Надо подождать

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональду Трампу нужно еще 6 месяцев, чтобы убедить Владимира Путина остановить войну: "Иногда нам кажется, что мы достигли значительного прогресса в переговорах с россиянами, а иногда, как сказал президент, он очень разочарован россиянами".

Среди "значительных уступок" со стороны РФ вице-президент США назвал то, что Кремль якобы больше не стремится установить в Киеве марионеточный режим.

Дональд Трамп уже несколько месяцев угрожает Кремлю новыми санкциями, если Владимир Путин не остановит агрессию против Украины, но пока эти санкции не введены.

Мирная дипломатия Трампа не принесла результата и никак не повлияла на Путина, полагает The Wall Street Journal.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью NBC вновь отверг инициативы США о мире в Украине и подтвердил неизменность военных целей, отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужно одобрение США для ударов по России: "Мы используем наше дальнобойное оружие отечественного производства. Мы в последнее время не обсуждаем с Соединенными Штатами такие моменты".

Тем временем, как сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинские войска "зачистили от врага села в Донецкой области – Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку".

О войне, которой нет конца, о том, почему Трампу не удаётся договориться с Путиным, и о том, что может подтолкнуть Кремль к перемирию, говорим в программе "Лицом к событию" с политологом Василием Жарковым и военным экспертом Романом Свитаном.







