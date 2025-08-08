Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Регионы

"Кому и зачем все это нужно на могилах?" "Маски-шоу" в День памяти жертв Большого террора в Сандармохе

Люди в черном окружили женщину, пришедшую на акцию памяти в Сандармохе
Люди в черном окружили женщину, пришедшую на акцию памяти в Сандармохе

Националисты из "Русской общины " и другие провокаторы попытались сорвать чтение имен людей, расстрелянных в 1937-1938 годах в Карелии. Акция проходила 5 августа, в Международный день памяти жертв Большого террора на мемориальном кладбище Сандармох неподалеку от карельского Медвежьегорска, где захоронены более шести тысяч человек.

Текст: проект "Окно"

"Казаки" и члены "Русской общины" в Сандармохе
"Казаки" и члены "Русской общины" в Сандармохе

"Были в черных одеждах с лицами в балаклавах"

О провокациях в День памяти жертв Большого террора, которая проводится ежегодно, сообщил зампредседателя московского "Яблока" Кирилл Гончаров: "Уже много лет приезжаем в Карелию на место массовых расстрелов – мемориальное кладбище Сандармох. Здесь закончили свою жизнь жертвы сталинских репрессий. Разных национальностей, вероисповеданий, профессий. Приехали и сегодня. Не обошлось без провокаторов, люди в масках с шевронами "Русская община", рациями, черными кепками, пытались сорвать чтение имен, и это вдвойне оскорбительно по отношению к памяти убитых".

Место захоронений расстрелянных в годы Большого террора в Сандармохе
Место захоронений расстрелянных в годы Большого террора в Сандармохе

Лесное урочище Сандармох в Карелии – место массовых расстрелов времен Большого террора (1937-1938). Министерство культуры РФ и Российское военно-историческое общество пытались доказать, что в Сандармохе похоронены красноармейцы, содержавшиеся в финском лагере для военнопленных. Общество "Мемориал" считает подобные заявления попыткой скрыть масштабы государственного террора 30-х годов.

Захоронения расстрелянных в урочище Сандармох в Карелии были обнаружены в 1997 году сотрудниками "Мемориала", ликвидированного российскими властями в 2021 году, и историком Юрием Дмитриевым. Согласно архивным документам, с августа 1937 года по декабрь 1938-го, там расстреляли и захоронили свыше 9500 человек, в том числе самый большой расстрельный этап, так называемый "первый Соловецкий этап" (1111 заключенных).

5 августа 2025 года представители "Русской общины", "Молодой гвардии" и казаков прибыли в Сандармох раньше тех, кто собирался почтить память репрессированных, и попытались сорвать их акцию. По словам очевидцев, когда началось возложение цветов, они обливали участников мемориальной акции водой, громко пели, развешивали на деревьях таблички с именами погибших иностранцев, воевавших против России на стороне ВСУ.

Члены "Русской общины" ждут участников акции памяти
Члены "Русской общины" ждут участников акции памяти

Карельский депутат от "Яблока" Эмилия Слабунова, участвовавшая в акции памяти в Сандармохе, говорит, что представители "Русской общины" были все в черном, с закрытыми лицами и шевронами своей организации. По ее словам, они, "молодогвардейцы" и казаки всячески мешали читать имена репрессированных, возлагать цветы, задавали издевательские вопросы. Сорвать мероприятие им все же не удалось, хотя они в значительной степени его скомкали.

Возложение цветов в память о расстрелянных в годы Большого террора
Возложение цветов в память о расстрелянных в годы Большого террора

– Они все время подскакивали к нам: "А чьи это имена вы тут читаете, кого это вы тут называете, здесь захоронены жертвы финской оккупации. Они не репрессированные, не переписывайте историю. Вы все продажные, вы предатели". Они и своим видом устрашали, полностью были в черных одеждах с лицами в балаклавах, только щёлочки для глаз оставлены, не установить личность. Обступали людей, ходили, стояли в воинственных позах, создавали угрожающую атмосферу. Их было много, еще и казаки в камуфляже, но в основном "Русская община". Затем они начали петь "Катюшу", – рассказывает Слабунова.

