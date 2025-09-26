"Легенда девяностых". Соцсети – об интервью Шалвы Чигиринского

Юрий Дудь взял интервью у Шалвы Чигиринского, бизнесмена, одного из главных московских девелоперов эпохи Юрия Лужкова. Чигиринский в разговоре признал, что близость к московскому мэру и его семье помогала в бизнесе, рассказал про Путина и Кабаеву, Мобуту и Примакова, про то, как велись дела в 1990-е.

Многие восприняли интервью Чигиринского как честную исповедь о 1990-х.

Наталия Геворкян:

Во-первых, это интересно. Во-вторых, он не врет, хитрит, но не врет (поинтересовалась у знающих людей), в-третьих, говорит об ответственности, что слышишь не часто. И наконец, не знаю, осознает ли молодое поколение, что уровень коррупции, при котором оно растет или выросло, несоизмеримо, в разы выше того, что оно знает или полагает, что знает, о 90-х.

Вадим Алексеев:

Говорит десять процентов того, что знает

В лужковское время думалось, что Шалва Чигиринский – кто-то вроде Дато Ташкентского или Гиви Сухумского, в ютубе увидел интеллигента с внешностью Аль Пачино, не зря двадцать лет спекулировал "досками". Искренне говорит, что видел, пусть десять процентов того, что знает –" в такое время мы жили и благодаря коррупции выжили". Интересно про выбор бесцветного Вовы, обиду Лужка на Примуса, власть Елены Батуриной в Москве и над мужем (его самого она сдала "ротенбергам").

Александр Кабацкий:

Шалва Чигиринский. Легенда 90-х. Любопытно было его увидеть сейчас, спустя столько лет. Мне показалось, что в этом большом интервью Дудю он был достаточно откровенен. "Вы хотите, чтобы Россия (сразу изменилась) после геноцида? Смели сословия просто с лица Земли. Генофонд уничтожили собственный. Православие уничтожили. В России должен был идти эволюционный процесс перехода из одной общественно-экономической формации в другую. При этом нужно было заниматься селекцией населения, регенерацией ткани нации". Это Чигиринский на настойчивые попытки Дудя призвать его к ответу и покаяться. Ну, то есть, не мы такие, жизнь такая.

Блогеры ожидали, что в интервью будет обсуждаться мера ответственности героев 90-х за то, в какую точку Россия пришла сейчас. Эта тема, действительно, поднималась, но многим показалось, что удовлетворительного ответа Чигиринский так и не дал.

Дмитрий Гололобов:

Юра Дудь снова отличился – выкатил трёхчасовое интервью с героем девяностых Шалвой Чигиринским. Тот, не краснея, вполне честно рассказал, как всё тогда было.

Полковник Дудь, остановитесь! Ну оставьте же несчастным людям хоть крошку их святого мифа о "святых 90-х".

Фантики, конечно, наклеены грамотно: парочка полунамёков про Кабаеву, обязательные выпады против Верховного Суверена. Но начинка всё равно одна: полный и честный портрет эпохи.

Просрали – потому что жили именно так, как жили

Самое трогательное – Чигиринский объясняет, что решился на интервью из-за вопроса молодёжи: "А как же так вышло, что вы, славные герои 90-х, всё просрали?"

И бедолага, похоже, до конца не понимает, что его воспоминания о "славных бизнес-успехах" сами по себе и есть окончательный ответ.

Просрали – потому что жили именно так, как жили.

Константин Карманов:

С большим интересом отсмотрел трёхчасовое интервью Шалвы Чигиринского Юрику-иноагенту.

Чувства и эмоции у меня смешанные, противоречивые. Чигиринский мощный старик, спору нет. Однако, временами немного раздражала его чрезмерная осторожность. Ну, мне кажется, можно было бы ему уже и меньше бояться. Ну мог бы например прямо сказать, что Лужков его слил потому, что вынужден был часть своих людей отдать на заклание, чтобы их сладеньким мясом накормить бойцов из пришедшей "питерской" команды, а не валить блядство Папы на влияние Лены Батуриной.

