Саундтрек застолья. Артемий Троицкий встречает Новый год

Двести пятьдесят шестой выпуск подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ посвящён праздничной и застольной рок-песне. Новый год регулярно шагает по планете, что бы с ней ни случилось, и трагический для Украины и России 2022-й – не исключение. Рок-критик Артемий Троицкий искренне желает мира, победы справедливости и поражения диктатуры.

Праздничные "застольные" песни издавна были важнейшей частью мировой музыкальной культуры – наряду с плясовыми, военными, обрядовыми. А в некоторых отдельных странах (скажем, в Грузии) они и вовсе становились едва ли не стержнем всей национальной песенной традиции. Сегодня, в самый канун Нового года, я хотел бы в меру сил поддержать застольную рутину и подобрал некоторое количество приличествующих случаю музыкальных номеров. При этом принцип "Музыки на Свободе" я нарушать не буду – все записи новые и соответствуют не только весёлому поводу, но и высоким эстетическим критериям отбора. Приятной новогодней ночи!

Саундтрек застолья начинают Julivert из вечно весёлой Барселоны. Квартет во главе с залихватским певцом и аккордеонистом Жорди Сунэ исполняет, как они сами пишут, "народные песни и музыку таверн", по-русски, то есть, кабацкую. Дебютный альбом называется A Tamarit! – каталонский аналог нашего "Поехали!", в смысле "Поднимем бокалы!". А из всего застольного репертуара, пока мы не потеряли остатки трезвости, я выбрал правильную "Песню к свободе" Хосе Антонио Лабардеты.



С юга перенесёмся на север, поближе к Деду Морозу. Uusikuu (название выглядит красиво, означает "Новолуние") – финский квинтет с душевнейшей солисткой Лаурой Риханен. Играют они вечериночную плясовую музыку всех стран, от польки до танго. На новом, пятом уже по счёту альбоме "Карусель" есть американская песенка "Мамины жемчужины", которую Маргарет Уайтинг написала в 1955 году. В финском варианте она органично превратилась в "Шоколадное сердце".



Новогодний стол, естественно, предполагает некоторое обжорство. Я нашёл уникальную бельгийскую группу из Брюсселя/Остенде, которая сочиняет музыку исключительно на кулинарные темы! Называется оркестрик M.Chuzi; их первый альбом – Papara, в честь какого-то острого балканского блюда. А кроме того, там есть пьесы под названиями: "Тцацики", "Карбонад", "Мисо-суп", "Маринады" и т. п. Я выбрал привычное – карбонад.



У китайцев Новый год ещё не скоро, но без них картина глобального застолья неполная. Встречайте ансамбль Manhu, представителей народности сани с юго-запада Китая, и их "Пьяную песню"! К счастью для пьющих, очень лаконичную.



У жителей России всё не так радостно и просто, будь то гламурные столицы или далёкая Хакасия. Выступает этно-роковая, с уклоном в шаманизм группа "ХаРа" из города Абакана. Альбом "Мандрагора" и долгая мучительная песнь про "Пьяную Россию". Плавно и неизбежно переходящую в Россию похмельную. Но это бог с ним – лишь бы не было войны…

ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА 9: KhaRa (Russia). Drunk Russia, LP Mandragora

Завершим новогоднее путешествие "Сладкой агонией". Это нежная обнадёживающая баллада в исполнении аргентинского (живут, правда во Франции) дуэта Aguamadera. Их альбом называется "Истории, которые ушли", я выбрал композицию "Сладкая агония". Так пусть же сгинет 2022 год – худший за много лет! И пусть воцарятся на планете мир и дружба!

Плейлист 256-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Liar, Flower (UK). Little Brown Shoe, LP Geiger Countier (One Little Independent)

2. Kamel El Harrachi (Algeria). Ghabou, LP Nouara (Kamiyad)

3. Degurutieni (Japan). Nikolaschka, LP Dark Mondo (Voodoo Rhythm)

4. Thalia Zedek Band (USA). Cranes, LP Perfect Vision (Thrill Jockey)

5. Julivert (Spain). Canto a la Libertad, LP A Tamarit! (Segell Microscopi)

6. Uusikuu (Finland). Suklaasydan, LP Karuselli (Nordic Notes)

7. M.Chuzi (Belgium). Carbonade, LP Papara (SDban)

8. Manhu (China). Sani Drinking Song, LP Voices оf The Sani (Riverboat)

9. KhaRa (Russia). Drunk Russia, LP Mandragora (Sketis)

10. Aguamadera (Argentina/France). Dulce agonia, LP LAS Historias que han dejado (UVM)

11. Painting (Germany). Maybe It’s Like Riding in a Little Jeep, LP Painting is Dead (Antime)

Подписывайтесь на подкаст "Музыка на Свободе" на сайте Радио Свобода



Слушайте наc на APPLE PODCASTS –SPOTIFY –GOOGLE PODCASTS