"Кому и зачем все это нужно на могилах?" "Маски-шоу" в День памяти жертв Большого террора в Сандармохе

Националисты из "Русской общины " и другие провокаторы попытались сорвать чтение имен людей, расстрелянных в 1937-1938 годах в Карелии. Акция проходила 5 августа, в Международный день памяти жертв Большого террора на мемориальном кладбище Сандармох неподалеку от карельского Медвежьегорска, где захоронены более шести тысяч человек.

Текст: проект "Окно"

"Были в черных одеждах с лицами в балаклавах"

О провокациях в День памяти жертв Большого террора, которая проводится ежегодно, сообщил зампредседателя московского "Яблока" Кирилл Гончаров: "Уже много лет приезжаем в Карелию на место массовых расстрелов – мемориальное кладбище Сандармох. Здесь закончили свою жизнь жертвы сталинских репрессий. Разных национальностей, вероисповеданий, профессий. Приехали и сегодня. Не обошлось без провокаторов, люди в масках с шевронами "Русская община", рациями, черными кепками, пытались сорвать чтение имен, и это вдвойне оскорбительно по отношению к памяти убитых".

Лесное урочище Сандармох в Карелии – место массовых расстрелов времен Большого террора (1937-1938). Министерство культуры РФ и Российское военно-историческое общество пытались доказать, что в Сандармохе похоронены красноармейцы, содержавшиеся в финском лагере для военнопленных. Общество "Мемориал" считает подобные заявления попыткой скрыть масштабы государственного террора 30-х годов.



Захоронения расстрелянных в урочище Сандармох в Карелии были обнаружены в 1997 году сотрудниками "Мемориала", ликвидированного российскими властями в 2021 году, и историком Юрием Дмитриевым. Согласно архивным документам, с августа 1937 года по декабрь 1938-го, там расстреляли и захоронили свыше 9500 человек, в том числе самый большой расстрельный этап, так называемый "первый Соловецкий этап" (1111 заключенных).

5 августа 2025 года представители "Русской общины", "Молодой гвардии" и казаков прибыли в Сандармох раньше тех, кто собирался почтить память репрессированных, и попытались сорвать их акцию. По словам очевидцев, когда началось возложение цветов, они обливали участников мемориальной акции водой, громко пели, развешивали на деревьях таблички с именами погибших иностранцев, воевавших против России на стороне ВСУ.

Карельский депутат от "Яблока" Эмилия Слабунова, участвовавшая в акции памяти в Сандармохе, говорит, что представители "Русской общины" были все в черном, с закрытыми лицами и шевронами своей организации. По ее словам, они, "молодогвардейцы" и казаки всячески мешали читать имена репрессированных, возлагать цветы, задавали издевательские вопросы. Сорвать мероприятие им все же не удалось, хотя они в значительной степени его скомкали.

– Они все время подскакивали к нам: "А чьи это имена вы тут читаете, кого это вы тут называете, здесь захоронены жертвы финской оккупации. Они не репрессированные, не переписывайте историю. Вы все продажные, вы предатели". Они и своим видом устрашали, полностью были в черных одеждах с лицами в балаклавах, только щёлочки для глаз оставлены, не установить личность. Обступали людей, ходили, стояли в воинственных позах, создавали угрожающую атмосферу. Их было много, еще и казаки в камуфляже, но в основном "Русская община". Затем они начали петь "Катюшу", – рассказывает Слабунова.

В своем выступлении на акции памяти депутат отреагировала на выходки провокаторов, заметив, что люди, называющие себя "Русской общиной", не знают народных традиций – на местах захоронений, на кладбищах не принято распевать песни. "Для всех тех, кто не знает историю этого места и для всех чернорубашечников" Слабунова пояснила, что эта территория, объект культурного наследия регионального значения, находится под охраной государства, а предмет его охраны – захоронения жертв политических репрессий 1937-1938 годов – установлен государством и записан в государственном реестре объектов культурного наследия.

"Русская Община" – неонацистская парамилитаристская организация, которую в 2020 году создали бывший координатор движения против абортов "За жизнь" Евгений Чесноков, ведущий телеканала "Спас" Андрей Афанасьев и бывший вице-спикер омского горсовета Андрей Ткачев. Известна нападениями на мигрантов, уроженцев Северного Кавказа, Башкортостана, Татарстана, представителей коренных народов России.



