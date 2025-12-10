Ссылки для упрощенного доступа

"Внутреннее дело Украины". Зеленский о возможности выборов во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Среда, 9 декабря

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 10 декабря
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 10 декабря
Дональд Трамп заявил о необходимости выборов Украине, Владимир Зеленский просит у США и Европы обеспечить их безопасность

Канцлер Германии Фридрих Мерц о критике Трампа в адрес стран Европы

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска вновь контролируют значительную часть Покровска

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев о возможности территориальных уступок Украины

Доклад правозащитного центра «Мемориал» о пытках украинских военнопленных

Выступление Александра Сокурова на Совете по правам человека и ответ Путина

Мария Корина Мачадо не смогла лично получить присужденную ей Нобелевскую премию мира

