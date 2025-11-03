Победивший идиотизм. Соцсети – о доносчиках и фестивалях

Книжный фестиваль в московском центре "ГЭС-2" в последний момент перед открытием отменил участие нескольких авторов и издательств. Из программы исчезли выступления писателей и деятелей культуры Майи Кучерской, Ольги Седаковой, Ирины Прохоровой, Михаила Айзенберга, Ольги Птицевой, Сергея Шаргунова, Германа Лукомникова, Павла Пепперштейна и Евы Меркачёвой. Издательству Individuum не разрешили открыть стенд.

Этому решению предшествовала кампания в Z-каналах.

Вот несколько характерных постов:

РИА КАТЮША:

В Москве, после отмены из-за гнева общественности, мероприятия литераторки-иноагентки Майи Кучерской, местный департамент культуры и его руководство, вроде г-жи Преподобной, и не думают угомониться.

В московском Доме культуры ГЭС-2 пройдёт крупнейшая за последнее время сходка антироссийских деятелей культуры. Там с 1 по 3 ноября на «книжном фестивале» соберутся отборные нетвойнисты.

Там будет и Герман Лукомников, призывавший убить президента России, и Ольга Седакова, агитировавшая за Майдан, и Юрий Сапрыкин, кидавший клич «псы войны, будьте прокляты!». Ирина Прохорова, Валерий Печейкин, Птицева, Мамлыга, Айзенберг. Та же Майя Кучерская там тоже будет.

Пройдёт крупнейшая сходка антироссийских деятелей культуры

В культурной сфере столицы воюющей страны продолжает происходить нечто не поддающееся описанию. По крайней мере, цензурными словами. Впрочем, в уголовном законодательстве нашей страны столетней давности, такие слова были: "вредительство" и "саботаж". И меры, применявшиеся за них тогда, с каждым днём кажутся всё более адекватными.

УралLIVE:

С 1 по 3 ноября на "книжном фестивале" соберутся отборные нетвойнисты. (...) Размах впечатляет. Непонятна только цель организаторов. Собрать всех под одной крышей, чтобы... что? Боимся и представить. А если серьёзно — это как вообще?

Игорь Караулов:

О, в самом деле очень круто. Там, по-моему, будут собраны вообще все литературные нетвойнисты, которых ещё можно найти в стране. Все, кто не запятнал своё имя поддержкой Родины. Грандиозный фест.

За 3,5 года ничего сопоставимого на патриотическом поле проведено не было. Такого, чтобы собралось пусть не 80, как здесь, а хотя бы 30 - 40 поэтов и прозаиков и чтобы все как на подбор за Россию. А либералы вот могут. Мой им респект, без шуток.

О том, как именно принималось решение об изменении программы фестиваля, его организаторы не рассказывают. Было сказано лишь, что "по программным и организационным причинам участие ряда издательств и авторов в книжном фестивале не состоится".

"Отмененный" писатель Герман Лукомников защищает организаторов фестиваля:

Друзья, не гнобите, пожалуйста, ГЭС-2 и его сотрудников. Они в этой ситуации такие же жертвы, как и мы — авторы и публика. И даже в ещё большей степени, поскольку им теперь со всех сторон достаётся.

Литературной жизнью теперь руководят доносы

Да, я шокирован отменой двух своих выступлений, в том числе одного чрезвычайно для меня важного, но их не виню. Очевидно, им выкручивают руки. Бегущие впереди паровоза — это не про них, такие и вовсе не стали бы нас приглашать.

Стыдно должно быть не гэсовцам, а тем, кто в потоках собственных помоев и угроз утопил, испортил, фактически уничтожил прекрасно задуманный фестиваль. Но им не стыдно, они напротив, гордятся.

Леонид Жуков:

Литературной жизнью теперь руководят доносы. Вот и фестиваль в ГЭС-2 быстренько отменил выступления десятка авторов, за час до открытия велел убраться вместе с книгами четырем издательствам. Казалось бы, можно было не брать под козырек? Нет, все же знают, что словами в таких случаях дело не ограничивается (и еще спасибо, что предупредили!), не исполнишь – придут хунвейбины, и будет совсем худо.

Елена Зелинская:

НА КНИЖНУЮ ЯРМАРКУ В МОСКВЕ НЕ ПУСТИЛИ ПИСАТЕЛЕЙ.

Сочувствую писателями, которые считают, что им найдётся местечко среди приспособленцев

Интересно, что в эти же дни проходит книжная ярмарка в Белграде. Десятки издательств отказались от участия, потому что не согласны с компромиссной позицией организаторов.

Я не сравниваю. Разницу знаю.

И искренне сочувствую писателями, которые до сих пор считают, что им все еще найдётся местечко среди приспособленцев.

