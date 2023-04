Первая из "новых волн". Артемий Троицкий говорит по-французски

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. 18+ *Артемий Троицкий не согласен с этим статусом

Хедлайнеры двести семьдесят второго выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – французские исполнители киномузыки полувековой давности. Рок-критик Артемий Троицкий изучает корневую систему понятия "новая волна" и всех её завихрений.

Можно не сомневаться, что словосочетание "новая волна" использовалось многократно, в разных странах и в отношении разных явлений, от симпатичных культурных до крайне неприятных, типа мобилизации… Самая близкая мне "новая волна", она же the new wave, накрыла собой музыку конца 1970-х и 1980-х годов, объединив стили пост-панк, электро-поп, готик-рок, психобилли, "новую романтику" и ещё полдюжины модных изысканий. Но была и другая "новая волна", более ранняя и не менее знаменитая. Называлась она в оригинале по-французски nouvelle vague и представляла молодой французский кинематограф конца 1950-х и 1960-х годов.

Время "йе-йе" и рок-н-ролла ещё не наступило

Не будучи киноведом, я не рискну анализировать это направление и прослеживать его корни. Бесспорным мне представляется лишь то, что "нувель ваг" – явление сугубо поколенческое, ставшее пиком французского кино ХХ века. Достаточно назвать имена главных режиссёров: Жан-Люк Годар, Жак Риветт (мой любимый), Ален Рене ("Прошлым летом в Мариенбаде"!), Франсуа Трюффо, Клод Шаброль, Аньес Варда… Мне кажется, тут есть много параллелей с итальянским неореализмом (и плеяда великих режиссёров, и отчётливый стиль и тематика) и – это как раз станет предметом нашего сюжета – прекрасная музыка к классическим фильмам. Совсем недавно, пребывая в г. Нью-Йорке, я зашёл в свой любимый музыкальный магазин Rough Trade (он переехал из Бруклина на 6-ю авеню) и обнаружил там коробку с пятью пластинками, которую не мог не купить! Называется она просто The French New Wave и включает в себя музыку пяти композиторов к десятку фильмов "новой волны". Представляю их вашему вниманию!



Начнём в хронологическом порядке: режиссёр Роже Вадим (настоящее имя, кстати, Вадим Племянников), фильм "И бог создал женщину", 1956 год. Знаменитая секси-картина, прославившая Брижит Бардо. Музыку написал профессиональный кинокомпозитор Поль Мисраки (1908–1998), автор саундтреков к сотне кинофильмов, в том числе "Альфавилль" и "Монпарнас, 19". Я выбрал единственный вокальный трек: песню "Когда я думаю об этом" в трепетном исполнении шансонье Саша Дистеля.



Режиссёр Эдуар Молинаро известен российской/советской публике в основном как комедиограф, в частности, по двум фильмам с Луи де Фюнесом ("Замороженный" и "Оскар"). Однако начинал он с суровых криминальных драм вроде "Свидетеля в городе" (1959) с Лино Вентурой в главной роли. Музыку написал и отчасти исполнил молодой тогда французский саксофонист Барни Вилен (1937–1996). Дебютировал он в кино за два года до этого в качестве младшего партнёра Майлса Дэвиса в гениальном (без преувеличения) саундтреке к фильму "Лифт на эшафот", шедевре Луи Малля и величайшем творении французского "нуара". В дальнейшем Вилен оставался признанным музыкантом, но карьера в кино у него не сложилась.



Вот у кого карьера сложилась, и на 99% благодаря именно кино, так это у Мишеля Леграна (1932–2019). Нет нужды представлять этого композитора – лауреата сотен премий, в том числе трёх "Оскаров" и пяти Grammy. Одной из его первых работ в кино, за несколько лет до "Шербурских зонтиков" и "Девушек из Рошфора", стал саундтрек к франко-итальянскому фильму "Ева" (1962) английского режиссёра Джозефа Лоуси с Жанной Моро в главной роли. Джазовые корни Леграна дают о себе знать в главной песне картины – "Адам и Ева" в исполнении ещё одного англосаксонского "варяга", американца Тони Миддлтона.



А теперь послушаем саму Жанну Моро, первейшую актёрскую музу "нувель ваг". Она сыграла главную роль в хрестоматийном фильме Франсуа Трюффо "Жюль и Джим" (1962) и спела там песенку Le tourbillon. Музыку к картине написал Жорж Делерю (1925–1992), один из крупнейших кинокомпозиторов всех времён и народов, автор более 350(!) звуковых дорожек к кино- и телефильмам, в том числе и голливудским. "Жюль и Джим" считается его лучшей работой и вообще неоспоримым шедевром. Как, впрочем, и сам фильм – лиричный гимн свободной любви.



"На последнем дыхании" (1958) – абсолютно легендарный фильм и бессмертная роль Жан-Поля Бельмондо. Первая полнометражная картина Жан-Люка Годара – символа и главного идеолога (хотя, на мой взгляд, не лучшего режиссёра) "новой волны". Музыку написал Мартьял Солал (1927 – ещё жив!), пианист, игравший в молодости в свинговых ансамблях с Джанго Рейнхардтом и Сиднеем Беше! Из этого саундтрека – великолепная тема "Любовь, смерть".

Лишнее подтверждение того, что музыкальным кодом французской "новой волны" был, как ни странно, не шансон Шарля Азнавура и Жюльет Греко (они даже играли в нескольких фильмах), а джаз. Время "йе-йе" и рок-н-ролла ещё не наступило.

Плейлист 272-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Porridge Radio (UK). Jealousy, LP Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky (Secretly Canadian)



2. Ruen Brothers (USA). Walk Like a Man, LP All My Shades of Blue (Republic)



3. Pepe Deluxe (Finland). Big Fat Woodpecker, LP Phantiom Cabinet Vol.1 (Catskills)



4. Sarah Shook & The Disarmers (USA). The Bottle Never Lets Me Down, LP Years (Bloodshot)



5. Sarah Shook & The Disarmers (USA). Been Lovin’ You, LP Nightroamer (Abeyance)



6. Paul Misraki ft. Sacha Distel (France). Quand J’y pense, LP The French New Wave (Vinylogy)



7. Barney Wilen (France). Un temoin dans la ville, LP The French New Wave (Vinylogy)



8. Michel Legrand ft . Tony Middleton (France/UK). Adam & Eve, LP The French New Wave (Vinylogy)



9. Georges Delerue ft. Jeanne Moreau (France). Le tourbillon, LP The French New Wave (Vinylogy)



10. Martial Solal (France). L’amour, la mort, LP The French New Wave (Vinylogy)



11. Daniel Blumberg ft. Josephine Foster (UK/USA). The World to Come, LP The World to Come - Ost (Mute)



12. Port Sulphur (UK). Orient Express, LP Compendium (Creeping Bent)



13. Mec Yek (Belgium/Roma). Amari san Amari, LP Taisa (Choux de Bruxelles)



14. Cuarteto Caramuxo (Spain). “Santa Porta, LP Reviravoltas (Nakra)

