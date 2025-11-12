"Откаты" для "Энергоатома". Коррупционный скандал в Украине

Европейская комиссия просит Бельгию не препятствовать использованию замороженных российских активов для поддержки Украины
Друг Владимира Зеленского оказался замешан в коррупционный скандал
Сергей Лавров дал пресс-конференцию впервые после появления слухов о его опале
Дмитрий Песков о публикации FT о «срыве» канала связи между Москвой и Лондоном
В Подмосковье 10-летнему мальчику оторвало пальцы, когда он поднял взрывное устройство, замаскированное под денежную купюру
Минсоцзащиты России готовит новую систему определения претендентов на пособия на детей
Какая из американских партий выиграла, а какая проиграла в результате шатдауна
Дональд Трамп заявил, что «обязан» подать иск против Би-би-си
Музыканты «Стоптайм» в третий раз отправлены под административный арест