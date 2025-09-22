Неожиданный единомышленник

"В эпоху постправды, релятивизма и воинствующего либерализма, когда реальность конструируется СМИ и социальными сетями, а конформизм стал нормой, истина тонет в море политкорректности. Чарли Кирк осмелился идти против течения". Митрополит Тихон (Шевкунов) написал статью о Чарли Кирке.

Кирк, сооснователь и генеральный директор консервативной молодежной организации Turning Point USA, был убит во время выступления в Университете долины Юта 10 сентября.

Ранее спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что провел переговоры с Русской Православной Церковью о признании духовного вклада Чарли Кирка в христианство.

А Путин 22 сентября снова пригрозил Западу военным ответом на любые угрозы: "Мы уверены в надежности наших национальных сил сдерживания. Но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений".

Bloomberg считает, что переговоры на Аляске убедили Путина в том, что Дональд Трамп не будет вмешиваться в войну России с Украиной.

Хочет ли Кремль подогреть "дружбу" РФ и США статьёй "духовника Путина" о вкладе Чарли Кирка и как Кремль впечатлял Трампа консервативными ценностями, говорим в программе "Лицом к событию" с историком Николаем Митрохиным и религиоведом Сергеем Чапниным.