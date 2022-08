Домашняя бельгийская кухня. Артемий Троицкий улавливает странное

Хедлайнер двести тридцать восьмого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – исполнители, сотрудничающие с бельгийской студией звукозаписи Homerecords. Они удивляют и радуют нетрадиционным отношением к звуковому-певческому ремеслу, поэтому рок-критик Артемий Троицкий и пригласил всю эту развеселую компанию в свой клуб одиноких сердец.

И французы, подпирающие Бельгию с юга, и голландцы, накрывающие Бельгию с севера (о немцах я и не говорю), считают жителей этой страны слегка сумасшедшими. И в этом что-то есть: недаром Бельгия дала миру Жака Бреля, Рене Магритта и "Писающего мальчика". Да и Эркюль Пуаро был назначен Агатой Кристи бельгийцем, наверное, не случайно. В воздухе Фландрии и Валлонии витает нечто неуловимо странное – не психопатия, конечно, а какая-то тихая эксцентрика, едва проявляющаяся в мелочах в быту, а у художников иногда прорывающаяся наружу.

Homerecords – маленький, воистину "домашний" независимый лейбл из знаменитого своей оружейной промышленностью города Льежа. Основатель – Мишель ван Аккер, он же штатный продюсер и аранжировщик. Второй главный человек на фирме – Эрно ле Ментоль – звукорежиссёр и клавишник по мере надобности. При офисе Homercords имеется студия звукозаписи, где большинство артистов из каталога лейбла и работает. Всего на "свечном заводике" заняты 5 человек. Свой репертуар ван Аккер определяет как "современный фольклор". Так и есть на самом деле, хотя необходимо иметь в виду, что modern folk – понятие очень и очень растяжимое. Это не только традиционная и народная музыка, но и авторская песня, и шансон, и всевозможные "кроссоверы" фолка, джаза и классической музыки. Вкратце познакомлю вас с экспериментальными фольклористами из Льежа.

Просто волшебный, завораживающий трек!

Начну с одной из относительно немногих небельгийских артисток лейбла – швейцарки Клаудии Урио по кличке Нора. Папа у неё итальянец, мама англичанка, а сама Нора, судя по биографии, авантюристка-путешественница. Список выступлений – от изысканного джаз-фестиваля в Монтрё до народных праздников в чёрной Африке. Terra – первый альбом Урио, записан совместно с ле Ментолем, и по стилю напоминает моднейшую сейчас американскую "женскую" песню в духе Митски или Шерон ван Эттен – романтичную, интеллектуальную и слегка отстранённую. "Пункт назначения – Улан-Батор" – просто волшебный, завораживающий трек! Сейчас Homerecords готовит к выходу второй альбом певицы; будет называться "Время".

Claudia “Nora" Urio с композицией Destination Ulan Bator

Христианское имя и внешность следующего артиста держатся в секрете. Свой дебютный альбом он выпустил под псевдонимом C.A.M., что является аббревиатурой фразы Chanteur d’amour et de merde, "Певец любви и дерьма". Называется альбом тоже колоритно: "Человек – такое же животное, как все остальные". Это смачный сентиментально-хулиганский шансон, где-то между ранним Томом Уэйтсом и Жоржем Брассенсом. Я бы не удивился, узнав, что С.А.М. – уличный бродячий певец или, напротив, замаскированная литературная знаменитость вроде бельгийского Чарльза Буковски… В музыкальном отношении альбом, к сожалению, не выдающийся; голос, стихи и атмосфера явно интереснее звуковой фактуры.

C.A.M. с песенкой La balle

Celmaca Duo – супружеский дуэт натурализованного мексиканца Освальдо Эрнандеса Наполеса (автор песен, вокал, гитара) и бельгийки Патрисии ван Коувенберж (перкуссионные и прочие инструменты). Их недавний альбом (опять же, дебютный) называется "Поём истории". Изящно сыгранная и записанная латинская музыка в стилях болеро и сон, слегка припудренная галльской задумчивостью. Вообще, мексиканцев на европейской сцене на удивление мало (естественно – все делают карьеру в США и Канаде), и Celmaca Duo в этом смысле – ценное приобретение.

Celmaca Duo с композицией "Печальные деревни"

Самый традиционный и весёлый коллектив из домашних запасов Homerecords я оставил напоследок. Mamaliga Orkestar – четверо бельгийских женщин и один парень-барабанщик. Играют и поют традиционные плясовые балканские песни, причём с поистине славянско-цыганским темпераментом! Ещё мне понравилось, как в буклете альбома девушки серьёзно объясняют, что Mamaliga – это вовсе не "Материнская лига", а всего-навсего название популярной на юго-востоке Европы кукурузной каши. У нас пишется через "ы".

Плей-лист 238-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Tigana Santana (Brazil). Flor destinada, LP Vida-codigo

2. Gena Rose Bruce (Australia). Logan’s Beach, LP Can't Make You Love Me

3. Wasted Shirt (USA). Fist Is My Ward, LP Fungus II

4. Fuzz (USA). Spit, LP III

5. Claudia “Nora" Urio (Switzerland). Destination Ulan Bator, LP Terra

6. C.A.M. (Belgium). La balle, LP L’homme est un animal comme les autres

7. Celmaca Duo (Belgium/Mexico). Pueblos tristes, LP Cantando historias

8. Mamaliga Orkestar (Belgium). O poštaris avel, LP Da!

9. Jonathan Something (USA). Sticky Love, LP Cannibal House Rules

10. Elizabeth S. (UK). No Rain, LP Gather Love

11. Dumari Ja Spuget (Finland). Kova luu, LP Usvaa putkean

12. Insides (UK). Ghost Music, LP Soft Bonds

13. Destroyer (Canada). Kinda Dark, LP Have We Me

14. Nihiloxica (Uganda). Supuki, LP Kaloli