"Русская община" в Сандармохе
"Русская община" в Сандармохе

В своем выступлении на акции памяти депутат отреагировала на выходки провокаторов, заметив, что люди, называющие себя "Русской общиной", не знают народных традиций – на местах захоронений, на кладбищах не принято распевать песни. "Для всех тех, кто не знает историю этого места и для всех чернорубашечников" Слабунова пояснила, что эта территория, объект культурного наследия регионального значения, находится под охраной государства, а предмет его охраны – захоронения жертв политических репрессий 1937-1938 годов – установлен государством и записан в государственном реестре объектов культурного наследия.

Эмилия Слабунова выступает на акции памяти репрессированных в Сандармохе
Эмилия Слабунова выступает на акции памяти репрессированных в Сандармохе

"Русская Община" – неонацистская парамилитаристская организация, которую в 2020 году создали бывший координатор движения против абортов "За жизнь" Евгений Чесноков, ведущий телеканала "Спас" Андрей Афанасьев и бывший вице-спикер омского горсовета Андрей Ткачев. Известна нападениями на мигрантов, уроженцев Северного Кавказа, Башкортостана, Татарстана, представителей коренных народов России.

"Русская Община" поддерживает войну в Украине и сотрудничает с правоохранительными органами. Когда члены "Общины" на кого-то нападают и избивают, полиция чаще всего отказывается расследовать эти инциденты. Но были случаи (например, после нападения на таксистов в Петербурге), когда неонацисты получали хотя бы административные аресты, но тогда за них заступался глава СК Александр Бастрыкин, который считается негласным покровителем "Русской общины".

"Русская община" вместе с полицейскими участвует в облавах на трудовых мигрантов, занимается доносительством на мероприятия, не соответствующие, по ее мнению, "традиционным ценностям", устраивает массовые драки.

Акция памяти в сандармохе
Акция памяти в сандармохе

Рассказала депутат и об экспедиции Военно-исторического общества (РВИО) 2018-2019 годов, пытавшейся доказать, но так и не доказавшей, что в Сандармохе захоронены не граждане СССР, репрессированные советской властью, а расстрелянные финнами красноармейцы. Уже после этого в 2021 году статус объекта поменялся с памятника на достопримечательное место, но предмет охраны – захоронения жертв репрессий – не изменился.

Люди ухаживают за памятниками репрессированным
Люди ухаживают за памятниками репрессированным

Во время акции памяти агрессивно вели себя не только провокаторы из "Русской общины", но и корреспонденты провластных СМИ.

– Они подскакивали с разными вопросами, видимо, провокационными, я просто не отвечала, – говорит Слабунова. – Была группка юных людей с шевронами "Молодой гвардии", они просто копировали поведение взрослых. Один из "Русской общины" дважды плеснул водой людям в лицо. Я видела, как из бутылки плеснули в лицо моему коллеге, депутату Петрозаводского горсовета, руководителю фракции "Яблоко" Дмитрию Рыбакову. Полицейских было всего двое, почему-то из ДПС. К одному я подошла, показала фотографию того, кто облил водой Рыбакова и попросила установить его личность. Но лейтенант ДПС сказал, что ничего не видел, и спросил, будем ли мы писать заявление. Конечно, будем!.

Журналисты провластных каналов на акции памяти в Сандармохе
Журналисты провластных каналов на акции памяти в Сандармохе

По словам Слабуновой, провокаторы выкрикивали националистические лозунги – типа "мы русские, с нами Бог", то же самое было написано у них на флаге.

– Либо они начинали параллельно громко говорить – например, "убирайтесь к тем, кто вам платит", – вспоминает Слабунова.

Она намерена обратиться с запросами во все структуры, которые обязаны были в тот день обеспечить в Сандармохе порядок, но не сделали этого.