И конечно главную заявленную тему "О вине нашего поколения за то, что сделалось с Родиной" они завалили. Вот это вот – "Ну я не знаю!!!" выглядит честно, но ничего не проясняет. Не раскрывает это различия между понятиями "ГРЕХ" и "ВИНА". Мне даже удивительно, почему никто не может артикулировать такую простую мысль – "Да, мы очень грешны, но мы не виноваты!" Мы жили и работали в тех условиях и по тем правилам, которые были на тот момент. Если бы мы шли условиям и правилам наперекор, то наши дети ходили бы полуголодными и в рванье, а нас бы ждала нищая старость, конечно если бы мы вообще дожили до старости.

В этом интервью есть правда жизни, хотя и не вся

Я вовсе не горжусь моими грехами, но юродствующим соплякам напялившим белые пальто, имею право ответить словами Христа – "Кто из вас без греха пусть первым бросит в неё камень".

Одним словом – всем рекомендую!

В этом интервью есть правда жизни, хотя и не вся. И в нём точно нет надоевшей пропаганды.

Денис Соколов:

Дудь качественно дожимает собеседника, заставляя его давать ясные ответы. Хорошо подготовился, задает точные вопросы по делу и выясняет подробности, которые знает только собеседник, вплоть до стоимости эксплуатации приморских вилл и особенностей финансирования девелоперских проектов. Чигиринскому респект за готовность к откровенности - такого рода открытости от бизнесмена подобного масштаба я не слышал. Откровенность помноженная на отличную память и острое мышление - необычайно познавательно. Не очень интересна эмоциональная рефлексия о том "как мы все просрали", но этому посвящено не так много времени. И вообще, собеседник не пытается оправдаться, предстать эталоном порядочности, а, скорее, беспристрастно объясняет мотивы своих поступков и мыслей. Местами убедительно, местами - не очень. Если же вам экономика и девелопмент не интересны, то не рекомендую тратить 3 часа: несмотря на хайповый заголовок ничего горячего в интервью нет.

Многие призывают не поддаваться обаянию героя интервью.

Алиса Зюс:

В интервью с Дудем он предстал бандитом с идеями. Который убеждает себя в том, что он - первое поколение Ротшильдов. Что дальше все могло бы пойти по американскому пути, но что-то пошло не так. Что Батурина ответственна за финальный крах, а не то что он лично, вот своими ручками, выстраивал именно эту систему.

Но респект тут за попытку объясниться и честно признать, что он лично все просрал, хоть и не понял когда. Хорошо же сидели.

Зинаида Пронченко:

Не надо осуждать Путина, просто на себя посмотрите хоть раз

Дудь взял интервью у Шалвы Чигиринского и это дикий прикол. Есть такой тип сильных мира сего, у которых люди еще посильнее отжали большую часть бизнеса и вот теперь эти хэзбины сидят в Монако и мечтают опять почувствовать себя кем-то кроме пенсионеров с сомнительной кредитной историей. Для данной цели идеально подходит критика Владимира Путина ("я все знал раньше всех" читай, когда почти все и отобрали). Предметно Чигиринский долго устраивается на постаменте, примеряя венчик из белых роз, поднимая тост за нашу и вашу свободу. Но груз нажитого неумолимо тянет вниз. Ресин? Взятки? Лужков? Коррупция? Да ладно вам, Юрий. Мы просто дружили и дарили друг другу часы за 2 миллиона долларов, а могли бы и полоснуть. И чем дальше вглубь нулевых, тем толще небылицы. Уже и Мобуту - не людоед, а "обычный диктатор". И Абрамович злодей, ничем не лучше первого лица. И ты такой - Шалва, как вас по батюшке, не надо осуждать Путина, просто на себя посмотрите хоть раз. Возьмите вот зеркальце у жены, которая на 32 года младше и полюбуйтесь. Кесарево оставьте кесарю, а революцию - менее хитрожопым покойникам. Amen.

Николай Артеменко:

Очередная крутая работа Дудя. Мысль, которая приходит после интервью с Чигиринским: то, как он рассказывает про 90-е, постоянно педалируя аргумент "ну времена были такие, что ты хочешь, Юра", - это, я уверен на 100%, ровно то, как будут оправдываться нынешние системные чиновники, продажные журналисты и прочие отбросы общества, когда их спустя годы спросят: "как же так вы поддержали войну?"

И если аргумент "время было такое" у Чигиринского ещё можно понять - всё-таки невозможно из социализма сразу перепрыгнуть в развитой капитализм, чтобы всё было по закону и с демократическими процедурами, – то в контексте войны и нынешних реалий эта отговорка уже не прокатит. Но уверен: оправдываться будут именно так.