно) за то, чтобы памятник Дзержинскому возвратить на эту площадь.

Мне кажется, что тут проблема заключается в том, что надо научиться как-то жить с историей своей страны, будь то Россия или Америка. Это задача каждого данного поколения, а может быть, даже и нескольких поколений.

Александр Генис: Звучит все это справедливо, но я каждый раз думаю о том, можно ли поставить памятник Гитлеру или Герингу в Германии? Ведь это тоже часть их истории.

Вытащить памятник с Лубянки оказалось куда проще, чем выковырять его не только из советской истории, но и из нынешнего российского настоящего, вот в чем трагедия.

Мне кажется, что этим спорам очень хорошо в свое время подвел итог Владимир Войнович. Когда ему сказали: разве не вандализм – уничтожать памятники Ленину? А он сказал: "Вандализм был их ставить, а не уничтожать".

(Музыка)

Александр Генис: Давайте теперь от политики вернемся к нашим баранам и перейдем к культуре. Тут ведь тоже происходят бои в идеологических войнах, в том числе и на академическом и музыкальном фронтах. Недавно тут произошло не такое шумное, как падение памятника Джефферсону, но многозначительное сражение вокруг оперы Верди "Отелло". Соломон, познакомьте наших слушателей с этой контроверзой.

Соломон Волков: Во-первых, я хочу возразить и сказать, что сражение вокруг "Отелло" получилось достаточно шумным. Известия о нем обошло все популярные телевизионные шоу в Америке, да и международный резонанс получило. Я знаю, что и в России писали об этом событии. Причем это сражение развернулось не столько даже вокруг оперы Верди, сколько трагедии Шекспира.

Дело разворачивалось так: в Мичиганском университете, одном из самых престижных в области изучения музыки, уважаемый профессор решил показать студентам, как можно адаптировать классический текст для оперы. Сделать это он решил на примере превращения шекспировского "Отелло" в оперу Верди. (Замечу в скобках, что опера эта принадлежит к числу моих самых любимых, наряду с "Кармен" Бизе. Идеал оперы для меня во многом – это вердиевский "Отелло".) Так вот этот профессор показал в классе студентам фильм "Отелло" по Шекспиру 1965 года с великим английским актером Лоуренсом Оливье в заглавной роли. Но реакция студентов на этот показ профессора просто ошеломила. Они возмутились тем, что Оливье был густо загримирован в черный цвет. Это называется "blackface". Этот термин обозначает густое гримирование белых артистов, да и обычных людей под черный цвет кожи. Огромное количество политических скандалов в последнее время вокруг этого "блакфейс", когда на студенческих фотографиях у нынешних политических деятелей вдруг замечали, что они в юности так гримировали свое лицо.

Александр Генис: Это связано еще и с тем, что сейчас хэллоуинские времена, во время хэллоуинских парадов часто белые мазались под черных. Это была такая невинная забава до тех пор, пока она не стала казаться расистской. В связи с этим как раз и произошел нынешний скандал.

Соломон Волков: Да, конечно. Студенты настолько возмутились этим фактом. Кстати, должен сказать, что в свое время этот фильм с Оливье был признан шедевром, считалось, что это лучшая интерпретация "Отелло" в исполнении великого артиста.

Все исполнители были номинированы на премию "Оскар". Сейчас если этот фильм пересмотреть, то все-таки меня не оставляет мысль, что Оливье был в первую очередь театральным артистом, а не киноактером. Это заметно: все преувеличено, жестикуляция, даже сам этот грим действительно преувеличен. Конечно, устраивать из этого тот скандал, который разразился в Мичиганском университете, не стоило. Но студенты прямо во время просмотра этого фильма стали посылать имейлы руководству университета о том, как они этим фильмом "невероятно оскорблены".

Александр Генис: Грим, который нанес Лоуренс Оливье, был подчеркнуто афроамериканским, он сделал себе толстые губы, даже язык покрасил ярко-красным цветом. Это все, конечно, кажется мелочью, но это далеко не мелочь для профессора, с которым нам нужно познакомиться поближе, потому что это крайне любопытная личность.

Соломон Волков: Профессор несколько раз извинялся перед студентами и руководством университета, сказал, что он займется самокритикой. Но в итоге ему пришлось отказаться от того, чтобы этот класс вести, и заняться самоперевоспитанием в стиле печально известной китайской культурной революции 1966–76 годов.

Парадокс заключается в том, что сам этот профессор – китаец. Пережил он и культурную революцию в Китае. У его родителей конфисковали рояль, юношу послали перевоспитываться куда-то поближе к Тибету, чтобы там его поучали и наставляли на правильный путь местные крестьяне. Он в итоге из Китая уехал, это произошло в 1982 году, поселился в Нью-Йорке, где получил в Колумбийском университете докторат, начал там свою карьеру преподавателя.