"Русская Община" поддерживает войну в Украине и сотрудничает с правоохранительными органами. Когда члены "Общины" на кого-то нападают и избивают, полиция чаще всего отказывается расследовать эти инциденты. Но были случаи (например, после нападения на таксистов в Петербурге), когда неонацисты получали хотя бы административные аресты, но тогда за них заступался глава СК Александр Бастрыкин, который считается негласным покровителем "Русской общины".



"Русская община" вместе с полицейскими участвует в облавах на трудовых мигрантов, занимается доносительством на мероприятия, не соответствующие, по ее мнению, "традиционным ценностям", устраивает массовые драки.

Рассказала депутат и об экспедиции Военно-исторического общества (РВИО) 2018-2019 годов, пытавшейся доказать, но так и не доказавшей, что в Сандармохе захоронены не граждане СССР, репрессированные советской властью, а расстрелянные финнами красноармейцы. Уже после этого в 2021 году статус объекта поменялся с памятника на достопримечательное место, но предмет охраны – захоронения жертв репрессий – не изменился.

Во время акции памяти агрессивно вели себя не только провокаторы из "Русской общины", но и корреспонденты провластных СМИ.

– Они подскакивали с разными вопросами, видимо, провокационными, я просто не отвечала, – говорит Слабунова. – Была группка юных людей с шевронами "Молодой гвардии", они просто копировали поведение взрослых. Один из "Русской общины" дважды плеснул водой людям в лицо. Я видела, как из бутылки плеснули в лицо моему коллеге, депутату Петрозаводского горсовета, руководителю фракции "Яблоко" Дмитрию Рыбакову. Полицейских было всего двое, почему-то из ДПС. К одному я подошла, показала фотографию того, кто облил водой Рыбакова и попросила установить его личность. Но лейтенант ДПС сказал, что ничего не видел, и спросил, будем ли мы писать заявление. Конечно, будем!.

По словам Слабуновой, провокаторы выкрикивали националистические лозунги – типа "мы русские, с нами Бог", то же самое было написано у них на флаге.

– Либо они начинали параллельно громко говорить – например, "убирайтесь к тем, кто вам платит", – вспоминает Слабунова.

Она намерена обратиться с запросами во все структуры, которые обязаны были в тот день обеспечить в Сандармохе порядок, но не сделали этого.

"Кости валялись в подвалах Следственного комитета"

Между тем, в июне 2025 года общественники из организации "Заонежье", посетившие Сандармох, обнаружили установленный при входе стенд с надписью: "Мемориальный комплекс Урочище Сандармох. Охраняется государством. Установка и размещение памятных знаков, памятников, мемориалов, надгробий, траурных надписей и фотографий запрещается", а также стелу, посвященную памяти как репрессированных в годы террора, так и расстрелянных финнами красноармейцев.

Историк, руководитель центра "Возвращенные имена" при Российской национальной библиотеке Анталий Разумов называет этот стенд "пугалкой" – чтобы активисты не вздумали ставить, как это было в прошлом году, памятники репрессированным украинцам с табличками, которые не так давно были повалены и выкорчеваны неизвестными.

В России стали уничтожать памятники репрессированным украинцам, полякам, литовцам и представителям других народов, а также финским и польским воинов вскоре после начала войны в Украине.

Эмилия Слабунова уверена, что этот стенд – свидетельство нарушения закона об охране объектов культурного наследия, потому что на нем нет надписи о репрессированных, а значит, искажается мемориальная составляющая, которая является предметом охраны.

Незадолго до Дня памяти в Сандармохе Слабунова разговаривала с прокурором Медвежьегорского района, которому ранее делала запросы по поводу установленных в июне стенда и стелы – она тоже не соответствует предмету охраны, поскольку на ней написано "жертвам репрессий и финской оккупации". Прокурор сказал, что информационный стенд – не только временный, но даже неофициальный, и до конца месяца он будет заменен на постоянный.

– То есть за бюджетные деньги на территории, охраняемой государством, появляются неофициальные стенды и стелы. Проверка показала нарушение закона, поскольку на них нет того, что должно быть указано, прокуратура даже вынесла представление главе муниципального округа Журавлёвой. Но все сроки прошли, а стенд, какой был, такой и остался. А то, что на нем написано, что никакие памятники и знаки устанавливать нельзя – так это потому, что им важно минимизировать любую активность вокруг Сандармоха, связанную с сохранением именно той памяти, которая составляет содержание этого трагического места.

