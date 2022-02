Восхождение на Фудзияму. Артемий Троицкий слушает сити-поп

Хедлайнеры двести двадцать третьего выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – исполнители из Японии, о которых вы наверняка ещё никогда и ничего не слышали. Рок-журналист Артемий Троицкий иногда работает в жанре "Алло, мы ищем таланты!" – и, что удивительно, всегда находит. Так что встречайте японских поп-звёзд!

Неисповедимы пути музыкальной моды! Странным образом 40 лет спустя стал очень популярным японский "сити-поп", который даже в пору своего расцвета был почти неизвестен за пределами своей страны. Стиль, несомненно, эффектный: утончённо приготовленный (японцы!) замес из танцевального клубного диско, декадентской "новой волны" и своеобразной восточно-азиатской мелодики. Архивные компиляции "Тихоокеанский бриз" и "Токио мечтает" (звучали в "Музыке на Свободе"), представившие многие хиты "сити-поп", имели неожиданно громкий успех в Европе и Америке и, как водится, требовали продолжения. И сиквелы не замедлили явиться. Самыми заметными из них стали два сборника, идеально дополняющих друг друга хронологически: Somewhere Between: Mutant Pop, Electronic Minimalism & Shadow Sounds of Japan 1980–1988 и Heisei no oto: Japanese Left Field Pop from the CD Age 1989–1996. Оба альбома представляют прогрессию интеллектуальной японской поп-музыки в 1980–1990-е годы.



На компиляции "Где-то между: мутантский поп, электронный минимализм и теневые звуки Японии 1980–1988", составленной англичанином Марком Макнилом и японцем Ёсуке Китазава, имеется двое относительно известных артистов – группа Wha Ha Ha и певица Соноко. Но я выбрал неведомых миру исполнителей. Таками Хасегава, песенка "Котёнок и я" с её единственного, но абсолютно культового альбома "Пена дней" 1983 года. Навязчивый краут-ритм, придушенный голос, слова про то, что девушка сидит всегда одна с котёнком, смотрит в окно и пьёт чай. Тихая жуть.

Таками Хасегава с песенкой "Котёнок и я"

Если запись Таками Хасегавы очень европеизированная, франко-немецкая по духу, я бы сказал, то трек "Ночная школа" с альбома Aber Heidshi (1988) певца и гитариста Наоки Асаи, при всех реверансах в сторону английского инди-поп и психоделики звучит очень по-японски. Судьба этого артиста интересна: выпустив дебютный альбом за свой счёт в 1988 году тиражом 200 экземпляров, он исчез из мира музыки, пока 30 лет спустя его не разыскали поклонники. Они перевыпустили единственный лонг-плей Асаи, устроили концерты, а в 2021 году у Наоки вышел второй альбом – спустя 33 года.

Наоки Асаи с композицией "Ночная школа"

Второй сборник, "Японский альтернативный поп эры CD 1989–1996", скомпилировали японские музыкальные архивариусы из Осаки Норио Сато и Эйджи Тонигучи. В альбоме представлены 17 артистов, по преимуществу очень интересных, никого из которых я раньше не знал! Впрочем, голос Томоко Кина я наверняка слышал: она была вокалисткой Champloose, самой известной фолк-рок группы с острова Окинава, возглавляемой её отцом, феноменальным гитаристом Шоукичи Кина. Свой единственный сольный альбом Томоко записала в 1991 году, вскоре после ухода из группы. Продюсером выступил всемирно известный композитор и саксофонист Ясуаки Шимицу, сохранивший в полном объёме окинавское своеобразие вокального стиля певицы.

Томоко Кина и песня "Чернила"

Трек Miko ("Жрица") Фумихиро Мураками записал совместно с ещё одной японской музыкальной знаменитостью, бывшим участником Yellow Magic Orchestra Харуоми Хосоно. Сюрреалистическо-футуристическая пьеса с удивительной вокальной партией, не то "живой", не то сэмплированной. Пожалуй, это самая "альтернативная" вещица на всём сборнике. Записана она была в 1993 году. Что до этого Мураками (не путать с прочими), то в конце 1990-х он попробовал сделать карьеру в Британии с проектами Light in Darkness и Asleep, но потерпел неудачу. Сейчас о нём ничего не слышно.

Фумихиро Мураками с композицией "Жрица"

Дуэт Dido в составе вокалистки Шициру Отаки и гитариста/продюсера Мичиаки Като выпустил два альбома – в 1989 и 1993 году. Трек "Русалка" – со второго, Ksana.

Дуэт Dido с композицией "Русалка"

Довольно стандартную околоджазовую композицию и аранжировку спасает великолепное пение солистки, в котором идеально сплелись японская экзотика и чувственность французского шансона. Отака получила классическое вокальное образование, пробовала себя в разных жанрах, но по-настоящему прославилась странным образом – озвучивая мультфильмы-аниме! Композитор Като впоследствии стал успешным автором музыки для кино.

Плейлист 223-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Tindersticks (UK). A Man Needs a Maid, LP Distractions

2. Angelica Garcia (USA). Agua de rosa, LP Cha Cha Palace

3. Kolna (Czech Republic). Pani Ona, LP Smrti zatepla

4. Katie Gately (UK). Waltz, LP Loom

5. Iggy Pop (USA). Pain & Suffering, LP Zombie Birdhouse

6. Takami Hasegawa (Japan). Koneko to watashi, LP Somewhere Between: Mutant Pop, Electronic Minimalism and Shadow Sounds of Japan 1980-1988

7. Naoki Asai (Japan). Yakan hi kou, LP Somewhere Between: Mutant Pop, Electronic Minimalism and Shadow Sounds of Japan 1980-1988

8. Kina Tomoko (Japan). Ink, LP Heisei no oto: Japanese Left-Field Pop from the CD Age 1989-1996

9. Fumihiro Murakami (Japan). Miko, LP Heisei no oto: Japanese Left-Field Pop from the CD Age 1989-1996

10. Dido (Japan). Mermaid, LP Heisei no oto: Japanese Left-Field Pop from the CD Age 1989-1996

11. Les Fantômes (France). Hully Bach, LP Cyclone! Gallic Guitar A-Go-Go 1962-1966

12. Les Guitares du Diable (France). Galaxie, LP Cyclone! Gallic Guitar A-Go-Go 1962-1966

13. BLK JKS (South Africa), Harare. LP Abantu/Before Humans

Подписывайтесь на подкаст "Музыка на Свободе" на сайте Радио Свобода



Слушайте наc на APPLE PODCASTS – SPOTIFY – YANDEX MUSIC