У меня произошла история с этим Брайт Шенгом, так его зовут, это американизированное китайское имя. Где-то в середине 80-х годов нас с ним пригласили на популярное радиошоу, чтобы обсудить тему "диссидентство в музыке". И вот там, к моему величайшему удивлению, а я уже был знаком с его биографией, профессор Брайт Шенг доказывал, что диссидентства в музыке никакого не существует. При этом у него уже было сочинение, посвященное культурной революции в Китае, под названием "Рваные раны". Заглавие достаточно ясное, и сочинение довольно болезненное. Тем не менее, он пытался меня убедить, что это невозможно. Речь шла об опусах Шостаковича – диссидентские они или нет. Я сказал ему, что в стране, где все блондины, брюнет – это диссидент. Поэтому музыка Шостаковича, независимо от его желания наполнить тот или иной опус "диссидентским" содержанием, она уже тем, что у неё "лица необщее выражение", если вспомнить Баратынского, становится диссидентской.

Александр Генис: Брайт Шенг очень известный композитор, он получил премию МакАртура, "премию гениев", это та самая награда, которая когда-то досталась и Бродскому. Сейчас студенты, которые напали на него, требуют отобрать премию МакАртура, потому что оскорбление, которое он нанес им, невыносимо.

В ответ он написал любопытное покаянное письмо, в котором намекнул, я бы сказал, ядовито, хотя и не напрямую, на то, что все это НЕ напоминает "культурную революцию" в Китае. На самом деле, думаю, он хотел сказать, что все это отчасти напоминает культурную революцию, которую он пережил.

Соломон Волков: По результатам последних опросов ясно, что 60% американцев, которые в этих опросах участвуют, что может не соответствовать истинному количеству в процентном отношении в жизни страны, но это те люди, которые откликнулись на данный опрос, так вот, 60% американцев воздерживаются от того, чтобы открыто высказывать свои воззрения.

Александр Генис: Как по-вашему, какое влияние подобные казусы оказывают на избирателей, кто от этого выигрывает – демократы или республиканцы?

Соломон Волков: Мне кажется, что в данный момент от этого проигрывают скорее демократы. В демократическом лагере по этому поводу раздаются голоса о том, что, может быть, со всей этой радикальной политической корректностью и резкой сменой дозволенного или недозволенного в общественном дискурсе надо что-то делать, как-то надо это модерировать, успокаивать крайне левое крыло Демократической партии, которое именно по культурным вопросам в последнее время задает тон.

Александр Генис: В связи с этим в России прошел семинар по сравнению цензуры в России и в Америке. Меня вообще поразила постановка вопроса. Какая цензура может быть в Америке? Но на самом деле речь идет о том, что в России цензура государственная, в России цензура – это цензура власти, которая пользуется всеми своими инструментами, от тюрьмы до штрафов, до "иностранных агентов" и так далее, а в Америке это цензура общественная, что тоже крайне неприятно, но это, конечно, не то же самое, что государственная цензура. На всякий случай напомню, что свободу слова в Америке никто не отменял. Вопрос в другом: как разрядить эту бешеную активность противников в нынешней политической борьбе? Что бы вы предложили, как старый избиратель?

Соломон Волков: Создание новой коалиции избирателей, которая избавилась бы от крайних взглядов и в Демократической, и в Республиканской партиях, но это отдельная большая тема, я думаю, мы еще с вами сможем об этом поговорить.

Александр Генис: Да, я думаю, что никуда эта тема не денется, потому что этот сюжет чрезвычайно популярен среди так называемых независимых, от которых, в общем-то, зависит исход выборов (каламбур: от независимых зависит все). Для людей, которые хотят спокойной политической жизни, чрезвычайно важно избавиться, с одной стороны, от трампистского лагеря, а с другой стороны, от радикалов в Демократической партии. Я бы за такую партию голосовал прямо завтра.

Соломон Волков: Совершенно с вами согласен. А мы в заключение нашей передачи прослушаем фрагмент из сочинения профессора Брайта Шенга, к которому я лично отношусь с большой симпатией и весьма сожалею, что ему пришлось оказаться в очень незавидной позиции. Сочинение называется "Семь мелодий, услышанных в Китае". Тут, кстати, тоже есть отсыл к опыту Брайта Шенга в связи с культурной революцией. Его тогда послали в провинцию, где заставили изучать местный фольклор. Впоследствии ему это пригодилось, вот такой парадокс. По-моему, сочинение вышло очень симпатичным. Итак, Брайт Шенг, "Семь мелодий, услышанных в Китае" для виолончели соло.

(Музыка)

Вы слушали подкаст Александра Гениса "Взгляд из Нью-Йорка". В этом эпизоде мы с Соломоном Волковым Сегодня с музыковедом, и культурологом Соломоном Волковым беседовали о культурных войнах в США и их политических последствиях.

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Александр Генис

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