Тем временем, на телеканале "Россия-24" вышел пропагандистский сюжет, подающий как истину в последней инстанции легенду РВИО о том, что в Сандармохе захоронены расстрелянные финнами красноармейцы, и рассказывающий, что 5 августа туда "автобусами свозили представителей стран ЕС и массовку из разномастных активистов". О приехавших говорилось в издевательском тоне, результаты экспедиции РВИО, якобы нашедшей останки расстрелянных красноармейцев, не подвергались сомнению, "представители ЕС и их выкормыши" обвинялись в искажении истории и пренебрежении к трагедии советского народа, подвергшегося "геноциду со стороны финских карателей".

– Где результаты той экспертизы, где сказано, что это сделали финны? – возмущается Эмилия Слабунова. – Они вырыли останки 11 женщин и 10 мужчин, я этими останками много занималась, выясняла и результаты экспертизы, и где они находятся, и только благодаря моим усилиям их, наконец, захоронили, а потом никак не показывали место захоронения. И почему извлекли в Сандармохе, а захоронили на Медвежьегорском кладбище безо всяких опознавательных знаков? А потом была проверка – оказалось, что все были захоронены в одном мешке, в котором эти кости валялись в подвалах Следственного комитета. А по бумагам прошел 21 гроб, так что потом еще и уголовное дело возбудили.

По мнению депутата, если бы "исследователи" РВИО были так уверены, что нашли останки жертв финской оккупации, то и захоронили бы их в Сандармохе, повесив соответствующую табличку.

– А так они поставили безымянный крест и принесли какой-то венок с мусорной свалки. Мы потом уже с "Мемориалом" сами установили табличку, что здесь лежат жертвы репрессий, расстрелянные в 1937-1938 году. Думаю, чтобы перезахоронить их, надо дождаться какого-то другого времени, а пока людей накачивают всем этим дурманом, ничего не получится.

Говоря о Сандармохе, нельзя не вспомнить о тех, кто первым раскрыл его тайны. Урочище Сандармох как место расстрела тысяч людей было открыто через 70 лет после начала Большого террора, летом 1997 года. В экспедиции участвовали Вениамин Иоффе и Ирина Флиге от петербургского "Мемориала", от карельского – историк, исследователь политического террора в России Юрий Дмитриев.

Благодаря чутью и знанию о практике расстреливать не ближе 10 км от дороги, чтобы никто не слышал выстрелов и не видел света костров и фар, Юрий Дмитриев дошел до урочища, где обнаружил ямы правильной формы – это и был расстрельный полигон. Потом он работал в архивах ФСБ и лично определил более пяти тысяч имен расстрелянных, в том числе назвал поименно печально известный Соловецекий этап – 1111 человек, тоже убитых в Сандармохе. Знал Дмитриев и имена палачей.



Юрий Дмитриев находится под стражей с 2016 года. В 2020 году его обвинили в насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери и приговорили к 13 годам лишения свободы, в 2021 увеличили срок до 15 лет. Правозащитники называют этот процесс сфабрикованным в лучших традициях советских спецслужб. Дмитриев признан политзаключённым, в его поддержку развернулась большая общественная кампания. 69-летний историк и по сей день находится в заключении, его неоднократно отправляли в штрафной изолятор, последний раз в июне 2025 года за "плохое выполнение упражнений на утренней зарядке". По данным правозащитников, за последнее время Дмитриев несколько раз обращался к врачу с просьбой освободить его от зарядки, которая становится для него дополнительным мучением при головокружении и слабости, но ему отказали. В колонии его состояние серьезно ухудшилось. Врачи до сих пор не поставили ему диагноз из-за того, что анализы, сделанные в прошлом году, пропали.

"Они разные – …но их всех убили"

Зам председателя московского "Яблока" Кирилл Гончаров, который старается ездить в Сандармох каждый год, говорит, что все в принципе были готовы к провокациям – поскольку понимали, "в какое время приходится проводить подобные мероприятия".

– Прошлым летом у провокаторов была техника, даже дроны, но зато их самих было гораздо меньше, чем в этот раз. Провокаторов этих набирают чуть ли не по объявлению и говорят, что делать – надевать маски и стоять с угрожающим видом. Там действительно есть несколько идеологических лидеров, которые все это на месте организуют, но в целом это совершенно безыдейные ребята, просто выполняют работу за деньги, – рассказывает он.