Поэт Анна Ганжа опубликовала вдохновленный печальными событиями лирический текст:

пустое пространство ГЭС-2, с примыкающим березовым лесом, на берегу бывшего бассейна "Москва", окруженное глазуновской галереей, шиловским музеем и московскими достопримечательностями, обтекаемое невидимой зелено-серой водой Москва-реки, - пустое пространство ГЭС-2, в нижних этажах которого свершаются перформансы, где оживают все духи России в тренировочных штанах и заправленных в них белых рубашках, забрызганных вишневым соком, где звучит балалайка с унылой дудой под плачи и заклички бесстыжих женских голосов и омузыкаленная тишина, - на заднем дворе этой самой ГЭС, представляющей собой воющий коридор молчания вентилирующих все это пространство машин, по ночам перед рассветом оживают уральские духи, которые не спеша, зевая и потягиваясь, вытаскивают из земли розовую лопатку и подкапывают мост, чтобы святой Франциск Ассизский не смог накормить своих птиц, сдуваемых ветром, ведь птицы так боятся неустойчивых конструкций. Но крепок мост, бесстрашны птицы, готовят они свои кьюар-коды, снимают часы, выкладывают крылья на ленту, движется лента, возвращает всем часы и электронные средства, много зерна в залах и галереях, по зернышку всего не склюешь, часы, зернышки, часы, зернышки, копает лопатка, тикает время, стоит мост, в январе выпадет снег

В Петербурге тем временем досрочно закрыли приуроченный к Хэллоуину фестиваль мистики и фантастики "Некрокомиккон", а против его продюсера Алексея Самсонова возбудили уголовное дело. Ему грозит выдворение из России в Казахстан.

И здесь тоже все началось с доноса – на этот раз православного движения "Сорок сороков". Его активисты довольны:

Сорок Сороков:

Прикрыли девочек в кошачьих ушках, как угрозу России

Искренне благодарим органы власти Санкт-Петербурга за твёрдые действия по пресечению проведения массового мероприятия с сатанинской* идеологией с вовлечением детей. Благодарим всех, кто не прошёл мимо нашего призыва среагировать на это беснование. (...) Напоминаем также, что "Хеллоуин" является третьим по значимости праздником в международном движении сатанизма*, и его публичное празднование может быть квалифицировано как вовлечение людей в экстремистское сообщество.

Ника JWLS:

Некрокомиккон - еще один фест (и я думаю это был последний бастион) пал смертью храбрых от рук «православных» активистов. "то фестиваль, посвященный КОСПЛЕЮ с тематикой Хэллоуина. Т.е. буквально прикрыли девочек в кошачьих ушках, как угрозу России ))) Вот она борьба 2025 года - взрослые мужики, объявившие себя посланниками Господа и школьницы в фетровых ушках. Достойно, господа, достойно ))

Наталья Барабаш видит во всем происходящем закономерность по имени "идиотизм":

Про нынешний режим, откинувший Россию на столетие назад, уже много чего написано. Но власть сделала с Россией и кое-что еще. Превратила ее в страну победившего идиотизма.

Господи! Думали ли мы, что среди населения такое количество агрессивных дураков? Вот прямо в физическом смысле? Я не устаю изумляться, слушая Кукуху на брекфаст-шоу.

Все эти идиоты тихо жили рядом с нами долгие годы

Вот новости недели: служители церкви готовят массовый молебен о вреде абортов, один священник, прямо как домоуправ в фильме «Бриллиантовая рука», сообщает пастве, что женщина - помощник человека, а другой призывает мужиков не признаваться в измене жене. Какой-то политолог предложил запретить мультсериал «Маша и медведь», потому что история девочки, которая живет в лесу и воспитывается медведем, противоречит традиционным ценностям. Ну да, от кого ей там беременеть-то, как станет школьницей? Но Госдума, рассмотрев этот важный вопрос, ответила, что с медведем, как символом главной партии, ничего, жить можно… Бывший омбудсмен по правам ребенка Павел Астахов предложил водить подростков, начиная с 14 лет с обязательной экскурсией… в следственный изолятор. «Когда они услышат лязг решеток, наручников, почувствуют этот запах - они не захотят туда возвращаться!»

И такая дребедень - каждый день. Идея создать реестр женатых мужчин и беременных женщин, блистательный проект законопроекта о продаже секс-игрушек только по рецепту врача, доблестная инициатива о запрете ношения стрингов в открытых бассейнах…

И ведь все эти идиоты тихо жили рядом с нами долгие годы.

А теперь, призванные партией, всплыли, как определенный продукт, и заняли самые разные руководящие места. От депутатов Госдумы до директоров школ.

Что скажу. Ужасно жить при воинствующей диктатуре. Но особенно страшно, если это еще и государство победивших дураков. Страна развитого идиотизма.

Вот это сочетание - самое невыносимое.