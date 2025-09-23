"Вы еще пристрелите меня". Одиннадцать полицейских против матери мобилизованного

21 сентября, в третью годовщину начала так называемой "частичной мобилизации" в России, 11 полицейских задержали в Москве мать мобилизованного из Новосибирска за пикет у здания Минобороны РФ. Лидию Егорову скрутили за отказ поехать в отделение. Она вышла на пикет с плакатом, на котором были только цифры: "21.09.22 — 21.09.25". 22 сентября должен был состояться суд по обвинению Егоровой в "неподчинении полицейским", но так и не состоялся, по данным ее подруг. Адвоката Лидии не пустили, на момент написания этого текста связи с ней нет, как и информации о ее местонахождении.

Текст: проект "Окно"

"Мобилизованные вне закона"

Лидия Егорова не простояла с плакатом и пяти минут.

"Сейчас ко мне снова подошли сотрудники МВД. Они проконсультировались с руководством, и старший лейтенант Шестеркин предупредил меня: если я выйду на одиночный, пусть даже законный, пикет, связанный с мобилизацией, меня задержат. Это подтверждает: мобилизованные – находятся под запретом. О них нельзя говорить. Они – вне закона", – успела сказать мать мобилизованного перед задержанием.

Паулина Сафонова, жена другого мобилизованного, которая вышла вместе с Егоровой на пикет, рассказывает, как задерживали Лидию.

– Одиннадцать сотрудников полиции накинулись на одну женщину. Она просто свернула плакат и собиралась постоять еще. Оказалось, что даже это незаконно. Она сказала, что не поедет с ними, тогда ее начали крутить, разорвали куртку на ней. Когда я снимала задержание, меня не просто отпихивали, а прямо толкали, – говорит Паулина.

По словам другой родственницы мобилизованного Анастасии, Лидия пыталась объяснить полицейским причину пикета, но ее не слушали.

"Я хочу, чтобы он вернулся домой. Прошло три года. Это не Великая Отечественная война, весь народ не встает в штыки. Как видите, и вы не стоите, – слышно на видео. – Ну, вы еще пристрелите меня".

Других родственников мобилизованных, приехавших поддержать Лидию, полицейские в отделение не пустили.

– Забрали телефон [у Лидии]. А меня не пустили к ней, мы очень быстро собрали донатами деньги на адвоката, потому что было известно уже, что ей вменяют "неподчинение полицейским". Но адвоката к ней тоже не пустили, как и нас. Мы в отчаянии, потому что человека просто закрыли и к нему не пробиться. Дело против нее в суд до сих пор не передано, – говорит Паулина.

У самой Паулины муж был мобилизован, когда в семье родилась дочка, сейчас ей уже три года. Он работал IT-специалистом, но, когда пришла повестка, по ее словам, "не захотел прятаться и скрываться". Сейчас Сафонов, по словам жены, поддерживает ее акции за возвращение мобилизованных, хотя командование регулярно приказывает ему "заткнуть жену".

Родственники российских мобилизованных в 2023 году, незадолго до первой годовщины начала "частичной мобилизации", создали движение за возвращение мобилизованных "Путь домой" – состоящее премущественно из женщин. Вскоре активистов стали преследовать силовики – срывать протестные мероприятия, а также задерживать их участников. В 2024 году движение "Путь домой" и одна из его лидеров Мария Андреева были внесены в реестр иноагентов. На данный момент тг-канал движения не обновляется вот уже более полугода, акции не проводятся.

Сына Лидии, по словам ее соратниц, мобилизовали в Новосибирске в сентябре 2022 года. В тот момент семье объявили, что "он уедет только на полгода".

– Когда мы выходили спустя год, они заявили: "все военные на фронте до конца "СВО". Ее сын, как и мой муж, чудом до сих пор живы. Насколько я знаю, он [сын Егоровой] был тяжело ранен, мать к нему в госпиталь приезжала. Но сейчас его обратно в часть отправили, он недолеченный, но им все равно, его планируют вернуть на фронт, – говорит Анастасия, жена другого мобилизованного.

"Были угрозы арестов"

Мобилизованным спустя три пребывания на фронте, по словам их родных, угрожают переводом в штурмовые отряды.

– Накануне нам написали наши мобилизованные о том, что их, кто отказывается воевать, будут "утилизировать", специально переведут в штурмовики. То есть на верную смерть, – говорит жена другого мобилизованного Анна (имя изменено по ее просьбе). – О том, что любой пикет теперь автоматически означает задержание, нас полиция предупреждала – сделали все, чтобы никто не вышел. Поэтому нас так мало. Лидию, насколько я поняла, прямым текстом предупреждали, поэтому она убрала все слова из плаката – оставила только цифры. Но теперь и за цифры сажают!

Год назад – на вторую годовщину мобилизации – за массовую акцию у здания Минобороны полиция увезла на три часа десять жен и матерей мобилизованных. Пятерых из них оштрафовали – на 15 тысяч рублей каждую по статье о нарушении правил проведения митинга.

"Еще год назад одиночные пикеты родственникам мобилизованных проводить было можно, – пишетМария Семенова, жена мобилизованного. – Я лично неоднократно выходила и к Минобороны, и к администрации президента. Раньше телефонное право еще позволяло. А сейчас уже все. Закройте лавочку. Конечно, так все происходит, потому что мы, и сами мобилизованные, и их родственники, это в широком смысле позволяем".

Во время "частичной мобилизации" в 2022 году, по официальным данным, призвали более 300 тысяч мобилизованных. По данным независимых журналистов, общее число мобилизованных достигает 500 тысяч человек.

"Я жду, когда Министерство обороны очнется и вернет наших ребят. Три года они на фронте, и всё, что мы говорим, и всё, что мы делаем, считается дискредитацией Министерства обороны Российской Федерации. То, что мать хочет, чтобы ее сын вернулся", – заявила Лидия полицейским при задержании.

По словам родных мобилизованных, они уже не требуют ротации.

– Правильно Лида говорила год назад: "Мы устали хоронить". Мы не хотим, чтобы наших отпустили, еще кого-то взяли. Просто немедленно демобилизуйте всех – вот наши требования. Ни ранение и отправка на лечение, ни отпуск – не спасут. Вытянут и раненых и больных, – говорит Анастасия, чей муж не выходит на связь последний месяц.

По последним подсчетам BBC и "Медиазоны", к сентябрю 2025 года не менее 15 тысяч мобилизованных россиян погибли на войне с Украиной. Издания по открытым источникам подтвердили некрологи минимум 15 077 человек. Больше всего погибших – из Башкортостана – 884 человека. 861 установленный погибший мобилизованный – из Татарстана, 631 – из Бурятии, 603 – из Свердловской области. Из Москвы в списке погибших 242 мобилизованных – один из наиболее низких показателей по всем регионам России. Средний возраст погибших мобилизованных – 35 лет.