А среди участников акции памяти, по словам Гончарова, случайных людей не было – все понимали, куда и зачем они пришли, кто лежит под землей, и чьих рук это дело. Приехали в Сандармох и представители иностранных посольств.

– В нынешней обстановке визит любого иностранца воспринимается как недружественный акт, поэтому, наверное, большинство дипломатов не решается туда приезжать из-за неадекватной реакции наших властей, тем не менее, даже в этой ситуации кто-то приехал, и это дорогого стоит. Так называемые журналисты "России-24" сделали классическую агитку, заклеймили либералов и иностранцев, – продолжает Гончаров. Он не понимает, кому и зачем сегодня надо оправдывать репрессии. – Представители той же "Русской общины" в Москве протестовали против восстановления барельефа Сталина на "Таганской", а в Карелии они поощряют сталинский режим – "что же это за эклектика". Мне жалко людей, которых используют, и которые не понимают, что в любой момент тоже могут оказаться жертвами режима, который они защищают сегодня. Мы приходим сюда, чтобы показать государству, что пора уже признать эти преступления советской власти – они были, они никуда не денутся, можно нарядить в маски еще 300-400 человек, но прошлое от этого не изменится. Поэтому приходили, приходим и будем приходить вопреки всему.

Многие участники были в этот день на акции чтобы почтить память своих родных. "В сосновом урочище под Медвежьегорском покоятся и мои земляки – заонежане: крестьяне, мастеровые, школьные учителя, священники – мужчины и женщины. Осиротевшие некогда большие семьи стали таять, как снег на солнце, рушились дома-терема без крепких хозяев и земля, с таким трудом отнятая у северной природы под пашню, превращалась в неугодья. Разоренное во времена репрессий, войн и "перестроек" Заонежье представляет сегодня унылое зрелище. А если бы не случился 37-й год?" – пишет анонимный автор поста в группе "Отражения. Карелия".

По его словам, люди с шевронами "Русской общины" приставали к тем, кто ухаживал за памятниками своих расстрелянных земляков, советовали им "приносить букетики в другие дни". Автор поста предполагает – "может, не случайно на традиционное мероприятие Дня памяти Большого террора в этом году в Сандармох не прибыл ни один высокопоставленный чиновник карельского правительства?"

В одном из комментариев говорится: "Я вообще не понимаю, что происходит в Сандармохе в последнее время. Кому и зачем все это нужно на могилах?.. Там покоятся убитые люди, они разные – … но их всех убили. Совсем немного отмотать времени назад – все было спокойно. Приезжали … и поминали спокойно. Никто никому не мешал и никого не трогал... Кто и зачем устраивает из поминального дня (причем вполне законного) грязное и поганое маски-шоу?"

На этот вопрос дала ответ в своем посте в Фейсбуке фотограф Александра Астахова, тоже участвовавшая в акции памяти. Кроме провокаторов с закрытыми лицам, она заметила профессиональных людей в штатском "с такими циничными ухмылочками и светлыми-светлыми глазами за темными очками, то ли эшники, то ли фсбшники… Они и руководили. Нас, тех, кто приехал раньше всех этих разномастных "патриотов", почти не стеснялись, переговаривались по рациям, и мы наблюдали, как эти служивые люди справляются с возложенной на них задачей, организацией провокаций под перелогом противодействия провокациям".

Есть у Астаховой и своя версия, зачем понадобились эти провокации.

"Российским властям необходимо было смоделировать небольшую гражданскую войну. Изобразить, что вот есть условные западники-правозащитники-либералы, а есть народ. И вот, что будет, если напустить одних на других. На самом же деле, народ тут, конечно, по большей части, ни при чем, это были малочисленные радикальные представители, но в эфире государственных телеканалов реальному народу эту миленькую провокацию продемонстрируют, чтобы народ тихенько сидел и не высовывался, оставался бы ни при чем и дальше…"

Вспомнила Астахова и Юрия Дмитриева, который, как считают многие, сидит именно за Сандармох.

"Какая же циничная и, к сожалению, очень симптоматичная подлость, что всё это происходит в месте массового расстрела Сандормох, что человека, который раскопал в прямом и переносном смысле это место, посадили по беспредельной жуткой статье, что в нашей стране тысячами убивают своих и чужих, и даже уже на костях убитых продолжают вытанцовывать свои бесовские пляски".