Стенд при входе на кладбище, который должен быть информационным, но таковым не является
Стенд при входе на кладбище, который должен быть информационным, но таковым не является

"Кости валялись в подвалах Следственного комитета"

Между тем, в июне 2025 года общественники из организации "Заонежье", посетившие Сандармох, обнаружили установленный при входе стенд с надписью: "Мемориальный комплекс Урочище Сандармох. Охраняется государством. Установка и размещение памятных знаков, памятников, мемориалов, надгробий, траурных надписей и фотографий запрещается", а также стелу, посвященную памяти как репрессированных в годы террора, так и расстрелянных финнами красноармейцев.

Историк, руководитель центра "Возвращенные имена" при Российской национальной библиотеке Анталий Разумов называет этот стенд "пугалкой" – чтобы активисты не вздумали ставить, как это было в прошлом году, памятники репрессированным украинцам с табличками, которые не так давно были повалены и выкорчеваны неизвестными.

В России стали уничтожать памятники репрессированным украинцам, полякам, литовцам и представителям других народов, а также финским и польским воинов вскоре после начала войны в Украине.

Анатолий Разумов выступает на акции памяти
Анатолий Разумов выступает на акции памяти

Эмилия Слабунова уверена, что этот стенд – свидетельство нарушения закона об охране объектов культурного наследия, потому что на нем нет надписи о репрессированных, а значит, искажается мемориальная составляющая, которая является предметом охраны.

Цветы в память об убитых в Сандармохе
Цветы в память об убитых в Сандармохе

Незадолго до Дня памяти в Сандармохе Слабунова разговаривала с прокурором Медвежьегорского района, которому ранее делала запросы по поводу установленных в июне стенда и стелы – она тоже не соответствует предмету охраны, поскольку на ней написано "жертвам репрессий и финской оккупации". Прокурор сказал, что информационный стенд – не только временный, но даже неофициальный, и до конца месяца он будет заменен на постоянный.

– То есть за бюджетные деньги на территории, охраняемой государством, появляются неофициальные стенды и стелы. Проверка показала нарушение закона, поскольку на них нет того, что должно быть указано, прокуратура даже вынесла представление главе муниципального округа Журавлёвой. Но все сроки прошли, а стенд, какой был, такой и остался. А то, что на нем написано, что никакие памятники и знаки устанавливать нельзя – так это потому, что им важно минимизировать любую активность вокруг Сандармоха, связанную с сохранением именно той памяти, которая составляет содержание этого трагического места.

Журналисты жду участников акции памяти
Журналисты жду участников акции памяти

Тем временем, на телеканале "Россия-24" вышел пропагандистский сюжет, подающий как истину в последней инстанции легенду РВИО о том, что в Сандармохе захоронены расстрелянные финнами красноармейцы, и рассказывающий, что 5 августа туда "автобусами свозили представителей стран ЕС и массовку из разномастных активистов". О приехавших говорилось в издевательском тоне, результаты экспедиции РВИО, якобы нашедшей останки расстрелянных красноармейцев, не подвергались сомнению, "представители ЕС и их выкормыши" обвинялись в искажении истории и пренебрежении к трагедии советского народа, подвергшегося "геноциду со стороны финских карателей".

– Где результаты той экспертизы, где сказано, что это сделали финны? – возмущается Эмилия Слабунова. – Они вырыли останки 11 женщин и 10 мужчин, я этими останками много занималась, выясняла и результаты экспертизы, и где они находятся, и только благодаря моим усилиям их, наконец, захоронили, а потом никак не показывали место захоронения. И почему извлекли в Сандармохе, а захоронили на Медвежьегорском кладбище безо всяких опознавательных знаков? А потом была проверка – оказалось, что все были захоронены в одном мешке, в котором эти кости валялись в подвалах Следственного комитета. А по бумагам прошел 21 гроб, так что потом еще и уголовное дело возбудили.

"Казаки" в Сандармохе
"Казаки" в Сандармохе

По мнению депутата, если бы "исследователи" РВИО были так уверены, что нашли останки жертв финской оккупации, то и захоронили бы их в Сандармохе, повесив соответствующую табличку.

– А так они поставили безымянный крест и принесли какой-то венок с мусорной свалки. Мы потом уже с "Мемориалом" сами установили табличку, что здесь лежат жертвы репрессий, расстрелянные в 1937-1938 году. Думаю, чтобы перезахоронить их, надо дождаться какого-то другого времени, а пока людей накачивают всем этим дурманом, ничего не получится.

Акция памяти в Сандармохе
Акция памяти в Сандармохе

Говоря о Сандармохе, нельзя не вспомнить о тех, кто первым раскрыл его тайны. Урочище Сандармох как место расстрела тысяч людей было открыто через 70 лет после начала Большого террора, летом 1997 года. В экспедиции участвовали Вениамин Иоффе и Ирина Флиге от петербургского "Мемориала", от карельского – историк, исследователь политического террора в России Юрий Дмитриев.

Юрий Дмитриев
Юрий Дмитриев

Благодаря чутью и знанию о практике расстреливать не ближе 10 км от дороги, чтобы никто не слышал выстрелов и не видел света костров и фар, Юрий Дмитриев дошел до урочища, где обнаружил ямы правильной формы – это и был расстрельный полигон. Потом он работал в архивах ФСБ и лично определил более пяти тысяч имен расстрелянных, в том числе назвал поименно печально известный Соловецекий этап – 1111 человек, тоже убитых в Сандармохе. Знал Дмитриев и имена палачей.

Юрий Дмитриев находится под стражей с 2016 года. В 2020 году его обвинили в насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери и приговорили к 13 годам лишения свободы, в 2021 увеличили срок до 15 лет. Правозащитники называют этот процесс сфабрикованным в лучших традициях советских спецслужб. Дмитриев признан политзаключённым, в его поддержку развернулась большая общественная кампания. 69-летний историк и по сей день находится в заключении, его неоднократно отправляли в штрафной изолятор, последний раз в июне 2025 года за "плохое выполнение упражнений на утренней зарядке". По данным правозащитников, за последнее время Дмитриев несколько раз обращался к врачу с просьбой освободить его от зарядки, которая становится для него дополнительным мучением при головокружении и слабости, но ему отказали. В колонии его состояние серьезно ухудшилось. Врачи до сих пор не поставили ему диагноз из-за того, что анализы, сделанные в прошлом году, пропали.

"Они разные – …но их всех убили"

Зам председателя московского "Яблока" Кирилл Гончаров, который старается ездить в Сандармох каждый год, говорит, что все в принципе были готовы к провокациям – поскольку понимали, "в какое время приходится проводить подобные мероприятия".

– Прошлым летом у провокаторов была техника, даже дроны, но зато их самих было гораздо меньше, чем в этот раз. Провокаторов этих набирают чуть ли не по объявлению и говорят, что делать – надевать маски и стоять с угрожающим видом. Там действительно есть несколько идеологических лидеров, которые все это на месте организуют, но в целом это совершенно безыдейные ребята, просто выполняют работу за деньги, – рассказывает он.

Провокаторы на акции памяти в Сандармохе
Провокаторы на акции памяти в Сандармохе

А среди участников акции памяти, по словам Гончарова, случайных людей не было – все понимали, куда и зачем они пришли, кто лежит под землей, и чьих рук это дело. Приехали в Сандармох и представители иностранных посольств.

Починка упавшего памятника
Починка упавшего памятника

– В нынешней обстановке визит любого иностранца воспринимается как недружественный акт, поэтому, наверное, большинство дипломатов не решается туда приезжать из-за неадекватной реакции наших властей, тем не менее, даже в этой ситуации кто-то приехал, и это дорогого стоит. Так называемые журналисты "России-24" сделали классическую агитку, заклеймили либералов и иностранцев, – продолжает Гончаров. Он не понимает, кому и зачем сегодня надо оправдывать репрессии. – Представители той же "Русской общины" в Москве протестовали против восстановления барельефа Сталина на "Таганской", а в Карелии они поощряют сталинский режим – "что же это за эклектика". Мне жалко людей, которых используют, и которые не понимают, что в любой момент тоже могут оказаться жертвами режима, который они защищают сегодня. Мы приходим сюда, чтобы показать государству, что пора уже признать эти преступления советской власти – они были, они никуда не денутся, можно нарядить в маски еще 300-400 человек, но прошлое от этого не изменится. Поэтому приходили, приходим и будем приходить вопреки всему.

На акции памяти
На акции памяти

Многие участники были в этот день на акции чтобы почтить память своих родных. "В сосновом урочище под Медвежьегорском покоятся и мои земляки – заонежане: крестьяне, мастеровые, школьные учителя, священники – мужчины и женщины. Осиротевшие некогда большие семьи стали таять, как снег на солнце, рушились дома-терема без крепких хозяев и земля, с таким трудом отнятая у северной природы под пашню, превращалась в неугодья. Разоренное во времена репрессий, войн и "перестроек" Заонежье представляет сегодня унылое зрелище. А если бы не случился 37-й год?" – пишет анонимный автор поста в группе "Отражения. Карелия".

Провокатор из "!Русской общины" у памятника репрессированным в Сандармохе
Провокатор из "!Русской общины" у памятника репрессированным в Сандармохе

По его словам, люди с шевронами "Русской общины" приставали к тем, кто ухаживал за памятниками своих расстрелянных земляков, советовали им "приносить букетики в другие дни". Автор поста предполагает – "может, не случайно на традиционное мероприятие Дня памяти Большого террора в этом году в Сандармох не прибыл ни один высокопоставленный чиновник карельского правительства?"

Женщина из Дагестана, которой члены "Русской общины" советовали "приносить цветочки в другие дни"
Женщина из Дагестана, которой члены "Русской общины" советовали "приносить цветочки в другие дни"

В одном из комментариев говорится: "Я вообще не понимаю, что происходит в Сандармохе в последнее время. Кому и зачем все это нужно на могилах?.. Там покоятся убитые люди, они разные – … но их всех убили. Совсем немного отмотать времени назад – все было спокойно. Приезжали … и поминали спокойно. Никто никому не мешал и никого не трогал... Кто и зачем устраивает из поминального дня (причем вполне законного) грязное и поганое маски-шоу?"

На этот вопрос дала ответ в своем посте в Фейсбуке фотограф Александра Астахова, тоже участвовавшая в акции памяти. Кроме провокаторов с закрытыми лицам, она заметила профессиональных людей в штатском "с такими циничными ухмылочками и светлыми-светлыми глазами за темными очками, то ли эшники, то ли фсбшники… Они и руководили. Нас, тех, кто приехал раньше всех этих разномастных "патриотов", почти не стеснялись, переговаривались по рациям, и мы наблюдали, как эти служивые люди справляются с возложенной на них задачей, организацией провокаций под перелогом противодействия провокациям".

Есть у Астаховой и своя версия, зачем понадобились эти провокации.

"Российским властям необходимо было смоделировать небольшую гражданскую войну. Изобразить, что вот есть условные западники-правозащитники-либералы, а есть народ. И вот, что будет, если напустить одних на других. На самом же деле, народ тут, конечно, по большей части, ни при чем, это были малочисленные радикальные представители, но в эфире государственных телеканалов реальному народу эту миленькую провокацию продемонстрируют, чтобы народ тихенько сидел и не высовывался, оставался бы ни при чем и дальше…"

Вспомнила Астахова и Юрия Дмитриева, который, как считают многие, сидит именно за Сандармох.

"Какая же циничная и, к сожалению, очень симптоматичная подлость, что всё это происходит в месте массового расстрела Сандормох, что человека, который раскопал в прямом и переносном смысле это место, посадили по беспредельной жуткой статье, что в нашей стране тысячами убивают своих и чужих, и даже уже на костях убитых продолжают вытанцовывать свои бесовские пляски".

Материалы по теме


Партнеры: the True Story

Рекомендованое

XS
SM
MD
LG